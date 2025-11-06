La vittoria contro la Roma ha certificato le rinnovate ambizioni del Milan, risbocciato sotto la guida di Massimiliano Allegri.
Avvio di stagione da applausi, -1 dal Napoli capolista e un percorso stagionale senza coppe che può contribuire ad alimentare speranze tricolore.
Il prossimo ostacolo da superare, prima della nuova sosta per le Nazionali, si chiama Parma: ducali bisognosi di punti per allontanarsi dalla bassa classifica e dunque cliente da prendere con le molle, cosa che a Max riesce benissimo.
Profilo basso, guardia alta e focus sul presente: presente che sabato sera vedrà il Diavolo impegnato al Tardini, con un attacco da completare inserendo un tassello nel mosaico offensivo del 3-5-2. Uno, sì, perché l'altro è di proprietà di Rafael Leao.
Il portoghese sta strappando applausi e consensi nel ruolo di punta centrale ricamatogli da Allegri, ma contro gli emiliani avrà bisogno di un partner: Christian Pulisic è tornato, Santiago Gimenez è ai box per infortunio, Christopher Nkunku con la Roma ha deluso.
Chi gioca titolare in attacco nel Milan a Parma?