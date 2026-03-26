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Dzeko Galles BosniaGetty Images
Francesco Schirru

Chi gioca nella Bosnia Erzegovina che sfiderà l'Italia nella finale playoff per il Mondiale e probabile formazione

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
Galles vs Bosnia ed Erzegovina
Galles
Bosnia ed Erzegovina
Italia vs Irlanda del Nord
Irlanda del Nord

Al pari dell'Italia, anche il Bosnia ha superato le semifinali: ora, sfidando gli azzurri in finale, contenderà alla squadra di Gattuso un posto al Mondiale dopo aver eliminato il Galles ai rigori.

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Al pari dell'Italia, anche la Bosnia Erzegovina ha raggiunto la finale dei playoff: tra la rappresentativa e il Mondiale c'è la squadra di Gattuso, decisa a raggiungere la Coppa del Mondo dopo tre tentativi falliti.

La Bosnia, che ha eliminato il Galles ai rigori, avrà dalla sua il fattore campo, visto che la finale si giocherà tra le mura amiche. Il motivo? Il sorteggio di qualche mese fa, che ha regalato alla rappresentativa la possibilità di avere la spinta dei propri tifosi a differenza di un'Italia che si gioca tutto lontano da casa.

Dopo l'Irlanda del Nord, dunque, ecco la Bosnia: una squadra sulla carta forse inferiore all'Italia, ma nettamente più forte dell'Irlanda del Nord, con giocatori abituati ai grandi palcoscecnici.

  • I CONVOCATI DELLA BOSNIA PER AFFRONTARE L'ITALIA

    Portieri: Vasilj (St. Pauli), Zlomislic (Rijeka), Hadzikic (Slaven Belupo)

    Difensori: Kolasinac (Atalanta), Dedic (Benfica), Mujakic (Gaziantep), Katic (Schalke), Muharemovic (Sassuolo), Hadzikadunic (Sampdoria), Radeljic (Rijeka), Celik (Lens)

    Centrocampisti: Sunjic (Pafos), Tahirovic (Brondby), Burnic (Karlsruhe), Hadziahmetovic (Hull), Basic (Astana), Memic (Viktoria Plzen), Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Alajbegovic (Salisburgo), Gigovic (Young Boys)

    Attaccanti: Demirovic (Stoccarda), Lukic (Universitatea Cluj), Bazdar (Jagiellonia), Dzeko (Schalke), Tabakovic (Borussia Monchengladbach)

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE CONTRO L'ITALIA

    BOSNIA ERZEGOVINA (3-5-2): Vasilj; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Bajraktarevic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic

    Il commissario tecnico della Bosnia, Barbarez, potrebbe confermare lo stesso undici che ha battuto il Galles ai rigori, ma non sono da escludere alcuni cambi, anche vista la lunga gara contro il team di Bellamy.

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  • IL CT DELLA BOSNIA

    Sergej Barbarez, classe 1971 nativo di Mostar, è il ct della Bosnia Herzegovina che affronta l'Italia nella finale playoff. Dopo aver giocato in Bundesliga con Amburgo e Bayer Leverkusen tra le altre, nel 2024 ha cominciato la sua carriera in panchina, partendo proprio dal ruolo di commissario tecnico.

    Già in passato sembrava che dovesse essere assunto come ct, ma alla fine il ruolo nella Bosnia è arrivato appena due anni fa.

    Barbarez potrebbe essere il secondo ct della Bosnia a guidare il team al Mondiale dopo Safet Sušić, tecnico della rappresentativa nell'unico torneo globale giocato, dodici anni fa (eliminazione nella fase a gironi).

  • LA STELLA DELLA BOSNIA

    Autore del goal che ha portato Galles-Bosnia Erzegovina ai supplementari e dunque ai rigori, dove il suo team ha avuto la meglio, Edin Dzeko è ancora la stella assoluta della sua rappresentativa.

    Attualmente allo Schalke 04 e quarantenne da pochi giorni, Dzeko conosce benissimo l'Italia e l'Italia conosce benissimo il bosniaco in virtù della lunga parentesi in Serie A tra Roma, Inter e Fiorentina.

    Con 147 partite giocate e 73 goal segnati con la Bosnia, Dzeko è il primatista in entrambi i dati, deciso ad incrementarli con la qualificazione al Mondiale.

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