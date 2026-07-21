Chi può prendere la Roma al posto di Summerville, i nuovi obiettivi giallorossi: da Nusa a Schjelderup per accontentare Gasperini

In ogni caso il mercato della Roma ha delle priorità molto chiare che Gasperini ha indicato pubblicamente in conferenza stampa.

"Noi abbiamo Soulé e Dybala come esterni. Mi aspetto due giocatori davanti. Soulé al centro del mercato? Io li vedo tutti al centro del mercato... Ci sono mille giocatori in entrata e uscita. Alcune situazioni sono dovute anche ai procuratori. Poi conta se ci sono offerte vere.Si è deciso di stabilire un tetto per gli ingaggi e mi sembra giusto: non è bello per chi è arrivato in Champions vedersi subito superare da uno appena arrivato. In più, fa anche comodo alla società. Se non si riesce a sottostare ai parametri, meglio andare su altri profili" ha dichiarato il tecnico giallorosso.

Gasperini insomma si aspetta un paio di regali importanti pur sposando la linea della società sul non inseguire giocatori fuori dai parametri economici.