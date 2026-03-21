Chi gioca al posto di Leao in Milan-Torino: Allegri punta sul vero 9, occasione da titolare per Fullkrug dopo due mesi

Dall’entusiasmo per il successo nella stracittadina contro l’Inter alla delusione per il ko dell’Olimpico contro la Lazio.

Nel giro di una settimana il Milan ha riacceso le speranze Scudetto, salvo poi inciampare in un passo falso che rischia di pesare sul finale di stagione.

I rossoneri sono ora chiamati a reagire e a chiudere nel migliore dei modi prima della sosta: a San Siro arriva il Torino e l’obiettivo è quello di tornare a mettere pressione sui cugini nerazzurri.

Massimiliano Allegri, però, dovrà fare a meno di Rafa Leao, fermato da un fastidio all’adduttore. Al suo posto è pronto Niclas Fullkrug, fin qui poco utilizzato dal tecnico livornese, ma ora con una grande occasione da titolare.