Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Curacao v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Chi prende l'Inter se salta Khalaili, le alternative per la fascia destra: i possibili obiettivi dei nerazzurri

Calciomercato
Inter

Lo stop del CONI durante le visite per l'idoneità mettono a rischio l'affare Khalaili, ma chi potrebbe arrivare al suo posto per sostituire Dumfries? I possibili obiettivi dell'Inter sulla fascia destra.

Pubblicità

La fascia destra dell'Inter rischia di restare ancora senza padrone.

Dopo la cessione di Dumfrìes al Real Madrid, i nerazzurri avevano scelto Palestra che però ha preferito la ricca offerta del Chelsea spiazzando l'Inter.

Alla fine la scelta era così ricaduta su Khalaili per il quale è stato trovato l'accordo con l'Union Saint-Gilloise dopo settimane di serrate trattative.

Ora però anche l'arrivo dell'esterno israeliano rischia clamorosamente di saltare. E di conseguenza l'Inter sarebbe costretta a tornare sul mercato: ma per prendere chi? Quali sono le possibili alternative a Khalaili?

  • LO STOP DEL CONI A KHALAILI

    L'accordo per il trasferimento di Khalaili all'Inter è stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus, una cifra dunque molto vicina ai 30 milioni inizialmente richiesti dall'Union Saint-Gilloise per cedere l'israeliano sul quale c'erano anche Napoli e Como.

    Khalaili dovrebbe firmare con i nerazzurri fino al 2031 e andrebbe a guadagnare circa 2,2 milioni di euro a stagione. Cifre in linea con quanto offerto dall'Inter a Palestra.

    L'israeliano nella giornata di venerdì 10 luglio è così sbarcato a Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito ma qualcosa è andato storto.

    Il CONI, dopo i test di rito, ha deciso di non rilasciare l'idoneità sportiva come di solito accade chiedendo ulteriori esami per approfondire meglio le condizioni fisiche di Khalaili.

    • Pubblicità

  • COSA PUÒ SUCCEDERE ORA

    Ma ora cosa può succedere? Khalaili all'Inter rischia davvero di saltare?

    Il giocatore all'inizio della settimana si sottoporrà a nuovi esami che saranno determinanti per capire se il trasferimento all'Inter potrà concretizzarsi.

    Nel caso in cui il CONI rilasci l'idoneità sportiva l'affare si farà e i nerazzurri ufficializzeranno l'acquisto di Khalaili, visto che l'accordo con l'Union Saint-Gilloise e col giocatore è già stato perfezionato.

    Ma se l'ok non dovesse arrivare all'Inter non resterà che rinunciare definitivamente all'esterno e tornare subito sul mercato per cercare un altro profilo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • KHALAILI SALTA? LE ALTERNATIVE DELL'INTER

    Prima di chiudere per Khalaili peraltro l'Inter aveva già sondato alcune piste alternative.

    La più calda, secondo quanto riporta 'Sky Sport', riguarda Guela Doué ovvero il fratello maggiore del talentuoso Desiré che gioca nel PSG ed è protagonista ai Mondiali con la Francia.

    Classe 2002, attualmente milita nelle file dello Strasburgo e costa meno di Khalaili. In passato il suo nome era stato accostato anche al Milan ma ora potrebbe trasferirsi in Italia per vestire il nerazzurro.

    Non sono da escludere neppure altre soluzioni. Un paio di queste portano in Serie A: Dodo della Fiorentina, ad esempio, piace così come Cambiaso che però nella Juventus gioca prevalentemente a sinistra e costa parecchio.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • LA MALEDIZIONE DELLA FASCIA DESTRA

    Di certo quella della fascia destra sembra diventata una sorta di maledizione.

    L'Inter infatti l'erede di Dumfries lo aveva individuato da tempo e pensava di avere ormai in pugno Marco Palestra, soprattutto in base alla totale apertura da parte del giocatore.

    Poi l'improvviso blitz del Chelsea, che ha offerto quasi 60 milioni all'Atalanta e un ingaggio doppio al ragazzo, ha cambiato lo scenario portando l'esterno a scegliere Londra.

    Quindi ecco la lunga trattativa per Khalaili, conclusa positivamente fino ai test non superati al CONI che rischiano di fare saltare l'affare.

    Un problema non da poco per l'Inter che rischia seriamente di iniziare la nuova stagione senza avere ancora tra le mani il sostituto di Dumfries.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli dei club
Karlsruher SC crest
Karlsruher SC
KSC
Inter crest
Inter
INT