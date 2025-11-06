Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Leao Pulisic MilanGetty Images
Claudio D'Amato

Chi gioca titolare in attacco nel Milan a Parma: certezza Leao, Pulisic da verificare, l'infortunio di Gimenez, Nkunku rimandato

Pulisic dopo il ritorno in gruppo andrà verificato, Gimenez ko, Nkunku è chiamato ad alzare i giri: al momento, in attacco, la certezza di Allegri si chiama Rafael Leao.

Pubblicità

La vittoria contro la Roma ha certificato le rinnovate ambizioni del Milan, risbocciato sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Avvio di stagione da applausi, -1 dal Napoli capolista e un percorso stagionale senza coppe che può contribuire ad alimentare speranze tricolore.

Il prossimo ostacolo da superare, prima della nuova sosta per le Nazionali, si chiama Parma: ducali bisognosi di punti per allontanarsi dalla bassa classifica e dunque cliente da prendere con le molle, cosa che a Max riesce benissimo.

Profilo basso, guardia alta e focus sul presente: presente che sabato sera vedrà il Diavolo impegnato al Tardini, con un attacco da completare inserendo un tassello nel mosaico offensivo del 3-5-2. Uno, sì, perché l'altro è di proprietà di Rafael Leao.

Il portoghese sta strappando applausi e consensi nel ruolo di punta centrale ricamatogli da Allegri, ma contro gli emiliani avrà bisogno di un partner: Christian Pulisic è tornato, Santiago Gimenez è ai box per infortunio, Christopher Nkunku con la Roma ha deluso.

Chi gioca titolare in attacco nel Milan a Parma?

  • CERTEZZA LEAO

    Leao, come detto, sarà certo di una maglia da titolare in Parma-Milan.

    Il 10 rossonero domenica scorsa contro i giallorossi si è rivelato decisivo, 'sgasando' e offrendo l'assist a Pavlovic valso il goal vittoria.

    Rafa agirà nel cuore del reparto anche al Tardini, ma al lusitano andrà affiancata un'altra pedina. Ed ecco che Allegri, allora, dovrà scegliere.

    • Pubblicità

  • GIMENEZ INFORTUNATO

    Parma-Milan, di sicuro, non vedrà protagonista Gimenez. Il messicano, che aveva saltato anche Milan-Roma, è alle prese con un problema che si protrae da tempo e sarà costretto a restar fuori per risolverlo.

    "Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo - ha raccontato via Instagram - Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato: è arrivato il momento di fermarmi. Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per il supporto, a presto!".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NKUNKU RIMANDATO

    La chance per dimostrarsi funzionale al ruolo di punta nel 3-5-2, Nkunku, l'ha ricevuta nel big match di San Siro: il francese però l'ha cestinata, mostrandosi ancora lontano dalla miglior condizione e vedendosi dunque chiamato ad alzare i giri del motore per recuperare punti agli occhi di Allegri.

  • PULISIC IN GRUPPO

    La nota lieta, invece, si chiama Pulisic. Lo statunitense è tornato in gruppo dopo la lesione del bicipite femorale patita nell'amichevole USA-Australia di metà ottobre, mettendosi nuovamente a disposizione di Allegri.

    La buona notizia rende una conseguenza immaginarlo titolare a Parma, ma lo stato di forma del fantasista ex Chelsea andrà valutato nella marcia d'avvicinamento alla gara: nel caso in cui i feedback dovessero rivelarsi confortanti, spazio al talento a stelle e strisce in tandem con Leao. Altrimenti, inizio dalla panchina e carta di lusso da giocarsi durante i 90'.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE OPZIONI LOFTUS-CHEEK E SAELEMAEKERS

    Come evidenziato da Allegri alla vigilia di Milan-Roma, oltre a Leao, Pulisic, Gimenez e Nkunku l'arsenale avanzato deve includere anche Ruben Loftus-Cheek ed Alexis Saelemaekers:

    "Loftus-Cheek da considerare punta? O nel gruppo degli attaccanti, o in quelli dei centrocampisti offensivi. E un altro può essere Saelemaekers".

  • CHI GIOCA TITOLARE IN ATTACCO NEL MILAN CONTRO IL PARMA?

    Ad oggi la coppia d'attacco rossonera da immaginare in Parma-Milan è quella formata da Pulisic e Leao, con Nkunku in pole per agire accanto al portoghese qualora le condizioni dello statunitense non dovessero portare Max a lanciarlo dall'inizio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Bologna crest
Bologna
BOL
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL