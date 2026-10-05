Chi gioca al posto di Saelemaekers dopo l'infortunio alla caviglia: tutte le soluzioni per il Milan di Amorim

La grande rivelazione di questo inizio di stagione al Milan è stato sicuramente Alphadjo Cisse.

Reduce da una discreta stagione in Serie B col Catanzaro, Amorim si è innamorato subito del classe 2006 italiano, schierandolo titolare in tre delle prime cinque giornate di campionato.

Cisse ha risposto nel migliore dei modi ricambiando la fiducia del tecnico portoghese con una serie di prestazioni molto convincenti.

E con due goal di pregevole fattura contro Torino e Juventus. La sensazione è che, dopo l'infortunio di Saelemaekers, Cisse troverà ancora più spazio nei prossimi mesi.