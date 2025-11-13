Pubblicità
Elmas Anguissa Gilmour NapoliGetty/GOAL
Claudio D'Amato

Chi gioca titolare al posto di Anguissa nel Napoli dopo l'infortunio: le alternative a disposizione di Conte

L'infortunio di Anguissa apre una falla nel centrocampo azzurro: nessun compagno di reparto ha le caratteristiche del camerunense, Gilmour ed Elmas si candidano.

A rendere ancor più complicato il momento del Napoli, ci si è messo l'infortunio di Frank Anguissa.

Il centrocampista, andato ko in Nazionale, resterà fuori a lungo e non tornerà in campo prima del 2026

In casa azzurra - al netto del caos scatenato dal ko di Bologna con annesse dichiarazioni infuocate di Antonio Conte - diventa dunque d'obbligo sfogliare la margherita per capire come sostituire il numero 99 nello scacchiere tattico dell'allenatore leccese.

Chi può giocare titolare al posto di Anguissa?

  • NAPOLI SENZA UN VICE ANGUISSA

    Il problema, dal quale è inevitabile partire, è che il Napoli in rosa non ha un sostituto naturale di Anguissa.

    Un calciatore con le caratteristiche del camerunense non è presente, in quanto il centrocampo partenopeo annovera profili differenti: Lobotka e Gilmour registi, Elmas mezzala/esterno alto/attaccante laterale, McTominay ha fisico e senso dell'inserimento ma viene sfruttato in maniera differente 'ammorbidendone' i compiti di rottura, De Bruyne (ricordandone infortunio e lungo stop) è un fantasista impiegato nel cuore della mediana a cui di certo non si può chiedere un lavoro di interdizione.

  • (RI)ADATTARE GILMOUR

    Ritoccare il ruolo di Gilmour, ricalcherebbe quanto fatto da Conte nella scorsa stagione. Anche in quel caso Anguissa è andato ko e il tecnico salentino ha deciso di impiegare lo scozzese come mezzala, affiancandolo a Lobotka e cogliendo i classici 'due piccioni con una fava'.

    Il dinamismo dell'ex Brighton - seppur agli antipodi col compagno per centimetri e muscoli - ha garantito sostanza, inoltre la sua visione ha fornito l'opportunità di far poggiare la manovra su un secondo play alternativo allo slovacco ed accompagnare la manovra offensiva con palloni filtranti negli ultimi 20-30 metri e fraseggio nello stretto.

    Nel 4-3-3 rispolverato da Conte dopo il ko di De Bruyne, dunque, Gilmour potrebbe rimpiazzare Anguissa sulla mattonella di centrodestra.

  • IL TUTTOFARE ELMAS

    L'altra cartuccia a disposizione di Conte, manco a dirlo, è Elmas. Più che positivo contro il Como nelle inediti vesti di play proprio per sopperire al guaio fisico patito da Gilmour, il macedone contro Eintracht e Bologna ha traslocato sulla mattonella riservata all'ala sinistra del tridente. Dovendo sostituire Anguissa, potrebbe ricoloccarsi nel suo ruolo originario: quello di interno.

    Certo, anche qui il Napoli ne perderebbe in stazza, ma la qualità e l'intelligenza tattica del jolly tornato sotto al Vesuvio rappresentano doti preziose con cui sopperire alla differenza di DNA col camerunense.

  • L'OPZIONE VERGARA

    Dulcis in fundo, a completare il pacchetto dei centrocampisti presenti in rosa, non va dimenticato Antonio Vergara. Il gioiellino, fresco di rinnovo, è rimasto alla corte di Conte su preciso input di chi lo allena, per maturare e farsi le ossa all'ombra dei titolarissimi.

    Durante il ritiro estivo il tecnico gli ha ricamato addosso l'abito della mezzala: ecco perché, alla luce dello stop di Anguissa, le sue qualità possono rivelarsi utili ed alternative a quelle di Elmas e Gilmour.

  • IL POSSIBILE CENTROCAMPO A 3 DEL NAPOLI SENZA ANGUISSA

    • GILMOUR, Lobotka, McTominay
    • ELMAS, Lobotka, McTominay
    • VERGARA, Lobotka, McTominay
