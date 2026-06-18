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Tiago Pinto Devin Ozek KehlGetty Images
Stefano Silvestri

Chi sarà il nuovo ds del Milan e cosa succede senza Krosche e Hardung: da Tiago Pinto a Devin Ozek, i nomi in corsa

Serie A
Milan

Il mancato arrivo dalla Germania dei due dirigenti, bloccati dall'Eintracht Francoforte, costringe il Milan a ripensare il proprio organigramma: i nuovi profili in lizza per arrivare a Milano.

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Nulla di fatto. La fumata nera si è concretizzata nel primo pomeriggio di martedì: Markus Krosche non entrerà a far parte del Milan, così come Timmo Hardung.

Il primo avrebbe ricoperto il ruolo di Head of Football, il secondo di direttore sportivo. Ma entrambi sono stati bloccati dall'Eintracht Francoforte nonostante un accordo verbale già trovato col Milan, dovendo così rinunciare alla possibilità di venire a lavorare in Italia.

Chi sarà dunque il nuovo direttore sportivo rossonero? I nuovi profili in lizza per il posto, quasi un mese dopo il licenziamento di Igli Tare post mancato ingresso in Champions League.

  • Devin Ozekfenerbahce.org

    DEVIN OZEK

    Il nome di Devin Ozek aveva cominciato a circolare negli ambienti del Milan già qualche giorno fa, prima dell'assalto a Krosche e Hardung. Giustificato dalla nomea che il giovane dirigente ex Bayer Leverkusen si è fatto nel mondo del calcio.

    Classe 1995, nato in Germania da padre turco e madre tedesca, Ozek è stato uno dei segreti del Bayer Leverkusen che due anni fa si è laureato campione nazionale senza perdere una partita sotto la guida di Xabi Alonso, aggiungendo al conto una Coppa di Germania e una finale di Europa League.

    Dopo essersi precocemente ritirato dal calcio giocato all'età di soli 21 anni, Ozek ha trovato dunque in un altro ambito il proprio posto nel mondo del calcio. Nell'ultima stagione lo ha fatto al Fenerbahçe, a cui è riuscito a regalare elementi come Ederson e Asensio. A maggio si è separato dal club turco e ora, dunque, è libero di ascoltare le proposte di altre società.

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  • Tiago Pinto

    TIAGO PINTO

    Tiago Pinto è una vecchia conoscenza della nostra Serie A: ha lavorato alla Roma per tre anni, arrivando nella Capitale all'inizio del 2021 e lasciando l'incarico al termine della finestra invernale 2024.

    Il suo vero capolavoro è arrivato però in seguito: il portoghese si è rimesso in gioco al Bournemouth, in Premier League, e anche grazie al suo lavoro le Cherries si sono stabilizzate nei piani medio-alti del campionato inglese, sfiorando la qualificazione alla Champions League e qualificandosi comunque all'Europa League per la prima volta nella loro storia.

    La scelta di puntare su Andoni Iraola dopo l'ottimo lavoro al Rayo Vallecano si è rivelata vincente. Così come la costruzione della rosa rossonera, tra l'acquisto e successiva cessione di elementi come Huijsen e l'arrivo del gioiello brasiliano Rayan, prelevato a gennaio dal Vasco da Gama e protagonista di un impatto fulmineo.

    Rosa che, peraltro, non ha risentito della cessione della vera stella: Antoine Semenyo è passato a stagione in corso al Manchester City, ma la squadra di Iraola ha comunque chiuso quinta alle spalle di squadre come Aston Villa e Liverpool.

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  • José Boto Flamengo 2026Getty Images

    JOSÉ BOTO

    Un altro nome in lizza è quello di José Boto, non così noto ai piani alti del calcio europeo: è portoghese, ma attualmente lavora in Brasile come direttore sportivo del Flamengo.

    Boto, classe 1996, ha un curriculum vasto e molto variegato: ha cominciato a fare l'allenatore a 30 anni in patria, poi si è ritrovato al Benfica sia come membro dello staff tecnico che come capo del settore scouting. Di tutto e di più.

    La svolta è arrivata nel 2018, quando lo Shakhtar Donetsk lo ha chiamato in Ucraina per affidargli il ruolo di direttore sportivo. Quindi un biennio in Grecia al PAOK, un anno in Croazia all'Osijek, infine l'arrivo al Flamengo all'inizio del 2025.

    A Rio de Janeiro, Boto ha costruito la rosa che alla fine dell'anno si sarebbe laureata campione sia nazionale che del Sudamerica: tanti gli elementi esperti prelevati dal mercato, dalla coppia Danilo-Alex Sandro a Jorginho, passando per Emerson Royal e Saul.

  • Kehl BVBGetty Images

    SEBASTIAN KEHL

    Sebastian Kehl è libero sul mercato dopo aver lasciato il club della sua vita, ovvero il Borussia Dortmund: le strade si sono separate per la seconda volta a marzo, dopo un intensissimo e lunghissimo rapporto che da calciatore è durato la bellezza di 13 anni (2002-2015).

    Kehl, ex nazionale tedesco convocato anche ai Mondiali del 2006, ricopriva il ruolo di direttore sportivo del BvB dopo essere tornato a casa quattro anni prima. Più di una le conquiste solo sfiorate in quest'ultimo periodo: dalla Bundesliga gettata al vento nel 2023 alla finale di Champions League persa 12 mesi dopo contro il Real Madrid.

    Su Kehl era segnalato il Tottenham, altro club che sta cercando di riciclarsi dopo la salvezza ottenuta in extremis, ma l'interesse iniziale si è poi trasformato in un nulla di fatto. Una svolta che ha portato in corsa il Milan, specialmente dopo il mancato arrivo della coppia Krosche-Hardung.

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