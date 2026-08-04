Chi sarà il nuovo attaccante della Lazio di Gattuso? La crescita di Ratkov, l'interesse per Gimenez e le possibili alternative sul mercato

In tutto questo occhio alla soluzione interna, ovvero Petar Ratkov.

Gattuso sta facendo di necessità virtù e, in attesa della nuova punta, lo ha sempre schierato nelle amichevoli estive.

Lo scorso gennaio d'altronde la Lazio ha investito tredici milioni di euro per acquistarlo dal Salisburgo ma con Sarri non ha mai trovato grande spazio, appena otto le presenze con zero goal segnati.

Ratkov però ha solo 22 anni e ampi margini di crescita. Inoltre le sue caratteristiche piacciono a Gattuso. Intanto il serbo ha già segnato quattro reti ed è il capocannoniere dell'estate biancoceleste.

La sensazione, insomma, che nella prossima stagione Ratkov avrà le sue occasioni ma difficilmente sarà lui l'attaccante titolare della nuova Lazio.







