Chi era Marios Oikonomou, l'ex difensore greco aveva giocato anche in Serie A: è morto in seguito a un incidente con la sua moto

Marios Oikonomou, che doveva ancora compiere 34 anni, si era ritirato nel 2024 e durante la sua carriera aveva giocato a lungo in Italia.

A portarlo nel nostro Paese era stato il Cagliari nel 2013, ma il periodo più felice lo ha vissuto sicuramente al Bologna con cui Oikonomou aveva conquistato la promozione in Serie A nel 2015.

L'ex difensore ha vestito per brevi periodi anche le maglie di SPAL, Bari e infine Sampdoria per soli sei mesi tra gennaio e maggio 2023.

In totale per lui quarantotto le presenze in Serie A dove ha debuttato con la maglia del Cagliari, senza mai segnare.

Trentasei invece le partite giocate in Serie B con quattro reti realizzate, tutte con il Bologna nell'anno della promozione.