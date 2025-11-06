Parma-Milan, di sicuro, non vedrà protagonista Gimenez. Il messicano, che aveva saltato anche Milan-Roma, è alle prese con un problema che si protrae da tempo e sarà costretto a restar fuori per risolverlo.

"Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo - ha raccontato via Instagram - Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato: è arrivato il momento di fermarmi. Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per il supporto, a presto!".