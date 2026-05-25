Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli dopo l'addio di Conte? Italiano in pole, sogno Allegri e tentazione Iraola: la lista del presidente De Laurentiis

Intervistato dal quotidiano LaRepubblica, Vincenzo Italiano non ha escluso l’ipotesi di un addio al Bologna: “C’è anche la possibilità che io non rimanga, non lo nego. Come sapete, ci vedremo con la società e parleremo”.

L’allenatore rossoblù ha affrontato anche il tema dell’interesse del Napoli: “Non lo so, stanno facendo esplorazioni su tanti allenatori. Avranno stima per il lavoro fatto in questi anni, di più non saprei che dire”.

Italiano ha poi parlato delle sue ambizioni e della volontà di tornare a vivere notti europee: “Io voglio tornare in Europa. Vivo per dare emozioni e felicità alla gente”.

Parole che, secondo quanto filtra attorno all’ambiente Napoli, vengono lette come un’apertura a una possibile nuova esperienza in un club con obiettivi più alti.