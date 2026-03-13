"Chi non vorrebbe questo lavoro?" Jürgen Klinsmann si propone a un club della Premier League

"Per uscire da questa situazione difficile, devono sviluppare uno spirito combattivo, uno spirito davvero cattivo e aggressivo, e questo è possibile solo attraverso le emozioni", ha affermato Klinsmann. "Non serve quindi un genio tattico o qualcosa di simile, ma qualcuno che coinvolga tutti, affronti queste partite in modo positivo e convinca tutti che rischiano di retrocedere in Championship".

Klinsmann stesso è senza lavoro dal suo intermezzo di un anno come allenatore della nazionale sudcoreana, prima di allora ha allenato l'Hertha BSC, il Bayern Monaco e le nazionali degli Stati Uniti e della Germania, con cui ha potuto festeggiare la favola estiva del 2006.

Gli Spurs saranno ospiti domenica del Liverpool, prima della partita di ritorno in casa contro l'Atletico, seguita dalla sfida di campionato contro il Nottingham Forest, che come il Tottenham è anch'esso in piena lotta per non retrocedere.