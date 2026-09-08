Chi gioca nel centrocampo della Juventus senza Locatelli: tra errori di mercato e l'emergenza infortuni, le possibili soluzioni di Spalletti

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Siamo solo a settembre eppure alla Juventus è già piena emergenza infortuni.
Il reparto più colpito proprio il centrocampo, ovvero quello dove fino a qualche settimana fa regnava un'abbondanza quasi esagerata.
I giocatori a disposizione di Spalletti erano infatti addirittura otto per due o tre posti. Ma dopo gli infortuni di Thuram e Locatelli la situazione è drasticamente cambiata.
Tanto che nei prossimi mesi il tecnico sarà costretto a studiare soluzioni alternative inventandosi qualcosa o pescando dalla Next Gen. Ma chi può giocare a centrocampo?