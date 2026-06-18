Chi sarà il nuovo ds del Milan e cosa succede senza Krosche e Hardung: da Tiago Pinto a Devin Ozek, i nomi in corsa

Nulla di fatto. La fumata nera si è concretizzata nel primo pomeriggio di martedì: Markus Krosche non entrerà a far parte del Milan, così come Timmo Hardung.
Il primo avrebbe ricoperto il ruolo di Head of Football, il secondo di direttore sportivo. Ma entrambi sono stati bloccati dall'Eintracht Francoforte nonostante un accordo verbale già trovato col Milan, dovendo così rinunciare alla possibilità di venire a lavorare in Italia.
Chi sarà dunque il nuovo direttore sportivo rossonero? I nuovi profili in lizza per il posto, quasi un mese dopo il licenziamento di Igli Tare post mancato ingresso in Champions League.