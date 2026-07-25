"Chi non salta è juventino", Allegri non salta al coro dei tifosi del Napoli: la spiegazione dell'allenatore e il precedente con Conte

Prima di Allegri anche Antonio Conte fece la stessa scelta dato che, stuzzicato proprio mentre era sul palco di Dimaro, rispose fermamente ai tifosi di: "Non chiedetemi di fare cose che non farò. Io sarò sempre educato e rispettoso. Non solo per la Juve, ma per tutte le squadre. Voi siete tifosi ed è giusto che incitiate la vostra squadra".