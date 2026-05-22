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Koné Wesley NdickaGetty Images
Stefano Silvestri

Chi gioca nella Roma a Verona: i sostituti di Wesley e Ndicka, come sta Manu Koné, Soulé sì o no, Pellegrini e Tsimikas non convocati

Serie A
Roma
Hellas Verona vs Roma
Hellas Verona

Gasperini deve decidere la formazione migliore in vista della gara decisiva per l'accesso alla Champions League. Ma i problemi e le assenze non mancano.

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Un altro passo ancora, un ultimo ostacolo da superare. La Roma ha vinto il derby e ora dipende unicamente da sé stessa per conquistare il sospirato accesso alla prossima Champions League.

A Verona potrebbe anche bastare un pareggio agli uomini di Gian Piero Gasperini, dipendendo dai risultati di Milan, Como e Juventus. Paradossalmente, rischia di essere "sufficiente" pure una sconfitta in Veneto. Insomma, il traguardo negli ultimi 90 minuti del campionato è ormai vicinissimo.

Il problema è principalmente uno: Gasperini deve fare i conti con qualche guaio di formazione e qualche altro dubbio, sempre legato alla composizione della stessa.

  • CHI SOSTITUISCE WESLEY E NDICKA

    Wesley e Ndicka rappresentano le assenze più pesanti per Gasperini. Entrambi al Bentegodi non ci saranno, chi per un motivo e chi per un altro.

    L'esterno brasiliano, appena convocato da Ancelotti per i Mondiali, è stato squalificato dopo essere stato espulso contro la Lazio. Mentre il centrale ivoriano, uscito nel primo tempo del derby per infortunio, ha riportato una lesione di secondo grado del bicipite femorale.

    Chi giocherà al loro posto? Il grande favorito per rimpiazzare Ndicka è Daniele Ghilardi, con Mancini guida centrale. A sinistra toccherà invece a Devyne Rensch, l'eroe di Parma, con Celik mantenuto a destra.

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  • COME STA KONÉ

    La buona notizia è data invece dalle condizioni di Manu Koné. Il centrocampista francese ha saltato il derby per un problema muscolare che però non si è rivelato serio, tanto da consentirgli di rientrare in gruppo qualche giorno più tardi.

    Koné è insomma a disposizione di Gasperini e dovrebbe tornare a far coppia con Cristante in mezzo al campo. L'alternativa è El Aynaoui, titolare contro la Lazio, che però parte in seconda fila e va verso la panchina nell'ultima gara stagionale.

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  • Matias Soulé RomaGetty Images

    SOULÉ VERSO LA PANCHINA

    Va verso la panchina anche Matias Soulé. E nel suo caso sarebbe la seconda volta di fila dopo l'esclusione iniziale a cui è stato costretto nella stracittadina di domenica scorsa.

    Gasperini ha preferito Pisilli all'ex bianconero, entrato in campo soltanto nel finale al posto di Malen. E la scelta dovrebbe ripetersi contro il Verona, con la speranza da parte di Soulé di essere inserito qualche minuto prima.

    Chi giocherà quasi sicuramente è Paulo Dybala, che è sempre più vicino al rinnovo che potrebbe essere ufficializzato la prossima settimana e che non dovrebbe mancare nella partita più importante della stagione.

  • PELLEGRINI E TSIMIKAS NON CONVOCATI

    Hanno chiuso la stagione in anticipo sia Lorenzo Pellegrini che Kostas Tsimikas: entrambi non verranno convocati per Verona, come rivelato da Sky Sport, ed entrambi salteranno dunque l'ultima di campionato.

    Pellegrini, in scadenza di contratto e forse al passo d'addio, non ha ancora recuperato dai guai muscolari che lo hanno frenato nelle scorse settimane. Sindrome influenzale invece per Tsimikas, che priverà Gasperini di un'alternativa a sinistra (dalla panchina) in assenza di Wesley.

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  • IL PROBABILE 11 DELLA ROMA

    Questo è l'undici della Roma che domenica sera, con calcio d'inizio alle 20.45, dovrebbe scendere in campo al Bentegodi contro il Verona:

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Dybala, Pisilli; Malen. All. Gasperini

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