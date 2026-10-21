Chi gioca nell'attacco del Milan senza Ramos? Camarda, Cisse e l'ipotesi Loftus-Cheek: tutte le soluzioni di Amorim

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L'improvviso stop di Gonçalo Ramos apre un buco al centro dell'attacco del Milan.
Il portoghese d'altronde ha sempre giocato titolare in questo avvio di stagione, restando inizialmente fuori solo a Salisburgo.
Anche perché l'unica alternativa di ruolo è rappresentata da Francesco Camarda, che in campionato ha trovato fin qui pochissimo spazio.
E allora chi giocherà al posto di Ramos durante la sua assenza? Quali sono le soluzioni alternative per Amorim?