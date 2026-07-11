Chi prende l'Inter se salta Khalaili, le alternative per la fascia destra: i possibili obiettivi dei nerazzurri

Ma ora cosa può succedere? Khalaili all'Inter rischia davvero di saltare?

Il giocatore all'inizio della settimana si sottoporrà a nuovi esami che saranno determinanti per capire se il trasferimento all'Inter potrà concretizzarsi.

Nel caso in cui il CONI rilasci l'idoneità sportiva l'affare si farà e i nerazzurri ufficializzeranno l'acquisto di Khalaili, visto che l'accordo con l'Union Saint-Gilloise e col giocatore è già stato perfezionato.

Ma se l'ok non dovesse arrivare all'Inter non resterà che rinunciare definitivamente all'esterno e tornare subito sul mercato per cercare un altro profilo.