Chi gioca nell'attacco del Milan senza Ramos? Camarda, Cisse e l'ipotesi Loftus-Cheek: tutte le soluzioni di Amorim

Nonostante la giovane età è invece prontissimo Alphadjo Cisse.

Sono già cinque le reti segnate dall'esterno rossonero tra cui la fantastica tripletta siglata a Salisburgo in Europa League. Il tutto in sole sette presenze.

Amorim, che ha lanciato Cisse durante il ritiro estivo dopo la stagione in Serie B col Catanzaro, sta gestendo con grande attenzione il suo talento tanto da non schierarlo mai titolare nelle ultime tre di campionato.

Cisse ama partire dalla fascia sinistra per poi accentrarsi e cercare la porta avversaria. Ma in caso di necessità potrebbe anche agire da falso 9, come già accaduto recentemente con l'Italia Under 21 quando ha giocato proprio al posto di Camarda.

"I movimenti sono quelli. Faccio il trequartista, ma ho giocato anche da attaccante in Nazionale" ha detto Cisse dopo Salisburgo-Milan.



