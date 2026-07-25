Chi sarà il nuovo attaccante della Roma? Gasperini vuole un vice Malen: tutti i nomi per i giallorossi, da Tresoldi a Castro

Gasperini come vice Malen vuole un attaccante simile per caratteristiche all'olandese. Dunque veloce, tecnico, in grado di legare il gioco ma anche letale sotto porta quando serve.

Ecco perché, in alternativa a Tresoldi, nelle ultime ore ha preso quota il nome di Santiago Castro. L'argentino deve ancora compiere 22 anni e conosce molto bene il nostro campionato.

Anche in questo caso però il prezzo fissato dal Bologna per prendere in considerazione un'eventuale cessione è piuttosto alto, ovvero 40 milioni di euro.

La Roma sarebbe pronta a investirne trenta più bonus. O in alternativa potrebbe cercare di inserire nell'affare proprio Dovbyk come contropartita tecnica. Il problema sarebbe l'alto ingaggio che percepisce l'ucraino con i giallorossi che dovrebbero pagarne una parte per facilitare l'affare.







