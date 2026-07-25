"Chi non salta è juventino", Allegri non salta al coro dei tifosi del Napoli: la spiegazione dell'allenatore e il precedente con Conte

Così come accadde con Antonio Conte, anche Massimiliano Allegri sceglie l'ironia e le parole piuttosto che accontentare la pancia dei tifosi del Napoli presenti in piazza a Dimaro.
Nella serata di presentazione della squadra al pubblico direttamente dalla piazza del paese sede del ritiro estivo azzurro, numerosi tifosi napoletani presenti hanno scelto di intonare il coro "chi non salta è Juventino" quando è arrivato il momento della presentazione dell'allenatore. Ma la risposta dell'ex-Juve e Milan non è stata quella che si aspettavano.