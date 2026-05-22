Chi gioca nella Roma a Verona: i sostituti di Wesley e Ndicka, come sta Manu Koné, Soulé sì o no, Pellegrini e Tsimikas non convocati

Un altro passo ancora, un ultimo ostacolo da superare. La Roma ha vinto il derby e ora dipende unicamente da sé stessa per conquistare il sospirato accesso alla prossima Champions League.
A Verona potrebbe anche bastare un pareggio agli uomini di Gian Piero Gasperini, dipendendo dai risultati di Milan, Como e Juventus. Paradossalmente, rischia di essere "sufficiente" pure una sconfitta in Veneto. Insomma, il traguardo negli ultimi 90 minuti del campionato è ormai vicinissimo.
Il problema è principalmente uno: Gasperini deve fare i conti con qualche guaio di formazione e qualche altro dubbio, sempre legato alla composizione della stessa.