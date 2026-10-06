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Dimarco ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Chi farà spazio a Dimarco nell'Italia? Come l'MVP della Serie A potrà riprendersi il posto a novembre

Italia
F. Dimarco
UEFA Nations League A

L'esterno dell'Inter ha saltato il ciclo di Nations League e al suo posto hanno fatto bene sia Calafiori che Ruggeri: la soluzione di Mancini in vista delle prossime partite.

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Un semplice spettatore: questo è stato Federico Dimarco durante il mini ciclo di Nations League, che l'Italia ha iniziato in maniera tremenda salvo rimettersi piuttosto velocemente in carreggiata.

Il terzino o esterno dell'Inter è stato inizialmente convocato, salvo abbandonare rapidamente il ritiro a causa di problemi fisici non ancora smaltiti. Nel frattempo l'Italia ha perso contro il Belgio, vinto due volte con la Turchia, pareggiato in Francia. E lui è tornato in campo nell'amichevole col Lumezzane.

A novembre, Dimarco ci sarà. Perché è l'MVP dello scorso campionato, perché continua a essere un pilastro anche dell'Italia e non solo dell'Inter. Ma Roberto Mancini dovrà trovare una soluzione per modellare la difesa migliore possibile con il suo ritorno.


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  • Calafiori ItaliaGetty Images

    CALAFIORI OTTIMO, RUGGERI PRESENTE

    Due giocatori hanno preso il posto di Dimarco sulla sinistra, nelle quattro partite disputate nell'ultima decina di giorni: Riccardo Calafiori e Matteo Ruggeri.

    I due, in pratica, si sono alternati nell'undici titolare di Mancini. Calafiori ha giocato dall'inizio contro Belgio e Francia, Ruggeri lo ha fatto nelle due partite contro la Turchia. A Bursa, per la cronaca, l'ex giocatore dell'Atalanta oggi all'Aston Villa ha festeggiato l'esordio assoluto in maglia azzurra.

    Alla fine, entrambi hanno dato risposte positive. Calafiori è stato uno dei meno peggio col Belgio e nel 3-1 alla Turchia ha pure segnato; gara, quest'ultima, in cui Ruggeri ha strappato la sufficienza dopo aver già dato un ottimo apporto nello splendido primo tempo collettivo di Bursa.

  • CHI CI SARÀ A NOVEMBRE?

    Mancini, insomma, può contare su tre terzini per una maglia. E lo stesso accadrà a novembre, quando l'Italia sfiderà Francia (il 12) e Belgio (il 15) nelle due partite di chiusura del girone di Nations League.

    Dimarco, se non sorgeranno altri problemi fisici, ci sarà. Normale: è l'MVP in carica della Serie A, come detto. Anche se in questo avvio di stagione con l'Inter qualche problemino l'ha avuto.

    Ci sarà anche Calafiori, sempre più a proprio agio all'Arsenal e in Premier League. Eccolo qui, uno dei non molti italiani che non hanno patito il passaggio in uno dei tornei attualmente più prestigiosi del nostro. Federico Chiesa, ad esempio, non c'è riuscito.

    E quindi? A rischiare potrebbe essere Ruggeri. Il quale, non a caso, è stato convocato solamente in emergenza: è stato incluso nella lista di Mancini solo in un secondo momento, dopo il forfait di Dimarco.

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  • Gianluca Mancini ItaliaGetty Images

    TRE MANCINI... SENZA MANCINI (GIANLUCA)

    In realtà, il ct un'alternativa ce l'ha. Ed è una soluzione che permetterebbe a Ruggeri di tenersi stretto il posto in Nazionale in compagnia di Dimarco e Calafiori.

    Quest'ultimo è infatti in grado di giocare sia al centro della difesa che largo a sinistra. All'Arsenal gioca in questo secondo ruolo, perché in mezzo sono intoccabili Gabriel e Saliba, ma a Bologna con Thiago Motta si era messo in luce proprio da centrale, guadagnandosi la chiamata della Premier League.

    Calafiori, insomma, può anche essere spostato da Mancini a far coppia con Bastoni. Con Dimarco inserito a sinistra e uno tra Kayode e Di Lorenzo dalla parte opposta.

    Una difesa quasi interamente composta da giocatori mancini (di piede), in cui ironicamente a rischiare il posto potrebbe così essere... Mancini. Inteso come Gianluca. Elemento comunque tenuto in ampia considerazione dal ct, nonostante a Bursa e Saint-Denis gli sia stato preferito Scalvini.

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  • DIMARCO DA ESTERNO A TERZINO

    Certo, Dimarco andrà in ogni caso "riprogrammato" alla difesa a quattro. Un sistema tattico a cui il giocatore dell'Inter non è abituato nel proprio club.

    La squadra di Cristian Chivu gioca infatti in maniera diversa rispetto all'Italia: con tre centrali e due esterni a tutta fascia. Un modulo che il romeno ha ereditato da Simone Inzaghi, e che rappresenta insomma un punto fermo di questi anni nerazzurri.

    Dimarco è cresciuto così, così si è affermato, così è diventato il più bravo e continuo in Serie A. Ma Mancini ha intrapreso la strada del 4-3-3 e non ha intenzione di abdicare così in fretta. Da novembre in poi servirà una bella capacità di adattamento.

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