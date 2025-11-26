Chi gioca a centrocampo nella Lazio contro il Milan: anche Cataldi infortunato, Rovella è out, Dele-Bashiru fuori lista

Il 2-0 al Lecce ha risollevato il morale della Lazio e migliorato la classifica. Ma gli infortuni dei giocatori della rosa continuano a rappresentare un ostacolo non da poco nel lavoro quotidiano di Maurizio Sarri.
L'ultimo a fermarsi è stato Danilo Cataldi. Ovvero un altro centrocampista. L'ennesimo contrattempo in un reparto che fino a questo momento ne ha vissute di ogni, tanto da costringere Sarri e la società a rispolverare Toma Basic, peraltro con ottimi risultati.
All'orizzonte c'è il Milan, gara in programma a San Siro sabato 29 novembre in anticipo serale. Ed è una gara che la Lazio sarà costretta ad affrontare in emergenza pura nel reparto centrale.