Chi gioca senza Curtis Jones contro il Parma: il sostituto e le opzioni di Chivu per il ruolo di mezzala sinistra

Attenzione a Henrikh Mkhitaryan. Uno a cui il Parma, peraltro, porta abbastanza bene: a maggio è stato suo il raddoppio nell'ultima sfida contro i ducali, quella che ha consegnato matematicamente lo Scudetto all'Inter.

Mkhitaryan, che in estate ha rinnovato per altri 12 mesi dopo lunghe riflessioni, è diventato l'ultima scelta per Chivu. Un uomo spogliatoio utile anche in campo, tra esperienza e piedi buoni, ma da centellinare. Del resto l'età è quella che è, e cioè avanzata: 37 anni, che diventeranno 38 a gennaio.

Il minutaggio di inizio stagione conferma tutto questo: una settantina di minuti complessivi, meno di una partita intera. Contro l'Udinese, a metà settembre, è comunque rimasto in campo per poco più di un'ora dopo essere partito dall'inizio.

Perché, dunque, può essere lui il sostituto di Jones sabato contro il Parma? Per ragioni di turnover. Qualche giorno più tardi è infatti in programma la sfida contro il Bruges di Sommer per la Champions League: gestire le risorse, non solo a centrocampo ma in tutti i reparti, diventa così una sorta di parola d'ordine.