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Lelio Donato

Chi gioca nell'attacco del Milan senza Ramos? Camarda, Cisse e l'ipotesi Loftus-Cheek: tutte le soluzioni di Amorim

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L'infortunio di Gonçalo Ramos lascia un buco al centro dell'attacco rossonero, dove l'unica alternativa di ruolo è Francesco Camarda che però ha giocato pochissimo. Le altre soluzioni a disposizione di Amorim per il Milan.

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L'improvviso stop di Gonçalo Ramos apre un buco al centro dell'attacco del Milan.

Il portoghese d'altronde ha sempre giocato titolare in questo avvio di stagione, restando inizialmente fuori solo a Salisburgo.

Anche perché l'unica alternativa di ruolo è rappresentata da Francesco Camarda, che in campionato ha trovato fin qui pochissimo spazio.

E allora chi giocherà al posto di Ramos durante la sua assenza? Quali sono le soluzioni alternative per Amorim?

  • FIDUCIA A CAMARDA?

    La soluzione più naturale, come detto, sarebbe l'impiego di Francesco Camarda.

    Il giovanissimo attaccante rossonero gode della massima fiducia di Amorim che in estate ha voluto trattenerlo e non ha chiesto l'acquisto di un'altra punta.

    Camarda insomma per il tecnico portoghese dovrebbe essere proprio il vice Ramos. Ma fin qui ha giocato davvero pochissimo.

    Appena otto i minuti complessivi messi insieme in campionato da Camarda che ha debuttato da titolare a Salisburgo, peraltro senza brillare.

    La sensazione insomma è che il giovane bomber non sia ancora pronto per sostenere l'attacco rossonero sulle spalle.

  • LA SOLUZIONE CISSE

    Nonostante la giovane età è invece prontissimo Alphadjo Cisse.

    Sono già cinque le reti segnate dall'esterno rossonero tra cui la fantastica tripletta siglata a Salisburgo in Europa League. Il tutto in sole sette presenze.

    Amorim, che ha lanciato Cisse durante il ritiro estivo dopo la stagione in Serie B col Catanzaro, sta gestendo con grande attenzione il suo talento tanto da non schierarlo mai titolare nelle ultime tre di campionato.

    Cisse ama partire dalla fascia sinistra per poi accentrarsi e cercare la porta avversaria. Ma in caso di necessità potrebbe anche agire da falso 9, come già accaduto recentemente con l'Italia Under 21 quando ha giocato proprio al posto di Camarda.

    "I movimenti sono quelli. Faccio il trequartista, ma ho giocato anche da attaccante in Nazionale" ha detto Cisse dopo Salisburgo-Milan.


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  • L'IPOTESI LOFTUS-CHEEK

    Un'altra possibile soluzione d'emergenza in assenza di Ramos è rappresentata da Ruben Loftus-Cheek.

    L'inglese è un centrocampista box-to-box che può agire anche da trequartista. Ma in caso di necessità potrebbe avanzare ulteriormente facendo da punto di riferimento offensivo.

    In quel ruolo Loftus-Cheek può sfruttare il suo fisico imponente per aprire gli spazi, proteggere la palla e fare salire la squadra.

    Si tratterebbe ovviamente di una soluzione d'emergenza ma che rappresenta un'alternativa per Amorim se le altre non dovessero funzionare.

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  • I NUMERI DI RAMOS

    Come dicevamo sopra Gonçalo Ramos è stato fin qui un punto fermo per Amorim, praticamente insostituibile.

    Sempre titolare nelle prime sette giornate di campionato e nella prima di Europa League contro il Benfica, Ramos ha giocato per intero sette partite su otto.

    E anche a Salisburgo, dove ha iniziato in panchina, Ramos è comunque subentrato a gara in corso giocando l'ultima mezz'ora.

    Il portoghese ha segnato tre reti col Milan di cui una sola su azione in campionato e una in Europa League.

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