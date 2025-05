Chi sarà il nuovo ct del Brasile senza Ancelotti: il piano B è definito, ancora una volta sarà uno straniero

Dopo il clamoroso nulla di fatto con il tecnico italiano, la CBF deve nuovamente lavorare per trovare un nuovo ct: ora tutto su Jorge Jesus.

Il clamoroso dietrofront si è consumato nei giorni scorsi: Carlo Ancelotti non sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile. Anche se a un certo punto pareva tutto fatto, anche se il sogno della CBF di contare su di lui stava ormai diventando realtà.

E ora attenzione, perché da Ancelotti potrebbe nascere un intreccio che ha per protagonista anche il possibile nuovo ct della Seleçao. Come lui straniero, come lui europeo, anche se maggiormente legato al Brasile: dal punto di vista linguistico, ma non solo.

Il nome in questione? Quello di Jorge Jesus. Ovvero l'attuale allenatore dell'Al Hilal, ma ancora per poco, se è vero che il suo addio alla formazione saudita pare essere ormai cosa fatta.