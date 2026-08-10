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Antonio Torrisi

Chi può essere il nuovo portiere della Juventus: la situazione legata a Suzuki e cosa serve per arrivare a Lunin o Trubin

Calciomercato
Juventus

Giorni importantissimi per definire la strategia da seguire per la porta bianconera: dalla possibile permanenza di Di Gregorio ai nuovi nomi, qual è la situazione?

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Serve pazienza, sì, ma con urgenza: perché la nuova stagione sta iniziando. La Juventus lo sa e sta lavorando per definire, una volta per tutta, la strategia da seguire in porta, dopo una prima parte di preparazione estiva che ha consegnato nuovi dubbi legati al futuro di Michele Di Gregorio.

Mai come adesso il destino dell'attuale portiere bianconero è sembrato lontano dalla Continassa e da Torino, pur essendoci state nella scorsa annata più occasioni in cui, complice la reazione della tifoseria (esigente, sì, ma come può esserlo la tifoseria di un club come la Juventus), Di Gregorio è sembrato già alla fine della sua esperienza con la Vecchia Signora.

Insomma: mancano due settimane all'inizio della Serie A e Luciano Spalletti lavora con un grossissimo punto interrogativo in porta: e i nomi non mancano. Zion Suzuki, Anatolij Trubin e Andrij Lunin tra questi: chi può essere il nuovo portiere della Juventus?

  • DI GREGORIO LASCIA LA JUVENTUS?

    Bisogna partire da un concetto importante: che Di Gregorio lasci la Juventus è tutto da vedere. Il portiere ha un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 2029, ma le ultime uscite, soprattutto quella contro l'Inter in amichevole, potrebbero aver aperto e porte per una sua cessione.

    Facciamo ordine.

    Luciano Spalletti, al termine della sfida contro i nerazzurri, ha parlato della prestazione di Di Gregorio spegnendo un po' le "fiamme" delle critiche: :A me sembra che Di Gregorio oggi sia stato bravo. Ha fatto degli ottimi interventi su conclusioni da fuori anche difficili. Poi forse, il secondo goal si poteva parare, ma sono degli episodi che possono capitare".

    La puntualizzazione sul secondo goal potrebbe far pensare a una mezza critica, ma va considerato il carattere schietto di Spalletti. Non è certo la prima volta che dice ciò che pensa ai microfoni.

    Le possibilità che resti alla Juventus, insomma, ci sono, ma nelle ultime ore è trapelata la disponibilità del club bianconero a cederlo, con Marsiglia e Valencia che possono diventare opzioni concrete per il suo futuro.

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  • COSA BLOCCA SUZUKI ALLA JUVENTUS

    Il nome che più è circolato nelle scorse settimane in ottica Juventus (tramontati quelli di Alisson e Dibu Martinez, si intende) è quello di Zion Suzuki, portiere giapponese del Parma.

    La sua situazione è un po' complessa: l'estremo difensore piace al PSG che sembra essere disposto a prelevarlo dai Ducali per una cifra di circa 35 milioni di euro.

    Questo gli impedisce di vestire la maglia bianconera? No: il piano prevederebbe, poi, un prestito fino alla fine della prossima stagione proprio alla Juventus (dal PSG), ma ci sono alcune questioni da risolvere.

    In primis, da quello che trapela, la volontà del giocatore, che non sembra convintissimo di firmare prima con il PSG e poi di essere girato in prestito alla Juventus (non è un problema di club in sé, ma di opportunità): resta, comunque, probabile che Suzuki lasci la Serie A, intanto, e che poi si sviluppino gli altri discorsi legati al suo futuro.

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  • CHI È TRUBIN, IL PORTIERE IN GOAL CONTRO IL REAL MADRID CHE PIACE ALLA JUVENTUS

    Nelle ultime ore, anche in considerazione della questione Suzuki, la Juventus ha iniziato a muoversi per profili alternativi: tra questi c'è Anatolij Trubin.

    Portiere ucraino classe 2001, in passato vicino all'Inter, non sembra più essere la prima scelta del Benfica, tant'è che sia nella sfida di Europa League contro gli Hearts che nella prima giornata del campionato portoghese contro l'Academico de Viseu non è sceso in campo.

    Insomma: è in uscita. Di lui vale la pena ricordare anche quanto accaduto lo scorso anno nel corso della partita contro il Real Madrid di Champions League.

    Ultima giornata della League Phase, Benfica praticamente eliminato: manca un goal e siamo in pieno recupero. José Mourinho gli dice di salire in area e... sì, Trubin segna un goal storico che qualifica i portoghesi ai sedicesimi. Alla Juventus, comunque, interessano le sue parate.

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  • CHI È LUNIN, IL PORTIERE UCRAINO CHE PIACE ALLA JUVENTUS

    Da un ucraino a un altro, perché alla Juventus (e non solo, ovviamente), piace Andrij Lunin, portiere classe 1999 del Real Madrid che, all'occorrenza, negli ultimi anni ha sostituto molto bene Thibaut Courtois.

    Qui la situazione è un po' più complessa: i Blancos sono alla prima stagione dal ritorno di José Mourinho in panchina e il portoghese, notoriamente, all'inizio vuole sempre vederci chiaro con tutti a disposizione. Resta da valutare questo aspetto.

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  • VICARIO ALLA JUVENTUS È IMPOSSIBILE?

    L'ultimo nome che vale la pena citare è ovviamente quello di Guglielmo Vicario: il portiere italiano non è stato convocato da Roberto De Zerbi per la tournée del Tottenham in Oceania ed è in uscita.

    La situazione potrebbe sbloccarsi e con modalità non troppo sfavorevoli alla Juventus (potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto) e, infatti, il club bianconero non chiude la porta al suo arrivo. E, concedeteci il gioco di parole, in attesa di sviluppi per ora non "chiude" proprio "la porta".

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