"Chi non vorrebbe questo lavoro?" Jürgen Klinsmann si propone a un club della Premier League

Il campione del mondo e d'Europa Jürgen Klinsmann potrebbe immaginarsi di allenare la sua ex squadra, il Tottenham Hotspur, che attualmente lotta per non retrocedere dalla Premier League. Lo ha dichiarato in un'intervista con ESPN FC.
"Chi non vorrebbe questo lavoro? Si tratta del Tottenham", ha dichiarato Klinsmann, che durante la sua carriera da calciatore ha giocato per gli Spurs nella stagione 1994/95, segnando 20 gol in 41 partite ufficiali.
Nelle ultime settimane il Tottenham ha perso sei partite ufficiali consecutive, l'ultima delle quali è stata la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, terminata 2-5. Sebbene l'allenatore Igor Tudor sia in carica solo da circa un mese, dopo quattro sconfitte in quattro partite si parla già di nuovo della sua sostituzione.
Tottenham: Klinsmann succederà a Igor Tudor?
Klinsmann sarebbe probabilmente una delle opzioni nella lista dei possibili successori, ma "indipendentemente da chi si sceglierà, occorre qualcuno che sia in grado di instaurare un legame emotivo con tutti, che conosca la società, che la senta propria, che senta le persone".
Considerando il 16° posto in classifica e solo un punto di vantaggio sulla zona retrocessione, secondo Klinsmann è necessario trovare una soluzione rapida, e il 61enne potrebbe immaginare un impegno come soluzione temporanea fino alla fine della stagione.
Klinsmann è stato recentemente allenatore della nazionale sudcoreana
"Per uscire da questa situazione difficile, devono sviluppare uno spirito combattivo, uno spirito davvero cattivo e aggressivo, e questo è possibile solo attraverso le emozioni", ha affermato Klinsmann. "Non serve quindi un genio tattico o qualcosa di simile, ma qualcuno che coinvolga tutti, affronti queste partite in modo positivo e convinca tutti che rischiano di retrocedere in Championship".
Klinsmann stesso è senza lavoro dal suo intermezzo di un anno come allenatore della nazionale sudcoreana, prima di allora ha allenato l'Hertha BSC, il Bayern Monaco e le nazionali degli Stati Uniti e della Germania, con cui ha potuto festeggiare la favola estiva del 2006.
Gli Spurs saranno ospiti domenica del Liverpool, prima della partita di ritorno in casa contro l'Atletico, seguita dalla sfida di campionato contro il Nottingham Forest, che come il Tottenham è anch'esso in piena lotta per non retrocedere.
Jürgen Klinsmann: una panoramica delle sue esperienze come allenatore
Squadra Periodo Germania 2004-2006 Bayern Monaco 2008-2009 Stati Uniti 2011-2016 Hertha BSC 2019-2020 Corea del Sud 2023-2024
