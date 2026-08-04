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Lelio Donato

Chi sarà il nuovo attaccante della Lazio di Gattuso? La crescita di Ratkov, l'interesse per Gimenez e le possibili alternative sul mercato

Calciomercato
Lazio

Le indicazioni di Gattuso sono state chiare, la Lazio cerca un nuovo attaccante titolare ma Ratkov troverà più spazio rispetto alla scorsa stagione. Le indicazione delle prime amichevoli e gli obiettivi biancocelesti.

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Eppure si muove. Nonostante le note difficoltà anche la Lazio ha bisogno di rinforzarsi sul mercato.

Le indicazioni del nuovo tecnico Gattuso in queste prime settimane sono state piuttosto chiare: ai biancocelesti servono almeno un paio di innesti nell'undici titolare.

Uno dei principali obiettivi è l'acquisto di un attaccante centrale che di fatto colmi il vuoto lasciato lo scorso gennaio dalla cessione di Castellanos.

Anche se nelle prime amichevoli estivi Ratkov ha lanciato qualche segnale e potrebbe trovare più spazio: ma chi sarà il nuovo attaccante titolare della Lazio?

  • COSA HA DETTO GATTUSO SUL MERCATO

    Come detto sopra le indicazioni sul mercato della Lazio da parte di Gennaro Gattuso sono state chiarissime.

    "Sappiamo bene che mancano due cose nel mercato, dobbiamo farlo. Non dobbiamo prendere tanto per prendere: devono arrivare un attaccante e un centrale di difesa" ha dichiarato il tecnico dopo l'ultima amichevole.

    Attualmente d'altronde a disposizione di Gattuso come prima punta c'è il solo Ratkov oltre a Boulaye Dia. Daniel Maldini, utilizzato come falso 9 da Sarri nella parte finale della scorsa stagione, è infatti rientrato all'Atalanta.

    Troppo poco insomma per pensare di affrontare l'intera stagione. Anche perché entrambi non hanno fin qui mai convinto del tutto.

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  • IL SOGNO GIMENEZ

    Ma chi sono gli obiettivi della Lazio in attacco?

    Anche in questo caso Gattuso ha indicato chiaramente alla società il profilo ideale, individuato in Santiago Gimenez del Milan.

    L'attaccante messicano non rientra più nei piani dei rossoneri che hanno appena acquistato Gonçalo Ramos e vogliono tenere in rosa Francesco Camarda come alternativa.

    Resta il nodo della formula dato che il Milan vuole almeno l'obbligo di riscatto mentre la Lazio è disposta a prendere Gimenez solo in prestito con diritto di riscatto.

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  • LE ALTERNATIVE PER L'ATTACCO

    Se non dovesse arrivare Gimenez, la Lazio cercherà un'altra soluzione low-cost, possibilmente in Serie A.

    In tal senso un nome che viene accostato ai biancocelesti è quello di Andrea Pinamonti. L'attaccante è reduce da una buona stagione col Sassuolo, è italiano e costa relativamente poco.

    Per acquistato basterebbero infatti una decina di milioni di euro anche per via di un contratto in scadenza nel 2027.

    Non scalda invece l'ipotesi Fullkrug, che è stato offerto alla Lazio nelle ultime ore dopo l'esperienza poco fortunata vissuta al Milan.

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  • LA CRESCITA DI RATKOV

    In tutto questo occhio alla soluzione interna, ovvero Petar Ratkov.

    Gattuso sta facendo di necessità virtù e, in attesa della nuova punta, lo ha sempre schierato nelle amichevoli estive.

    Lo scorso gennaio d'altronde la Lazio ha investito tredici milioni di euro per acquistarlo dal Salisburgo ma con Sarri non ha mai trovato grande spazio, appena otto le presenze con zero goal segnati.

    Ratkov però ha solo 22 anni e ampi margini di crescita. Inoltre le sue caratteristiche piacciono a Gattuso. Intanto il serbo ha già segnato quattro reti ed è il capocannoniere dell'estate biancoceleste.

    La sensazione, insomma, che nella prossima stagione Ratkov avrà le sue occasioni ma difficilmente sarà lui l'attaccante titolare della nuova Lazio.



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