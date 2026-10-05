Chi gioca al posto di Saelemaekers dopo l'infortunio alla caviglia: tutte le soluzioni per il Milan di Amorim

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Il grave infortunio di Saelemaekers, che avrà per qualche mese, è una pessima notizia per il Milan.
Ruben Amorim infatti riteneva il belga un jolly utilissimo e lo aveva spesso utilizzato in questo inizio di stagione, soprattutto nel ruolo di trequartista.
Ora quindi il tecnico perde una pedina importante per la sua idea di calcio e sarà costretto a studiare nuove soluzioni alternative.
Ma chi può giocare al posto di Saelemaekers?