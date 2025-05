Chi recupera Tudor per Juventus-Udinese? Le ultime sulle condizioni di Cambiaso, Gatti, Koopmeiners e Kelly

Juventus vs Udinese

Preparazione complicata per la Juventus verso la sfida decisiva contro l'Udinese: le novità dall'allenamento sugli infortunati.

L'ultima giornata di Serie A permette alla Juventus di avere la qualificazione in Champions nelle proprie mani visto che i bianconeri si trovano quarti e con due vittorie sarebbero sicuri del traguardo.

Quella contro l'Udinese sarà quindi in ogni caso una partita decisiva per la squadra di Igor Tudor che però può preparare la gara non nelle condizioni migliori.

La lista dei giocatori indisponibili infatti rimane lunga in casa Juve: dall'ultimo allenamento alla Continassa non sono arrivati gli aggiornamenti sperati su Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Teun Koopmeiners e Lloyd Kelly. Ecco chi tra loro può recuperare per la partita.