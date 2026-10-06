Chi farà spazio a Dimarco nell'Italia? Come l'MVP della Serie A potrà riprendersi il posto a novembre

Un semplice spettatore: questo è stato Federico Dimarco durante il mini ciclo di Nations League, che l'Italia ha iniziato in maniera tremenda salvo rimettersi piuttosto velocemente in carreggiata.
Il terzino o esterno dell'Inter è stato inizialmente convocato, salvo abbandonare rapidamente il ritiro a causa di problemi fisici non ancora smaltiti. Nel frattempo l'Italia ha perso contro il Belgio, vinto due volte con la Turchia, pareggiato in Francia. E lui è tornato in campo nell'amichevole col Lumezzane.
A novembre, Dimarco ci sarà. Perché è l'MVP dello scorso campionato, perché continua a essere un pilastro anche dell'Italia e non solo dell'Inter. Ma Roberto Mancini dovrà trovare una soluzione per modellare la difesa migliore possibile con il suo ritorno.
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