Chi può essere il nuovo portiere della Juventus: la situazione legata a Suzuki e cosa serve per arrivare a Lunin o Trubin

Serve pazienza, sì, ma con urgenza: perché la nuova stagione sta iniziando. La Juventus lo sa e sta lavorando per definire, una volta per tutta, la strategia da seguire in porta, dopo una prima parte di preparazione estiva che ha consegnato nuovi dubbi legati al futuro di Michele Di Gregorio.

Mai come adesso il destino dell'attuale portiere bianconero è sembrato lontano dalla Continassa e da Torino, pur essendoci state nella scorsa annata più occasioni in cui, complice la reazione della tifoseria (esigente, sì, ma come può esserlo la tifoseria di un club come la Juventus), Di Gregorio è sembrato già alla fine della sua esperienza con la Vecchia Signora.

Insomma: mancano due settimane all'inizio della Serie A e Luciano Spalletti lavora con un grossissimo punto interrogativo in porta: e i nomi non mancano. Zion Suzuki, Anatolij Trubin e Andrij Lunin tra questi: chi può essere il nuovo portiere della Juventus?