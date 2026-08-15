Chi l'avrebbe mai detto? Dybala è l'unico punto fermo sulla trequarti della Roma: la conferma col Borussia Dortmund

Che Paulo Dybala giochi ancora con la Roma, visto come si erano messe le cose a un certo punto, è già una notizia. Che continui ad essere decisivo, se vogliamo, lo è altrettanto.
Intendiamoci: la qualità dell'argentino non c'entra. È spaventosa e lo sappiamo tutti, sin dai tempi del Palermo e della Roma. C'era altro in ballo, molto altro, tanto che Paulo sembrava destinato a un mesto addio a parametro zero per tornarsene a giocare in patria.
Non è stato così, alla fine. E per la Roma rischia di tramutarsi in un segno del destino. Perché proprio lui, Dybala, è oggi l'unico vero punto fermo della trequarti di Gasperini.
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