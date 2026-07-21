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Lelio Donato

Chi può prendere la Roma al posto di Summerville, i nuovi obiettivi giallorossi: da Nusa a Schjelderup per accontentare Gasperini

Calciomercato
AS Roma

I giallorossi vedono sfumare anche Summerville dopo Greenwood, ma Gasperini ha chiesto due acquisti sugli esterni: chi può arrivare adesso alla Roma.

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No, il calciomercato della Roma non è sicuramente partito col piede giusto.

I giallorossi in poche settimane hanno visto sfumare sul più bello quelli che erano stati indicati da Gasperini come i principali obiettivi.

Prima è toccato a Greenwood, che ha preferito la ricca offerta del Fenerbahce a quella della Roma. Poi è stata la volta di Summerville proprio quando i giallorossi erano fiduciosi di riuscire a chiudere l'affare.

In ogni caso Gasperini è stato chiaro: servono due rinforzi sulle fasce. Ma chi potrebbe arrivare? Quali sono i nuovi obiettivi della Roma?

  • PERCHÈ SUMMERVILLE È SALTATO

    La Roma sperava di chiudere l'operazione Summerville dopo aver rilanciato le prime offerte, che erano state rifiutate dal West Ham.

    I giallorossi si erano spinti fino a toccare quota 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus, restando fiduciosi in attesa di una risposta definitiva.

    Anche perché l'accordo con Summerville era stato raggiunto da tempo. Nella trattativa però ha fatto improvvisamente irruzione l'Al-Hilal.

    Il club saudita ha offerto circa 80 milioni di euro per il cartellino dell'olandese e dieci di ingaggio. Cifre fuori mercato che hanno tagliato fuori la Roma.

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  • IL CASO GREENWOOD

    Summerville come detto è il secondo colpo della Roma che salta in poche settimane.

    La società giallorossa infatti aveva inizialmente individuato in Mason Greenwood il principale obiettivo per rinforzare le fasce.

    Anche in questo caso la Roma aveva raggiunto un accordo di massima col giocatore ma non riusciva a trovare quello col club d'appartenenza, ovvero il Marsiglia.

    Quando l'affare sembrava finalmente potersi sbloccare ecco arrivare la ricchissima offerta del Fenerbahce, che ha convinto Greenwood offrendogli un ingaggio più alto. Mentre i giallorossi hanno rifiutato di partecipare ad aste mollando la presa.

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  • COSA HA DETTO GASPERINI SUL MERCATO

    In ogni caso il mercato della Roma ha delle priorità molto chiare che Gasperini ha indicato pubblicamente in conferenza stampa.

    "Noi abbiamo Soulé e Dybala come esterni. Mi aspetto due giocatori davanti. Soulé al centro del mercato? Io li vedo tutti al centro del mercato... Ci sono mille giocatori in entrata e uscita. Alcune situazioni sono dovute anche ai procuratori. Poi conta se ci sono offerte vere.Si è deciso di stabilire un tetto per gli ingaggi e mi sembra giusto: non è bello per chi è arrivato in Champions vedersi subito superare da uno appena arrivato. In più, fa anche comodo alla società. Se non si riesce a sottostare ai parametri, meglio andare su altri profili" ha dichiarato il tecnico giallorosso.

    Gasperini insomma si aspetta un paio di regali importanti pur sposando la linea della società sul non inseguire giocatori fuori dai parametri economici.

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  • I NUOVI OBIETTIVI DELLA ROMA

    Ma chi sono ora i nuovi obiettivi della Roma?

    Secondo quanto riporta 'Sky Sport' la prima scelta diventerà Antonio Nusa, esterno norvegese che ha fatto bene anche ai Mondiali ed attualmente milita nel Lipsia. La società tedesca però non ha bisogno di vendere e non vorrebbe cederlo dunque servirà un'offerta importante.

    Nelle ultime ore è spuntato anche il nome del compagno di Nazionale Schjelderup, classe 2004 di proprietà del Benfica. Nell'ultima stagione ha realizzato dieci goal e sette assist, inoltre è stato protagonista ai Mondiali proprio come Nusa.

    La Roma insomma, dopo aver visto sfumare Greenwood e Summerville, valuta le alternative alla ricerca dei rinforzi richiesti da Gasperini.

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