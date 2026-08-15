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Dybala RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Chi l'avrebbe mai detto? Dybala è l'unico punto fermo sulla trequarti della Roma: la conferma col Borussia Dortmund

Amichevoli dei club
Roma
Borussia Dortmund vs Roma
P. Dybala

L'argentino, già protagonista del precampionato giallorosso, ha collezionato un altro goal più assist in Germania: sembrava destinato ad andarsene a parametro zero, oggi è imprescindibile.

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Che Paulo Dybala giochi ancora con la Roma, visto come si erano messe le cose a un certo punto, è già una notizia. Che continui ad essere decisivo, se vogliamo, lo è altrettanto.

Intendiamoci: la qualità dell'argentino non c'entra. È spaventosa e lo sappiamo tutti, sin dai tempi del Palermo e della Roma. C'era altro in ballo, molto altro, tanto che Paulo sembrava destinato a un mesto addio a parametro zero per tornarsene a giocare in patria.

Non è stato così, alla fine. E per la Roma rischia di tramutarsi in un segno del destino. Perché proprio lui, Dybala, è oggi l'unico vero punto fermo della trequarti di Gasperini.


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    La Roma non ha perso l'ultima amichevole del proprio precampionato, finita 2-2 contro il Borussia Dortmund. E anche questa è una notizia, visto com'erano andate quelle precedenti (1-4 col Cardiff, 0-3 col Brighton).

    Certo, poteva vincere e non l'ha fatto: come contro il Cannes si è fatta rimontare, questa volta da un doppio vantaggio. Ma intanto può rientrare in Italia con una notizia particolarmente bella e positiva: Dybala c'è, eccome, e anche contro l'avversario più tosto dell'estate ha dato prove di qualità assoluta.

    L'ex bianconero è rimasto in campo per 84 minuti e qualche saggio di bravura l'ha dato. Come quell'aggancio morbido su un pallone spiovente dall'alto, così semplice (sarà...) per uno come lui, che ha dato il via all'azione dello 0-1 che lui stesso ha realizzato con un sinistro piazzato da pochi passi. Andatevi a rivedere quello stop: è gioia per gli occhi.

    Ma Dybala ha deciso di lasciare ancor più lo zampino sulla partita e il segno sul tabellino: suo anche l'assist dalla bandierina per il momentaneo 0-2 di Cristante. Oltre a una punizione da posizione defilata respinta da Kobel nel finale e ad altre giocate di qualità, come un taglio geniale in area per Castro, impreciso da due passi.

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  • CHE PRECAMPIONATO

    La prestazione contro il Borussia Dortmund non è che l'ultima di un precampionato da protagonista. Nel rendimento, nella sensazione di "esserci" sia fisicamente che mentalmente, ma anche nei numeri.

    D'accordo, Trastevere e Cannes saranno anche Trastevere e Cannes. Ma Paulo ha segnato quattro volte nelle prime due amichevoli, tra cui una maestosa punizione nel 3-3 in Francia. E poi appunto, si è ripetuto a Dortmund. Oltre a tre assist, per Malen col Cannes, Koulierakis col Newport County e Cristante a Dortmund.

    La piccola macchia non coincide tanto con l'incapacità di evitare il naufragio a Brighton, quanto col rigoretto malamente calciato tra le mani del portiere a Cardiff. Ma se non è da questi particolari che si giudica un giocatore, chi siamo noi per fare le pulci a Dybala?

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  • Dybala RomaGetty

    DALL'ADDIO QUASI CERTO ALLA NUOVA VITA

    In pochi, si diceva, ci saremmo attesi tutto questo. Semplicemente perché Dybala, a un certo punto, sembrava avere un piede e mezzo se non entrambi fuori da Trigoria. E certamente qualche indumento in valigia aveva iniziato a riporlo.

    "Il mio futuro? La verità è che non so niente, vorrei sapere anche io quale sarà - diceva Paulo dopo Parma-Roma del 10 maggio - Quello che so io è che il contratto finisce tra due partite, credo che contro la Lazio sarà l'ultima all'Olimpico. Decisione presa? Questo è quello che dice il contratto. La mia idea la dirò più avanti".

    Erano giorni tesi, di pura attesa. Dybala e la Roma stavano provando a capirsi, senza ancora avere bene in mente quale sarebbe stato il futuro. E con più dubbi che certezze, poco ma sicuro.

    Il sereno è tornato quando Dybala, finalmente libero dai soliti infortuni, è tornato a fare il Dybala: dopo l'assist per Malen a Parma, ecco quello per Mancini nel derby e i due di Verona, per l'olandese prima ed El Shaarawy poi. Tutti decisivi, tutti fondamentali per riportare la Roma in Champions League dopo la bellezza di sette anni.

    E così, ecco il rinnovo. Un altro anno di contratto, nessuna opzione per un nuovo prolungamento, 3 milioni più bonus legati alle presenze. Il Boca Juniors è alla finestra, tra 12 mesi tornerà alla carica. Ma il domani è il domani e l'oggi è l'oggi. E l'oggi dice che Dybala si è ripreso la Roma quando in pochi lo avrebbero creduto possibile.

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  • L'UNICO PUNTO FERMO

    E così, quasi dal nulla, Dybala è diventato l'unico punto fermo della trequarti della Roma. Lui che doveva andarsene, lui che ha sempre avuto questo rapporto complicato con gli infortuni, lui che (già...) a novembre compirà 33 anni.

    Però è così, alla luce del contesto complessivo in cui si trova il reparto di Gasperini. Con Matias Soulé oscurato da Dybala e costantemente chiacchierato sul mercato (Milan), con Lorenzo Pellegrini che ancora non ha recuperato dall'infortunio e per il quale il rinnovo è stato l'unica buona notizia dell'estate.

    Per non parlare del mercato, che un nuovo elemento in quella zona di campo non l'ha ancora portato. Doveva essere Greenwood, poi Summerville, ma nessuno dei due è arrivato. E ora rischia di saltare pure Rodrigo Mora, nonostante un accordo quasi raggiunto con il Porto.

    Insomma: per fortuna c'è Dybala. L'ancora di salvataggio di una Roma ancora incompleta, sempre più promettente dopo l'arrivo di Molina ma più che mai decisa a puntare sul... vecchio che avanza. Infortuni permettendo: è questo il vero, e solito, punto interrogativo.

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