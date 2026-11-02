Chi gioca al posto di Raimondo nel Frosinone: Birligea o Bobcek, chi sarà il nuovo centravanti titolare

E adesso, come farà il lanciatissimo Frosinone senza il proprio punto di riferimento offensivo? Dopo l'infortunio di Antonio Raimondo contro il Torino, è questa la domanda più gettonata.
Il centravanti di proprietà del Bologna ha segnato 8 reti nelle prime 10 giornate di campionato, trascinando i ciociari al sesto posto: intoccabile per Alvini, attualmente staziona al secondo posto della classifica marcatori assieme a Malen e dietro al solo Varela. E stava pure sognando la convocazione in Nazionale.
Chi prenderà dunque il posto di Raimondo, nelle settimane in cui il mancino sarà costretto a rimanere ai box?
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