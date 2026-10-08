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Jones Mkhitaryan SucicGetty Images
Stefano Silvestri

Chi gioca senza Curtis Jones contro il Parma: il sostituto e le opzioni di Chivu per il ruolo di mezzala sinistra

Serie A
Inter
C. Jones

L'inglese dell'Inter si è infortunato a un paio di giorni dal ritorno del campionato e tornerà verso fine ottobre: come sarà il centrocampo nerazzurro in sua assenza.

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Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Questo è l'esito degli esami a cui si è sottoposto in mattinata Curtis Jones. Il quale, di conseguenza, dovrà fermarsi per qualche tempo: tre settimane circa.

L'Inter e Cristian Chivu dovranno insomma fare a meno dell'ex centrocampista praticamente fino alla fine del mese. Già a partire dalla prossima partita, la prima dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, in programma sabato 10 a San Siro contro il Parma.

Jones, titolare sia contro il Real Madrid che contro la Roma seppur con alterne fortune, aveva concrete chances di partire dall'inizio anche contro i ducali. Ma così non sarà. Chi prenderà dunque il suo posto nel ruolo di mezzala sinistra?


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  • OCCHIO A MKHITARYAN

    Attenzione a Henrikh Mkhitaryan. Uno a cui il Parma, peraltro, porta abbastanza bene: a maggio è stato suo il raddoppio nell'ultima sfida contro i ducali, quella che ha consegnato matematicamente lo Scudetto all'Inter.

    Mkhitaryan, che in estate ha rinnovato per altri 12 mesi dopo lunghe riflessioni, è diventato l'ultima scelta per Chivu. Un uomo spogliatoio utile anche in campo, tra esperienza e piedi buoni, ma da centellinare. Del resto l'età è quella che è, e cioè avanzata: 37 anni, che diventeranno 38 a gennaio.

    Il minutaggio di inizio stagione conferma tutto questo: una settantina di minuti complessivi, meno di una partita intera. Contro l'Udinese, a metà settembre, è comunque rimasto in campo per poco più di un'ora dopo essere partito dall'inizio.

    Perché, dunque, può essere lui il sostituto di Jones sabato contro il Parma? Per ragioni di turnover. Qualche giorno più tardi è infatti in programma la sfida contro il Bruges di Sommer per la Champions League: gestire le risorse, non solo a centrocampo ma in tutti i reparti, diventa così una sorta di parola d'ordine.

  • Zielinski InterGetty Images

    IN CORSA ZIELINSKI

    Un altra opzione credibile per rimpiazzare Jones si chiama Piotr Zielinski. Uno che teoricamente sarebbe una mezzala, ma nella pratica a Milano ha fatto anche altro.

    Zielinski è stato schierato spesso e volentieri da Chivu davanti alla difesa, a fare il play. Dimostrandosi una valida alternativa a un Calhanoglu che più volte si è dovuto fermare a causa di acciacchi fisici.

    Il turco è però tornato a disposizione durante la sosta, dopo aver rinunciato alla chiamata della propria Nazionale, e si candida per una maglia. Il regista, a meno di sorprese, stavolta sarà lui. Forse con Zielinski sul centro-sinistra.

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  • C'È ANCHE SUCIC

    Chivu, in ogni caso, si terrà forzatamente altre ore di riflessione. Anche e soprattutto perché, come detto, l'allenatore dell'Inter è costretto a pensare sul medio-lungo periodo, non solamente alla partita contro il Parma.

    Per questo anche Petar Sucic è in piena corsa. Anche lui, non come Mkhitaryan ma quasi, anche lui il campo l'ha visto piuttosto raramente fin qui. E anche lui spera ardentemente di ricevere una chance nella prima partita dopo la sosta.

    Negli ultimi giorni Sucic, dalla Croazia, ha risposto in maniera sibillina a una domanda sullo scarso minutaggio ricevuto all'Inter, spiegando che "queste sono cose di cui preferirei parlare in un altro momento. Lotterò e darò il massimo per il club, poi vedremo cosa succederà tra due-tre mesi".

    L'ex Dinamo Zagabria fin qui ha giocato meno rispetto a quasi tutti gli altri centrocampisti della rosa: 212 minuti totali. Ed è sceso in campo appena due volte da titolare, l'ultima un mese fa contro il Napoli.

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  • LA PROBABILE INTER CONTRO IL PARMA

    Come si schiererà, dunque, l'Inter contro il Parma? Intanto con il solito 3-5-2, e questo è un dato di fatto. Poi, certo, andranno comprese certe scelte di formazione che Chivu vorrà effettuare.

    Per quanto riguarda il ruolo di mezzala sinistra, come detto, Chivu starebbe pensando con particolare attenzione a Mkhitaryan. In seconda fila Zielinski e Sucic.

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu

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