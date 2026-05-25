Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli dopo l'addio di Conte? Italiano in pole, sogno Allegri e tentazione Iraola: la lista del presidente De Laurentiis

Il Napoli si prepara a vivere un’estate decisiva dopo l’addio di Antonio Conte, destinato a lasciare in eredità una squadra competitiva e una mentalità vincente che ha cambiato profondamente l’ambiente azzurro.
Aurelio De Laurentiis è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore che dovrà guidare il club nell’anno del centenario, con l’obiettivo di restare ai vertici del campionato e rilanciarsi anche in Champions League, considerata il principale limite della gestione Conte.
Il presidente del Napoli ritiene la rosa già altamente competitiva:
“Abbiamo oltre 30 giocatori tra quelli che ci sono e che torneranno. E non è detto che quelli che non andavano bene per Conte, invece, non potranno essere molto utili al prossimo allenatore. Abbiamo una squadra molto forte, basteranno pochissimi innesti per essere competitivi”.
Proprio per questo motivo De Laurentiis vuole arrivare rapidamente alla scelta della nuova guida tecnica.