Chi farà spazio a Dimarco nell'Italia? Come l'MVP della Serie A potrà riprendersi il posto a novembre

Due giocatori hanno preso il posto di Dimarco sulla sinistra, nelle quattro partite disputate nell'ultima decina di giorni: Riccardo Calafiori e Matteo Ruggeri.

I due, in pratica, si sono alternati nell'undici titolare di Mancini. Calafiori ha giocato dall'inizio contro Belgio e Francia, Ruggeri lo ha fatto nelle due partite contro la Turchia. A Bursa, per la cronaca, l'ex giocatore dell'Atalanta oggi all'Aston Villa ha festeggiato l'esordio assoluto in maglia azzurra.

Alla fine, entrambi hanno dato risposte positive. Calafiori è stato uno dei meno peggio col Belgio e nel 3-1 alla Turchia ha pure segnato; gara, quest'ultima, in cui Ruggeri ha strappato la sufficienza dopo aver già dato un ottimo apporto nello splendido primo tempo collettivo di Bursa.