Chi può prendere la Roma al posto di Summerville, i nuovi obiettivi giallorossi: da Nusa a Schjelderup per accontentare Gasperini

No, il calciomercato della Roma non è sicuramente partito col piede giusto.
I giallorossi in poche settimane hanno visto sfumare sul più bello quelli che erano stati indicati da Gasperini come i principali obiettivi.
Prima è toccato a Greenwood, che ha preferito la ricca offerta del Fenerbahce a quella della Roma. Poi è stata la volta di Summerville proprio quando i giallorossi erano fiduciosi di riuscire a chiudere l'affare.
In ogni caso Gasperini è stato chiaro: servono due rinforzi sulle fasce. Ma chi potrebbe arrivare? Quali sono i nuovi obiettivi della Roma?