Vicario Kinsky Atletico Madrid TottenhamGetty Images
Lelio Donato

"Chi non ha mai fatto il portiere non può capire": De Gea e Sommer difendono Kinsky dalla solitudine dei numeri 1

I due gravi errori commessi da Kinsky in Atletico Madrid-Tottenham con cambio immediato hanno riaperto il dibattito sull'importanza dei portieri. De Gea e Sommer intanto difendono il giovane collega e la categoria.

Ma quanto conta davvero il portiere nel calcio?

La serata da incubo di Antonin Kinsky durante Atletico Madrid-Tottenham ha riaperto il dibattito. Il tutto in una stagione in cui tanti portieri sono finiti nel mirino della critica anche in Serie A.

Non a caso proprio due estremi difensori del nostro campionato, ovvero David De Gea della Fiorentina e Yann Sommer dell'Inter, sono intervenuti pubblicamente sui social per difendere il giovane collega. Ma anche l'intera categoria.

  • LA NOTTE DA INCUBO DI KINSKY A MADRID

    Ma cosa è successo martedì sera al 'Metropolitano'?

    In occasione della sfida tra Atletico Madrid e Tottenham, valida per l'andata degli ottavi di Champions League, Igor Tudor ha deciso di cambiare portiere.

    L'italiano Guglielmo Vicario, non irreprensibile nelle ultime sfortunate uscite degli Spurs, è finito in panchina. Al suo posto il ventiduenne ceco Kinsky che aveva giocato solo due partite in EFL Cup.

    Una scelta coraggiosa. Forse troppo, dato che il giovane portiere del Tottenham ha di fatto regalato due dei primi tre goal all'Atletico Madrid costringendo Tudor a sostituirlo dopo appena 17'.

    L'ex allenatore della Juventus ha poi così spiegato il cambio di Kinsky, uscito dal campo in lacrime per lasciare la porta a Vicario: "L’ho sostituito per proteggere l’uomo e la squadra. È stata una situazione incredibile, niente da dire. Prima della partita ho fatto la scelta giusta: Vicario era sotto pressione e con una competizione differente consideravo giusto provare Toni, che è un ottimo portiere. È chiaro che dopo, con quello che è successo, è facile dire che è stata una decisione sbagliata. Ma non lo era".

  • IL MESSAGGIO DI DE GEA E LA RISPOSTA DI SOMMER

    Kinsky dopo la notte da incubo vissuta a Madrid ha potuto consolarsi almeno in parte con la solidarietà di alcuni colleghi.

    Spicca in particolare il messaggio postato su X da David De Gea, portiere della Fiorentina che in viola non sta vivendo a sua volta una stagione all'altezza di quella precedente.

    "Nessuno che non abbia giocato in porta può capire quanto è difficile giocare in quella posizione.Tieni su la testa e ti riprenderai" ha postato lo spagnolo.

    Messaggio poi condiviso anche da Yann Sommer, ovvero un altro dei portieri più discussi in questa stagione.

    Lo svizzero è spesso finito nell'occhio del ciclone tanto che alcuni tifosi dell'Inter, soprattutto qualche mese fa, hanno invocato la sua esclusione in favore del secondo Josep Martinez.

  • IL CASO DI GREGORIO ALLA JUVENTUS

    Come dicevamo quella attuale è una stagione sfortunata per parecchi portieri in Serie A.

    Uno dei più discussi, se non il più discusso in assoluto, è sicuramente Michele Di Gregorio che nelle ultime settimane sembra aver perso il suo posto da titolare.

    Troppe le reti subite dal portiere della Juventus al primo tiro in porta. Poi gli incredibili errori commessi contro Inter e Como hanno indotto Spalletti a concedergli qualche turno di riposo.

    Nelle ultime tre partite ufficiali così a difendere i pali bianconeri è stato quello che fino a qualche settimana fa era il suo vice, Mattia Perin.

  • LA SOLITUDINE DEI NUMERI 1

    Quello del portiere, d'altronde, è da sempre un ruolo diverso da tutti gli altri.

    Solo tra i pali per larghi tratti della partita, il numero 1 viene spesso giudicato per pochissimi interventi nel corso di una partita. E ogni suo errore è quasi sempre fatale per la squadra.

    Il calcio moderno poi ha iniziato a chiedere ai portiere un coraggio sempre maggiore nell'impostazione dal basso. Oltre alla capacità di sapere leggere le azioni avversarie anticipando le uscite in caso di difesa alta.

    Per non parlare dei calci piazzati quando, specie in Premier League ma recentemente anche in Serie A, viene sempre più tollerata la presenza di giocatori a ridosso del portiere per impedirgli di intervenire.

    Una situazione che, ad esempio, nelle scorse settimane ha pagato anche il nostro Donnarumma. E allora sì, forse ha davvero ragione De Gea: "Chi non ha giocato in porta non può capire".

