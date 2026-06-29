Chi resta e chi lascia l'Inter tra i giocatori in scadenza: il futuro di Sommer, Mkhitaryan, De Vrij, Acerbi e Darmian, tra rinnovo e addio

Sono sei i giocatori che vedranno il loro contratto con l'Inter scadere ufficialmente il prossimo 30 giugno.
Ma chi rinnoverà e resterà in nerazzurro? E chi invece lascerà Milano? Analizziamo la situazione caso per caso.
Sono sei i giocatori che vedranno il loro contratto con l'Inter scadere ufficialmente il prossimo 30 giugno.
Ma chi rinnoverà e resterà in nerazzurro? E chi invece lascerà Milano? Analizziamo la situazione caso per caso.
L'armeno resterà all'Inter un'altra stagione e poi probabilmente appenderà gli scarpini al chiodo.
Ha scelto di decurtarsi l'ingaggio pur di rimanere un ultimo anno in nerazzurro. Lo ha convinto Chivu, che considera Mkhitaryan ancora un elemento fondamentale sia dentro che fuori dal campo.
Come ampiamente preannunciato, Yann Sommer non sarà più il portiere dell'Inter nella prossima stagione.
Lo svizzero non rinnoverà il contratto, ma vuole rimanere a giocare ad alti livelli anche lontano da Milano.
Una delle opzioni più calde è il Club Brugge, che l'anno prossimo giocherà la 'phase league' della Champions.
Futuro deciso anche per Stefan De Vrij. Il centrale olandese non rinnoverà con l'Inter ed ha già trovato una nuova sistemazione.
Dalla prossima stagione giocherà infatti in Grecia, con il Panathinaikos. Un anno di contratto con opzione per un secondo.
Addio certo anche per Francesco Acerbi dopo un'ultima stagione che lo ha visto poco coinvolto nelle rotazioni difensive di Chivu.
Nonostante la corte di Inzaghi per averlo con lui all'Al-Hilal, Acerbi sembra però maggiormente intenzionato a rimanere in Serie A.
Le proposte, del resto, non mancano: Torino, Genoa e Monza si sono già fatte avanti.
Attenzione invece a Matteo Darmian, che potrebbe restare all'Inter ma con un ruolo diverso.
Il difensore compirà 37 anni a dicembre, adesso sta cercando di capire se vuole giocare almeno un'altra stagione da titolare in Serie A, visto che le offerte non mancano.
In caso contrario, come detto, resterebbe all'Inter ma con un ruolo in società che gli è già stato proposto. Significherebbe però dire addio al calcio giocato, una scelta che Darmian non ha ancora preso.
In scadenza anche Di Gennaro, ma in vista per lui c'è un altro rinnovo annuale fino a giugno 2027.
Anche nella prossima stagione sarà quindi Di Gennaro il terzo portiere dell'Inter.