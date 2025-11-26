Chi gioca a centrocampo nella Lazio contro il Milan: anche Cataldi infortunato, Rovella è out, Dele-Bashiru fuori lista

L'infortunio di Cataldi si aggiunge a quello di Nicolò Rovella: l'ex centrocampista del Monza si è operato qualche giorno fa per dare un taglio definitivo ai problemi di pubalgia che da settimane lo stavano tormentando e tornerà in campo solo nel nuovo anno.

Non è a disposizione di Sarri nemmeno Fisayo Dele-Bashiru: il nigeriano si è ripreso dalla lesione al bicipite femorale rimediata a settembre, ma è ancora fuori dalla lista per la Serie A.

Andranno comprese ora le nuove mosse della Lazio, tra l'infortunio di Cataldi e la possibile convocazione di Dele-Bashiru per la Coppa d'Africa. E andrà compreso, soprattutto, se la Lazio tornerà nuovamente sui propri passi inserendo quest'ultimo in lista subito, e non a gennaio come deciso in ultima istanza.