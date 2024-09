Chi gioca al posto di Morata in Milan-Lecce: Jovic, Loftus-Cheek e le soluzioni di Fonseca

Morata non sarà titolare contro il Lecce a causa di una borsite: Fonseca valuta tutte le soluzioni per sostituirlo al meglio. Modulo e uomini.

L’idea di confermare in blocco l’undici del Milan che ha vinto e convinto nel derby dovrà per forza di cose essere accantonata.

Come ammesso da Fonseca in conferenza stampa, Alvaro Morata va verso il forfait per la gara contro il Lecce a causa di una borsite: con l’imminente sfida di Champions contro il Leverkusen lo spagnolo verrà convocato ma non verrà rischiato.

Senza “l’equilibratore” Morata, schierato a sorpresa insieme ad Abraham nel 4-4-2 nel derby, Fonseca potrebbe tornare al 4-2-3-1. Ma chi giocherà al posto dello spagnolo?