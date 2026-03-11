"Chi non ha mai fatto il portiere non può capire": De Gea e Sommer difendono Kinsky dalla solitudine dei numeri 1

Ma cosa è successo martedì sera al 'Metropolitano'?

In occasione della sfida tra Atletico Madrid e Tottenham, valida per l'andata degli ottavi di Champions League, Igor Tudor ha deciso di cambiare portiere.

L'italiano Guglielmo Vicario, non irreprensibile nelle ultime sfortunate uscite degli Spurs, è finito in panchina. Al suo posto il ventiduenne ceco Kinsky che aveva giocato solo due partite in EFL Cup.

Una scelta coraggiosa. Forse troppo, dato che il giovane portiere del Tottenham ha di fatto regalato due dei primi tre goal all'Atletico Madrid costringendo Tudor a sostituirlo dopo appena 17'.

L'ex allenatore della Juventus ha poi così spiegato il cambio di Kinsky, uscito dal campo in lacrime per lasciare la porta a Vicario: "L’ho sostituito per proteggere l’uomo e la squadra. È stata una situazione incredibile, niente da dire. Prima della partita ho fatto la scelta giusta: Vicario era sotto pressione e con una competizione differente consideravo giusto provare Toni, che è un ottimo portiere. È chiaro che dopo, con quello che è successo, è facile dire che è stata una decisione sbagliata. Ma non lo era".