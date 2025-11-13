Chi gioca titolare al posto di Anguissa nel Napoli dopo l'infortunio: le alternative a disposizione di Conte

Il problema, dal quale è inevitabile partire, è che il Napoli in rosa non ha un sostituto naturale di Anguissa.

Un calciatore con le caratteristiche del camerunense non è presente, in quanto il centrocampo partenopeo annovera profili differenti: Lobotka e Gilmour registi, Elmas mezzala/esterno alto/attaccante laterale, McTominay ha fisico e senso dell'inserimento ma viene sfruttato in maniera differente 'ammorbidendone' i compiti di rottura, De Bruyne (ricordandone infortunio e lungo stop) è un fantasista impiegato nel cuore della mediana a cui di certo non si può chiedere un lavoro di interdizione.