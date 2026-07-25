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Lelio Donato

Chi sarà il nuovo attaccante della Roma? Gasperini vuole un vice Malen: tutti i nomi per i giallorossi, da Tresoldi a Castro

Calciomercato
Roma

La Roma deve cedere Dovbyk che non rientra nei piani e regalare a Gasperini un vice Malen. Il preferito dei giallorossi sarebbe Tresoldi ma il Brugge chiede troppo, tante le alternative.

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Non solo un esterno. La Roma deve acquistare anche un nuovo attaccante centrale.

Artem Dovbyk infatti non rientra nei piani di Gasperini e verrà ceduto, ma il tecnico vuole ovviamente un'alternativa di livello per fare rifiatare Malen quando necessario.

I giallorossi in tal senso hanno già individuato un profilo molto chiaro, ovvero quello di Nicolò Tresoldi ma il Club Brugge spara alto. Così la Roma valuta le possibili alternative.

Tra queste nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Santiago Castro del Bologna.

  • TRESOLDI COSTA TANTO

    Come dicevamo il profilo preferito dalla Roma per l'attacco sarebbe Nicolò Tresoldi.

    Italo-tedesco, il classe 2004 è nato a Cagliari ma ha deciso di difendere i colori della Germania Under 21.

    Tresoldi piace molto a Gasperini e la Roma avrebbe avviato i contatti per tentare di acquistarlo, avanzando un'offerta importante.

    Il Club Brugge, club che ne detiene il cartellino, però spara alto e per cedere Tresoldi (19 goal in 40 presenze nella scorsa stagione) chiede almeno 40 milioni di euro.

    Un po' troppi per un giocatore che comunque alla Roma sarebbe l'alternativa al titolare Malen.

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  • L'INTERESSE PER CASTRO

    Gasperini come vice Malen vuole un attaccante simile per caratteristiche all'olandese. Dunque veloce, tecnico, in grado di legare il gioco ma anche letale sotto porta quando serve.

    Ecco perché, in alternativa a Tresoldi, nelle ultime ore ha preso quota il nome di Santiago Castro. L'argentino deve ancora compiere 22 anni e conosce molto bene il nostro campionato.

    Anche in questo caso però il prezzo fissato dal Bologna per prendere in considerazione un'eventuale cessione è piuttosto alto, ovvero 40 milioni di euro.

    La Roma sarebbe pronta a investirne trenta più bonus. O in alternativa potrebbe cercare di inserire nell'affare proprio Dovbyk come contropartita tecnica. Il problema sarebbe l'alto ingaggio che percepisce l'ucraino con i giallorossi che dovrebbero pagarne una parte per facilitare l'affare.



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  • GLI ALTRI NOMI PER L'ATTACCO DELLA ROMA

    Tra le alternative valutate per l'attacco dalla Roma ci sarebbe Kerem Akturkoglu.

    Classe 1998, punto fermo della Turchia, piace a Gasperini per la sua duttilità che gli permette di giocare sia come esterno che da punta centrale.

    La Roma in queste ore starebbe valutando se presentare un'offerta al Fenerbahce.

    Mentre per quanto riguarda gli esterni Nusa sembra destinato a restare solo un sogno così come sembra difficile arrivare a Leao e Schjelderup, visto che entrambi costano almeno 50-60 milioni di euro.

    Di certo Gasperini, dopo aver visto sfumare prima Greenwood e poi Summerville, inizia ad avere fretta.

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