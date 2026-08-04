Chi sarà il nuovo attaccante della Lazio di Gattuso? La crescita di Ratkov, l'interesse per Gimenez e le possibili alternative sul mercato

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Eppure si muove. Nonostante le note difficoltà anche la Lazio ha bisogno di rinforzarsi sul mercato.
Le indicazioni del nuovo tecnico Gattuso in queste prime settimane sono state piuttosto chiare: ai biancocelesti servono almeno un paio di innesti nell'undici titolare.
Uno dei principali obiettivi è l'acquisto di un attaccante centrale che di fatto colmi il vuoto lasciato lo scorso gennaio dalla cessione di Castellanos.
Anche se nelle prime amichevoli estivi Ratkov ha lanciato qualche segnale e potrebbe trovare più spazio: ma chi sarà il nuovo attaccante titolare della Lazio?