Chi gioca senza Curtis Jones contro il Parma: il sostituto e le opzioni di Chivu per il ruolo di mezzala sinistra

Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Questo è l'esito degli esami a cui si è sottoposto in mattinata Curtis Jones. Il quale, di conseguenza, dovrà fermarsi per qualche tempo: tre settimane circa.
L'Inter e Cristian Chivu dovranno insomma fare a meno dell'ex centrocampista praticamente fino alla fine del mese. Già a partire dalla prossima partita, la prima dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, in programma sabato 10 a San Siro contro il Parma.
Jones, titolare sia contro il Real Madrid che contro la Roma seppur con alterne fortune, aveva concrete chances di partire dall'inizio anche contro i ducali. Ma così non sarà. Chi prenderà dunque il suo posto nel ruolo di mezzala sinistra?
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.