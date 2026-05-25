Chi resta al Milan senza la Champions, come cambia il mercato rossonero: la situazione da Maignan a Modric e Rabiot

Quello che sta per iniziare al Milan rischia di essere un altro anno zero.
La mancata qualificazione in Champions League nell'ultima giornata di campionato dovrebbe azzerare l'intero assetto dirigenziale, da Furlani a Tare. E potrebbe portare anche all'esonero di Allegri.
Un eventuale cambio in panchina, abbinato all'impossibilità di giocare la Champions, comporterebbe probabilmente anche l'addio di parecchi giocatori dell'attuale rosa che erano legati ad Allegri.
In tal senso, secondo 'La Gazzetta dello Sport', spiccano i nomi di Luka Modric e Adrien Rabiot.