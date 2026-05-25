Chi resta al Milan senza la Champions, come cambia il mercato rossonero: la situazione da Maignan a Modric e Rabiot

Altri due senatori dello spogliatoi ad oggi non sono più così sicuri della permanenza al Milan.

Partiamo dal capitano Mike Maignan, che già la scorsa estate era stato ad un passo dal Chelsea. Durante la stagione però, anche per merito di Allegri, il francese ha firmato il rinnovo fino al 2031.

Il portiere credeva nel nuovo progetto rossonero e contava di giocare in Champions League dalla prossima stagione. Maignan peraltro anche contro il Cagliari è stato tra i pochi a salvarsi. E se dovesse disputare un Mondiale da protagonista non è escluso che per lui tra qualche settimana arrivino importanti offerte.

Discorso leggermente diverso per Christian Pulisic. L'americano, dopo un ottimo avvio di stagione, nel 2026 è praticamente scomparso senza mai riuscire a segnare in campionato. Ora giocherà i Mondiali di casa e solo dopo prenderà una decisione sul suo futuro. Ma al momento non ci sono certezze.



