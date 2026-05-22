Chi gioca nella Roma a Verona: i sostituti di Wesley e Ndicka, come sta Manu Koné, Soulé sì o no, Pellegrini e Tsimikas non convocati

La buona notizia è data invece dalle condizioni di Manu Koné. Il centrocampista francese ha saltato il derby per un problema muscolare che però non si è rivelato serio, tanto da consentirgli di rientrare in gruppo qualche giorno più tardi.

Koné è insomma a disposizione di Gasperini e dovrebbe tornare a far coppia con Cristante in mezzo al campo. L'alternativa è El Aynaoui, titolare contro la Lazio, che però parte in seconda fila e va verso la panchina nell'ultima gara stagionale.