Chi sarà il nuovo attaccante della Roma? Gasperini vuole un vice Malen: tutti i nomi per i giallorossi, da Tresoldi a Castro

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Non solo un esterno. La Roma deve acquistare anche un nuovo attaccante centrale.
Artem Dovbyk infatti non rientra nei piani di Gasperini e verrà ceduto, ma il tecnico vuole ovviamente un'alternativa di livello per fare rifiatare Malen quando necessario.
I giallorossi in tal senso hanno già individuato un profilo molto chiaro, ovvero quello di Nicolò Tresoldi ma il Club Brugge spara alto. Così la Roma valuta le possibili alternative.
Tra queste nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Santiago Castro del Bologna.