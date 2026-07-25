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Allegri De Laurentiis NapoliGetty Images
Redazione Goal

"Chi non salta è juventino", Allegri non salta al coro dei tifosi del Napoli: la spiegazione dell'allenatore e il precedente con Conte

Serie A
Napoli
Juventus
M. Allegri
A. Conte

Nella sera della presentazione della squadra in piazza a Dimaro, Allegri risponde con ironia al corso contro la Juventus intonato dai tifosi

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Così come accadde con Antonio Conte, anche Massimiliano Allegri sceglie l'ironia e le parole piuttosto che accontentare la pancia dei tifosi del Napoli presenti in piazza a Dimaro.


Nella serata di presentazione della squadra al pubblico direttamente dalla piazza del paese sede del ritiro estivo azzurro, numerosi tifosi napoletani presenti hanno scelto di intonare il coro "chi non salta è Juventino" quando è arrivato il momento della presentazione dell'allenatore. Ma la risposta dell'ex-Juve e Milan non è stata quella che si aspettavano.


  • "LO SENTO DA 15 ANNI"

    Allegri ha scelto di rispondere con ironia al coro smontando subito ogni possibile polemica:

    "Buonasera a tutti. Questa cosa di chi non salta è juventino ormai la sento da 15 anni fortunatamente (sorride, ndr).

    Ringrazio tutti, a partire dai tifosi, abbiamo fatto un ritiro meraviglioso e ringraziamo i tifosi che ci sono stati vicino. Per me è la prima volta che ho quest'esperienza, è stata meravigliosa la prima parte del ritiro.

    Ringrazio anche il paese di Dimaro e tutto il Trentino per la grande ospitalità. Grazie a tutti".

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  • ANCHE CONTE NON SALTÒ

    Prima di Allegri anche Antonio Conte fece la stessa scelta dato che, stuzzicato proprio mentre era sul palco di Dimaro, rispose fermamente ai tifosi di: "Non chiedetemi di fare cose che non farò. Io sarò sempre educato e rispettoso. Non solo per la Juve, ma per tutte le squadre. Voi siete tifosi ed è giusto che incitiate la vostra squadra".

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