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Modric MilanGetty Images
Lelio Donato

Chi resta al Milan senza la Champions, come cambia il mercato rossonero: la situazione da Maignan a Modric e Rabiot

Calciomercato
Milan

La mancata qualificazione in Champions League rischia di cambiare radicalmente anche il volto della squadra: Modric si allontana dal Milan e anche Rabiot potrebbe valutare offerte senza Allegri. Leao verso la cessione. Cosa farà Maignan?

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Quello che sta per iniziare al Milan rischia di essere un altro anno zero.

La mancata qualificazione in Champions League nell'ultima giornata di campionato dovrebbe azzerare l'intero assetto dirigenziale, da Furlani a Tare. E potrebbe portare anche all'esonero di Allegri.

Un eventuale cambio in panchina, abbinato all'impossibilità di giocare la Champions, comporterebbe probabilmente anche l'addio di parecchi giocatori dell'attuale rosa che erano legati ad Allegri.

In tal senso, secondo 'La Gazzetta dello Sport', spiccano i nomi di Luka Modric e Adrien Rabiot.

  • MODRIC LASCIA IL MILAN SENZA CHAMPIONS?

    Inutile girarci intorno. Il futuro rossonero di Luka Modric era strettamente legato alla qualificazione in Champions League.

    Il croato, che sta per giocare i Mondiali e deve compiere 41 anni, sarebbe rimasto un'altra stagione al Milan per misurarsi ancora ad altissimi livelli.

    Modric inoltre ha speso parole importanti nei confronti di Allegri col quel è scattata da subito un feeling naturale.

    Ecco perché il quinto posto e il probabile addio del tecnico abbassano sensibilmente le possibilità che Modric giochi anche nel Milan.

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  • RABIOT RESTA SENZA ALLEGRI?

    E poi c'è il pupillo di Massimiliano Allegri, ovvero Adrien Rabiot.

    Il francese la scorsa estate, dopo l'improvvisa rottura col Marsiglia, ha scelto di tornare in Serie A per vestire la maglia del Milan anche senza Champions.

    Decisiva però era stata la presenza in panchina dell'allenatore che in carriera lo ha fatto rendere meglio di chiunque altro. E la speranza di tornare nell'Europa che conta dalla prossima stagione.

    Ora la situazione è radicalmente cambiata e di conseguenza Rabiot, che ha un contratto col Milan fino al 30 giugno 2028, potrebbe valutare eventuali offerte.

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  • LEAO VERSO LA CESSIONE

    Non sembrano invece destinati a cambiare i piani del Milan su Rafa Leao.

    Il portoghese è stato protagonista di un'altra stagione deludente e anche i tifosi lo hanno ormai definitivamente scaricato.

    Inoltre il suo contratto da 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2028, pesa troppo sul bilancio del club che non avrà per il secondo anno di fila gli introiti derivanti dalla partecipazione in Champions League.

    La sensazione insomma è che di fronte ad una buona offerta, ma comunque molto inferiore rispetto alla clausola da 170 milioni di euro, il Milan sia disposto a cedere Leao.

  • I DUBBI SU MAIGNAN E PULISIC

    Altri due senatori dello spogliatoi ad oggi non sono più così sicuri della permanenza al Milan.

    Partiamo dal capitano Mike Maignan, che già la scorsa estate era stato ad un passo dal Chelsea. Durante la stagione però, anche per merito di Allegri, il francese ha firmato il rinnovo fino al 2031.

    Il portiere credeva nel nuovo progetto rossonero e contava di giocare in Champions League dalla prossima stagione. Maignan peraltro anche contro il Cagliari è stato tra i pochi a salvarsi. E se dovesse disputare un Mondiale da protagonista non è escluso che per lui tra qualche settimana arrivino importanti offerte.

    Discorso leggermente diverso per Christian Pulisic. L'americano, dopo un ottimo avvio di stagione, nel 2026 è praticamente scomparso senza mai riuscire a segnare in campionato. Ora giocherà i Mondiali di casa e solo dopo prenderà una decisione sul suo futuro. Ma al momento non ci sono certezze.


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