Cataldi Rovella Dele-Bashiru LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Chi gioca a centrocampo nella Lazio contro il Milan: anche Cataldi infortunato, Rovella è out, Dele-Bashiru fuori lista

Sarri ha gli uomini contati nel reparto centrale in vista della gara di sabato sera: le soluzioni del tecnico biancoceleste per sopperire all'emergenza.

Il 2-0 al Lecce ha risollevato il morale della Lazio e migliorato la classifica. Ma gli infortuni dei giocatori della rosa continuano a rappresentare un ostacolo non da poco nel lavoro quotidiano di Maurizio Sarri.

L'ultimo a fermarsi è stato Danilo Cataldi. Ovvero un altro centrocampista. L'ennesimo contrattempo in un reparto che fino a questo momento ne ha vissute di ogni, tanto da costringere Sarri e la società a rispolverare Toma Basic, peraltro con ottimi risultati.

All'orizzonte c'è il Milan, gara in programma a San Siro sabato 29 novembre in anticipo serale. Ed è una gara che la Lazio sarà costretta ad affrontare in emergenza pura nel reparto centrale.

  • L'INFORTUNIO DI CATALDI

    Cataldi si è fatto male proprio durante la gara contro il Lecce. Sul finire del primo tempo ha rimediato un problema muscolare, dovendo lasciare il posto a Vecino all'intervallo. Un guaio che, come rivelato dagli esami effettuati martedì, si è rivelato abbastanza serio.

    "Lo staff medico della S.S. Lazio - ha annunciato il club biancoceleste sul proprio sito - comunica che Danilo Cataldi ha riportato una lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro. L’atleta ha già iniziato protocollo di recupero e sarà rivalutato nei prossimi giorni".

    Secondo il Messaggero, Cataldi dovrebbe rimanere ai box per una ventina di giorni circa: in questo caso il suo rientro in campo avverrebbe attorno alla metà del mese di dicembre.

  • Dele-Bashiru LazioGetty

    OUT ANCHE ROVELLA, IL CASO DELE-BASHIRU

    L'infortunio di Cataldi si aggiunge a quello di Nicolò Rovella: l'ex centrocampista del Monza si è operato qualche giorno fa per dare un taglio definitivo ai problemi di pubalgia che da settimane lo stavano tormentando e tornerà in campo solo nel nuovo anno.

    Non è a disposizione di Sarri nemmeno Fisayo Dele-Bashiru: il nigeriano si è ripreso dalla lesione al bicipite femorale rimediata a settembre, ma è ancora fuori dalla lista per la Serie A. 

    Andranno comprese ora le nuove mosse della Lazio, tra l'infortunio di Cataldi e la possibile convocazione di Dele-Bashiru per la Coppa d'Africa. E andrà compreso, soprattutto, se la Lazio tornerà nuovamente sui propri passi inserendo quest'ultimo in lista subito, e non a gennaio come deciso in ultima istanza.

  • TOCCA A VECINO?

    La zolla di campo più sofferente è quella del regista. Ovvero il ruolo ricoperto sia da Rovella che da Cataldi, entrambi certamente indisponibili sabato a San Siro.

    Chi giocherà davanti alla difesa? Chi avrà il compito di far girare la palla e dare fluidità alla manovra laziale? L'indiziato numero uno è Matias Vecino, che non a caso ha preso il posto proprio di Cataldi nel secondo tempo contro il Lecce.

    L'ex nerazzurro è di base una mezzala, non un regista. Ma nel corso della carriera, e nel corso dell'esperienza alla Lazio, ha giocato anche come play. Dove Sarri, a meno di sorprese, lo proporrà contro il Milan.

  • Belahyane LazioGetty Images

    ALTERNATIVA BELAHYANE

    Le "sorprese" in questione sono legate al possibile inserimento dal primo minuto di Reda Belahyane. Lui sì è un regista, l'ha fatto a Verona e nella seconda parte dello scorso campionato è arrivato alla Lazio proprio per giocare in questo ruolo.

    Il problema è che Belahyane ha giocato pochissimo fin qui. L'espulsione di puro nervosismo nel derby contro la Roma ha rappresentato il momento più basso di una stagione caratterizzata da uno scarso minutaggio: sono appena quattro le presenze collezionate in campionato, nessuna delle quali da titolare. 

    L'ultima presenza in campo dell'ex gialloblù risale ai 23 minuti finali nel 3-3 contro il Torino del 4 ottobre. Poi il nulla: sei panchine di fila dall'inizio alla fine, l'ultima proprio col Lecce. Per questo è improbabile che sabato tocchi a lui tenere in mano le redini del centrocampo laziale.

  • IL PROBABILE 11 DELLA LAZIO CONTRO IL MILAN

    Così, in attesa anche di capire se Castellanos sarà almeno convocato, dovrebbe schierarsi la Lazio sabato sera in casa del Milan:

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino (Belahyane), Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Lazio crest
Lazio
LAZ