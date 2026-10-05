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Lelio Donato

Chi gioca al posto di Saelemaekers dopo l'infortunio alla caviglia: tutte le soluzioni per il Milan di Amorim

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Milan

Amorim deve trovare nuove alternative senza il jolly belga che starà fuori per alcuni mesi, chi gioca al posto di Saelemaekers nel Milan: Cisse sempre più centrale, Loftus-Cheek e l'ipotesi Rabiot avanzato.

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Il grave infortunio di Saelemaekers, che avrà per qualche mese, è una pessima notizia per il Milan.

Ruben Amorim infatti riteneva il belga un jolly utilissimo e lo aveva spesso utilizzato in questo inizio di stagione, soprattutto nel ruolo di trequartista.

Ora quindi il tecnico perde una pedina importante per la sua idea di calcio e sarà costretto a studiare nuove soluzioni alternative.

Ma chi può giocare al posto di Saelemaekers?

  • PULISIC PUNTO FERMO

    Amorim sulla trequarti avrà un punto fermo che risponde al nome di Christian Pulisic.

    L'americano ha finalmente ritrovato la migliore condizione dopo un finale di stagione e un'estate complicati per qualche problema fisico.

    Nelle ultime giornate Pulisic ha confermato di essere tornato al top fornendo un assist contro la Lazio e segnando una splendida rete nella vittoria contro il Lecce.

    Una delle due maglie alle spalle di Gonçalo Ramos, insomma, sarà sicuramente sua. Ma chi lo affiancherà dopo l'infortunio di Saelemaekers?

  • CISSE VERSO UN POSTO FISSO

    La grande rivelazione di questo inizio di stagione al Milan è stato sicuramente Alphadjo Cisse.

    Reduce da una discreta stagione in Serie B col Catanzaro, Amorim si è innamorato subito del classe 2006 italiano, schierandolo titolare in tre delle prime cinque giornate di campionato.

    Cisse ha risposto nel migliore dei modi ricambiando la fiducia del tecnico portoghese con una serie di prestazioni molto convincenti.

    E con due goal di pregevole fattura contro Torino e Juventus. La sensazione è che, dopo l'infortunio di Saelemaekers, Cisse troverà ancora più spazio nei prossimi mesi.

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  • OCCASIONE PER LOFTUS-CHEEK

    Chi invece deve recuperare posizioni nelle gerarchie di Amorim è Ruben Loftus-Cheek.

    L'inglese in realtà le sue occasioni in questo avvio di stagione le ha già avute, anche a causa delle condizioni imperfette di Pulisic.

    Ma ha sempre faticato parecchio nel ruolo di trequartista in cui Amorim lo ha proposto fin qui. Per lui zero goal, zero assist e una serie di prestazioni insufficienti.

    Allo stesso tempo quella resta l'unica posizione in cui Loftus-Cheek potrebbe trovare spazio nel modulo del portoghese visto che non ha le caratteristiche per fare il mediano di contenimento davanti alla difesa.

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  • RABIOT CAMBIA RUOLO?

    Nelle scorse settimane Amorim ha testato anche una nuova soluzione sulla trequarti.

    Il tecnico ha infatti provato Adrien Rabiot in posizione più avanzata, a dire la verità senza risultati troppo incoraggianti.

    L'ex Juventus preferisce partire in progressione da più lontano e non ama giocare con le spalle alla porta. Inoltre non ha il tocco delicato del trequartista classico.

    Non è escluso però che, senza Saelemaekers, Amorim non ritenti l'esperimento inserendo Jashari accanto a Modric e alzando nuovamente Rabiot dietro Ramos.

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  • I JOLLY MOREIRA E CHUKWUEZE

    In caso di necessità comunque Amorim ha anche altre soluzioni sulla trequarti.

    Una di queste prevede l'avanzamento di Diego Moreira. Il talento belga, connazionale di Saelemaekers, preferisce giocare più esterno ma può dare il suo contributo in posizione più avanzata agendo alle spalle della punta.

    Lo stesso vale per Chukwueze, fin qui utilizzato dal tecnico rossonero prevalentemente largo sulla fascia destra ma che potrebbe agire qualche metro più avanti.

    Da non dimenticare infine Omari Hutchinson, fin qui oggetto misterioso dell'ultima campagna acquisti che ha giocato solo 45' in Europa League senza incantare.

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