Chi l'avrebbe mai detto? Dybala è l'unico punto fermo sulla trequarti della Roma: la conferma col Borussia Dortmund

La Roma non ha perso l'ultima amichevole del proprio precampionato, finita 2-2 contro il Borussia Dortmund. E anche questa è una notizia, visto com'erano andate quelle precedenti (1-4 col Cardiff, 0-3 col Brighton).

Certo, poteva vincere e non l'ha fatto: come contro il Cannes si è fatta rimontare, questa volta da un doppio vantaggio. Ma intanto può rientrare in Italia con una notizia particolarmente bella e positiva: Dybala c'è, eccome, e anche contro l'avversario più tosto dell'estate ha dato prove di qualità assoluta.

L'ex bianconero è rimasto in campo per 84 minuti e qualche saggio di bravura l'ha dato. Come quell'aggancio morbido su un pallone spiovente dall'alto, così semplice (sarà...) per uno come lui, che ha dato il via all'azione dello 0-1 che lui stesso ha realizzato con un sinistro piazzato da pochi passi. Andatevi a rivedere quello stop: è gioia per gli occhi.

Ma Dybala ha deciso di lasciare ancor più lo zampino sulla partita e il segno sul tabellino: suo anche l'assist dalla bandierina per il momentaneo 0-2 di Cristante. Oltre a una punizione da posizione defilata respinta da Kobel nel finale e ad altre giocate di qualità, come un taglio geniale in area per Castro, impreciso da due passi.