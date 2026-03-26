Chi gioca nella Bosnia Erzegovina che sfiderà l'Italia nella finale playoff per il Mondiale e probabile formazione

Autore del goal che ha portato Galles-Bosnia Erzegovina ai supplementari e dunque ai rigori, dove il suo team ha avuto la meglio, Edin Dzeko è ancora la stella assoluta della sua rappresentativa.

Attualmente allo Schalke 04 e quarantenne da pochi giorni, Dzeko conosce benissimo l'Italia e l'Italia conosce benissimo il bosniaco in virtù della lunga parentesi in Serie A tra Roma, Inter e Fiorentina.

Con 147 partite giocate e 73 goal segnati con la Bosnia, Dzeko è il primatista in entrambi i dati, deciso ad incrementarli con la qualificazione al Mondiale.