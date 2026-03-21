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Niclas Fullkrug MilanGetty Images
Michael Baldoin

Chi gioca al posto di Leao in Milan-Torino: Allegri punta sul vero 9, occasione da titolare per Fullkrug dopo due mesi

L’attaccante tedesco avrà finalmente la chance che attendeva da settimane: contro il Torino va a caccia della sua seconda rete in rossonero, la prima dallo scorso gennaio.

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Dall’entusiasmo per il successo nella stracittadina contro l’Inter alla delusione per il ko dell’Olimpico contro la Lazio.

Nel giro di una settimana il Milan ha riacceso le speranze Scudetto, salvo poi inciampare in un passo falso che rischia di pesare sul finale di stagione.

I rossoneri sono ora chiamati a reagire e a chiudere nel migliore dei modi prima della sosta: a San Siro arriva il Torino e l’obiettivo è quello di tornare a mettere pressione sui cugini nerazzurri.

Massimiliano Allegri, però, dovrà fare a meno di Rafa Leao, fermato da un fastidio all’adduttore. Al suo posto è pronto Niclas Fullkrug, fin qui poco utilizzato dal tecnico livornese, ma ora con una grande occasione da titolare.

  • LEAO ASSENTE: OCCASIONE PER FULLKRUG DAL 1'?

    La notizia che ha fatto più scalpore alla vigilia del match è l’assenza di Leao tra i convocati.

    Dopo la burrascosa uscita dal campo contro la Lazio, ci si attendeva una prestazione capace di far dimenticare quanto accaduto, ma il portoghese non sarà a disposizione a causa di un fastidio muscolare.

    Al suo posto, Allegri sembra orientato a dare una chance dal 1’ a Fullkrug, confermando il consueto 3-5-2 e affiancando il tedesco a Pulisic.

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  • UNA SOLA VOLTA DA TITOLARE NEI PRIMI TRE MESI IN ROSSONERO

    Per arrivare a Fullkrug, il Milan si è mosso con largo anticipo, chiudendo gli accordi già nella prima metà di dicembre e ufficializzando poi l’operazione all’apertura del mercato di gennaio.

    I rossoneri avevano infatti la necessità di inserire un attaccante con caratteristiche diverse nel reparto offensivo, tanto che il tedesco ha avuto fin da subito i primi minuti da subentrato contro Cagliari e Genoa.

    A metà gennaio è poi arrivata l’occasione da titolare contro la Fiorentina, durata però appena un’ora, prima della sostituzione proprio con Leao nel tentativo di sbloccare una gara ferma sullo 0-0. Da quel momento, l’ex West Ham non è più partito dal 1’, trovando spazio solo a gara in corso, con spezzoni di circa venti minuti a partita.

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  • IL MILAN ATTENDE I SUOI GOAL: A SEGNO SOLO CONTRO IL LECCE

    Che Fullkrug non sia mai stato una macchina da goal era chiaro fin da subito: basti pensare che la sua miglior stagione in termini realizzativi resta quella con il Werder Brema, chiusa con 16 reti in campionato nel 2022/23.

    Da allora, solo un’altra volta in doppia cifra, con il Borussia Dortmund nel 2023/24, prima di trovare sempre meno spazio in Premier League con il West Ham, fino al trasferimento al Milan.

    I primi tre mesi in rossonero raccontano di una sola rete in 13 presenze, segnata in 359 minuti: il goal decisivo contro il Lecce lo scorso 18 gennaio per l’1-0 finale. Poi una serie di occasioni mancate, tra cui anche un rigore calciato a lato contro il Pisa un paio di settimane più tardi.

  • ALLEGRI SI AFFIDA AL VERO 9: IL MILAN RITROVA UN ATTACCANTE DI RUOLO

    Dopo la deludente prestazione contro la Lazio, la sensazione era chiara: serviva cambiare qualcosa, soprattutto in attacco.

    L’infortunio di Leao, forse, solleva qualche preoccupazione da Allegri, che avrà così l’opportunità di schierare dal 1’ una punta di ruolo, dopo le numerose sperimentazioni con il portoghese, Pulisic, Nkunku e persino Loftus-Cheek.

    Con il tedesco in campo, inoltre, il Milan potrà valutare soluzioni diverse: cross in area o sponde più efficaci. L’ex West Ham, spalle alla porta, garantisce infatti maggiore sicurezza rispetto ai giocatori utilizzati recentemente in quel ruolo.

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