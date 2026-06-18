Chi sarà il nuovo ds del Milan e cosa succede senza Krosche e Hardung: da Tiago Pinto a Devin Ozek, i nomi in corsa

Un altro nome in lizza è quello di José Boto, non così noto ai piani alti del calcio europeo: è portoghese, ma attualmente lavora in Brasile come direttore sportivo del Flamengo.

Boto, classe 1996, ha un curriculum vasto e molto variegato: ha cominciato a fare l'allenatore a 30 anni in patria, poi si è ritrovato al Benfica sia come membro dello staff tecnico che come capo del settore scouting. Di tutto e di più.

La svolta è arrivata nel 2018, quando lo Shakhtar Donetsk lo ha chiamato in Ucraina per affidargli il ruolo di direttore sportivo. Quindi un biennio in Grecia al PAOK, un anno in Croazia all'Osijek, infine l'arrivo al Flamengo all'inizio del 2025.

A Rio de Janeiro, Boto ha costruito la rosa che alla fine dell'anno si sarebbe laureata campione sia nazionale che del Sudamerica: tanti gli elementi esperti prelevati dal mercato, dalla coppia Danilo-Alex Sandro a Jorginho, passando per Emerson Royal e Saul.