Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Chi gioca al posto di Raimondo nel Frosinone: Birligea o Bobcek, chi sarà il nuovo centravanti titolare

Fantacalcio
Frosinone
Serie A
A. Raimondo
D. Birligea

Il punto di riferimento offensivo dei ciociari si è fatto male contro il Torino e dovrà rimanere ai box per diverse settimane: chi prende ora il suo posto.

Pubblicità
Prossime partite
CGL

CGL

Serie A

07 nov 2026

FRC

FRC

E adesso, come farà il lanciatissimo Frosinone senza il proprio punto di riferimento offensivo? Dopo l'infortunio di Antonio Raimondo contro il Torino, è questa la domanda più gettonata.

Il centravanti di proprietà del Bologna ha segnato 8 reti nelle prime 10 giornate di campionato, trascinando i ciociari al sesto posto: intoccabile per Alvini, attualmente staziona al secondo posto della classifica marcatori assieme a Malen e dietro al solo Varela. E stava pure sognando la convocazione in Nazionale.

Chi prenderà dunque il posto di Raimondo, nelle settimane in cui il mancino sarà costretto a rimanere ai box?

50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

  • PRONTO BIRLIGEA

    Il sostituto designato di Raimondo è il romeno Daniel Birligea. Ovvero, non a caso, colui che ha preso il posto del titolare contro il Torino dopo il suo infortunio.

    Classe 2000, 26 anni compiuti ad aprile, Birligea è arrivato in estate al Frosinone dalla Steaua Bucarest: il club giallazzurro lo ha prelevato in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, legate alla salvezza.

    Alto un metro e 84 centimetri, nazionale romeno, Birligea fino a questo momento è sceso in campo solamente una volta dall'inizio. Ma in Coppa Italia, nella gara persa ai rigori contro il Sassuolo all'inizio di novembre.

    Per il resto, l'ex Steaua è stato a tutti gli effetti il vice Raimondo. Anche se qualche soddisfazione è riuscito comunque a prendersela: contro il Lecce, una decina di giorni fa, ha realizzato una doppietta. Pure contro il Torino è andato vicino al goal, che Perri gli ha però negato.

  • ALTERNATIVA BOBCEK

    Nella rosa di Alvini c'è anche un'altra punta centrale, ovvero il polacco Tomas Bobcek: dopo l'infortunio di Raimondo, di fatto, diventerà il vice Birligea.

    Bobcek, che in estate è diventato l'acquisto più costoso della storia dopo essersi laureato capocannoniere del campionato polacco con la maglia del Lechia Danzica, ha infatti giocato ancor meno del romeno in questo avvio di stagione: conta solo tre presenze, nessuna delle quali da titolare.

    Non solo: l'ultimo spezzone di partita di Bobcek è datato 10 ottobre a Napoli, quando Birligea era infortunato. Da quel momento in poi non ha più giocato, rimanendo in panchina quattro volte su quattro dall'inizio alla fine contro Sassuolo, Atalanta, Lecce e Torino.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • OPZIONE FALSO NOVE?

    Decisamente improbabile, invece, è lo scenario che vedrebbe Alvini privarsi di un vero e proprio centravanti. E, dunque, giocare con un falso nove.

    Il calcio dell'ex allenatore della Cremonese prevede una punta centrale di ruolo, il suo Frosinone è abituato a muoversi così. Senza contare che un possibile interprete sarebbe difficilmente individuabile nella rosa giallazzurra.

    Kvernadze sta infatti facendo benissimo a sinistra, tanto da essere una delle sensazioni della prima parte della stagione. E non verrà spostato da lì. Lo stesso dicasi per Ghedjemis, padrone della fascia destra e a segno per la prima volta - anche se grazie a una deviazione - contro il Torino.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
CGL

CGL

Serie A

07 nov 2026

FRC

FRC