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Bologna FC 1909 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli dopo l'addio di Conte? Italiano in pole, sogno Allegri e tentazione Iraola: la lista del presidente De Laurentiis

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Il presidente Aurelio De Laurentiis prepara la nuova era tecnica del club partenopeo: il tecnico del Bologna guida la lista, ma tutto dipende anche dal futuro del Milan.

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Il Napoli si prepara a vivere un’estate decisiva dopo l’addio di Antonio Conte, destinato a lasciare in eredità una squadra competitiva e una mentalità vincente che ha cambiato profondamente l’ambiente azzurro.

Aurelio De Laurentiis è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore che dovrà guidare il club nell’anno del centenario, con l’obiettivo di restare ai vertici del campionato e rilanciarsi anche in Champions League, considerata il principale limite della gestione Conte.

Il presidente del Napoli ritiene la rosa già altamente competitiva:

“Abbiamo oltre 30 giocatori tra quelli che ci sono e che torneranno. E non è detto che quelli che non andavano bene per Conte, invece, non potranno essere molto utili al prossimo allenatore. Abbiamo una squadra molto forte, basteranno pochissimi innesti per essere competitivi”.

Proprio per questo motivo De Laurentiis vuole arrivare rapidamente alla scelta della nuova guida tecnica.

  • DE LAURENTIIS SOGNA ALLEGRI

    Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome che continua ad affascinare maggiormente De Laurentiis è quello di Massimiliano Allegri.

    Il presidente azzurro attende gli sviluppi in casa Milan prima di chiudere definitivamente il cerchio dei candidati: eventuali tensioni o una separazione tra il tecnico livornese e il club rossonero potrebbero infatti riaprire concretamente la pista Napoli.

    Allegri era già stato molto vicino alla panchina azzurra la scorsa stagione, prima che Conte e De Laurentiis decidessero di proseguire insieme. I rapporti tra il presidente del Napoli e l’allenatore toscano sono consolidati da tempo, così come forte è il legame tra Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna, nato negli anni condivisi alla Juventus.

    A rendere il profilo particolarmente gradito al Napoli è soprattutto il curriculum dell’allenatore: cinque scudetti conquistati alla guida della Juventus e un titolo vinto con il Milan.

    De Laurentiis continua a sperare in un possibile incastro favorevole con il club rossonero prima di prendere una decisione definitiva.

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  • ITALIANO IN POLE: INCONTRO COL BOLOGNA

    Nel frattempo il nome più concreto resta quello di Vincenzo Italiano.

    Il tecnico incontrerà il Bologna nei prossimi giorni per fare il punto sul futuro, ma l’eventuale chiamata del Napoli potrebbe cambiare gli scenari.

    De Laurentiis segue Italiano fin dai tempi dello Spezia e ne apprezza da anni il calcio aggressivo e spettacolare, basato sui moduli 4-3-3 e 4-2-3-1, sistemi ritenuti ideali per valorizzare l’attuale organico azzurro.

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  • ITALIANO: “NAPOLI? ECCO LA VERITÁ”

    Intervistato dal quotidiano LaRepubblica, Vincenzo Italiano non ha escluso l’ipotesi di un addio al Bologna: “C’è anche la possibilità che io non rimanga, non lo nego. Come sapete, ci vedremo con la società e parleremo”.

    L’allenatore rossoblù ha affrontato anche il tema dell’interesse del Napoli: “Non lo so, stanno facendo esplorazioni su tanti allenatori. Avranno stima per il lavoro fatto in questi anni, di più non saprei che dire”.

    Italiano ha poi parlato delle sue ambizioni e della volontà di tornare a vivere notti europee: “Io voglio tornare in Europa. Vivo per dare emozioni e felicità alla gente”.

    Parole che, secondo quanto filtra attorno all’ambiente Napoli, vengono lette come un’apertura a una possibile nuova esperienza in un club con obiettivi più alti.

  • PANCHINA NAPOLI, TENTAZIONE IRAOLA E POSSIBILI SORPRESE

    Accanto ai nomi di Allegri e Italiano resta viva anche la pista che porta ad Andoni Iraola.

    Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Bournemouth rappresenta una forte tentazione per De Laurentiis, anche se la trattativa viene considerata complicata.

    L’allenatore spagnolo è in scadenza con il club inglese e il suo profilo internazionale intriga particolarmente il presidente azzurro.

    La Rosea sottolinea inoltre come De Laurentiis abbia spesso sorpreso nelle scelte tecniche del passato, riuscendo a convincere allenatori del calibro di Benitez, Ancelotti, Spalletti e lo stesso Conte.

    Per questo motivo non vengono escluse ulteriori candidature a sorpresa nelle prossime settimane.

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