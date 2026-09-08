Chi gioca nel centrocampo della Juventus senza Locatelli: tra errori di mercato e l'emergenza infortuni, le possibili soluzioni di Spalletti

Partiamo da quanto successo la scorsa estate quando, come dicevamo, a centrocampo c'era addirittura abbondanza.

Nelle scorse settimane Carnevali e Massara hanno così lavorato più in uscita che in entrata nonostante la mancanza di qualità nel reparto sia uno dei problemi che affliggono la Juventus ormai da anni.

Adzic è stato subito girato in prestito al Sassuolo, dove peraltro ha iniziato benissimo con un goal e un assist nelle prime tre giornate. Miretti invece si è trasferito in Turchia, raggiungendo Italiano e Vlahovic al Besiktas.

Si è conclusa definitivamente infine la lunga e sfortunatissima esperienza di Arthur. Il brasiliano ha risolto consensualmente il suo contratto prima di tornare in patria firmando col Santos.

Alla fine quindi ne sono rimasti cinque: Locatelli, Douglas Luiz, Koopmeiners, Thuram e McKennie più il nuovo acquisto Sarr. Anche se l'americano viene utilizzato da Spalletti prevalentemente da incursore alle spalle della punta.