Chi gioca Inter-Stella Rossa, le scelte di Inzaghi: possibile occasione per Zielinski, Arnautovic e Taremi

Inter vs Stella Rossa

In vista della sfida contro la Stella Rossa della seconda giornata di Champions League, Inzaghi cambia la sua Inter: turnover e tanti big a riposo.

Simone Inzaghi si fida della sua Inter e le scelte in vista della sfida contro la Stella Rossa lo testimoniano.

Dopo l’ottimo pareggio contro il Manchester City nella prima giornata di Champions League, i nerazzurri tornano in campo nella competizione europea più affascinante, in un match che mette già in palio punti importanti.

Martedì sera a San Siro contro la Stella Rossa, l’allenatore nerazzurro è intenzionato a far rifiatare qualche titolarissimo. Un chiaro segnale di quanto il tecnico dell’Inter si fidi della rosa a sua disposizione.