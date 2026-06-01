Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Marios Oikonomou morteGetty Images
Lelio Donato

Chi era Marios Oikonomou, l'ex difensore greco aveva giocato anche in Serie A: è morto in seguito a un incidente con la sua moto

Serie A

L'ex giocatore è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente alla guida della sua moto. Oikonomou in carriera aveva giocato anche in Serie A con le maglie di Bologna, Cagliari e Sampdoria.

Pubblicità

Il calcio piange la scomparsa di Marios Oikonomou.

L'ex difensore greco si è spento a soli 33 anni in seguito ad un incidente stradale mentre era alla guida della sua moto.

Oikonomou in carriera aveva giocato a lungo anche in Italia dove, tra le altre, aveva vestito le maglie di Cagliari, Bologna e Sampdoria.

  • LE CAUSE DELLA MORTE

    Oikonomou era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale lo scorso 23 maggio.

    L'ex difensore si trovava alla guida della sua moto a Giannina, sua città natale, si era scontrato con un'auto e nell'impatto aveva subito gravi lesioni alla testa.

    Dopo essere stato sottoposto a un intervento neurochirurgico le sue condizioni erano state definite critiche dai medici che non hanno mai sciolto la prognosi.

    Oikonomou è rimasto ricoverato in terapia intensiva per nove giorni ma lunedì 1 giugno è deceduto.

    • Pubblicità

  • LA SUA CARRIERA IN ITALIA

    Marios Oikonomou, che doveva ancora compiere 34 anni, si era ritirato nel 2024 e durante la sua carriera aveva giocato a lungo in Italia.

    A portarlo nel nostro Paese era stato il Cagliari nel 2013, ma il periodo più felice lo ha vissuto sicuramente al Bologna con cui Oikonomou aveva conquistato la promozione in Serie A nel 2015.

    L'ex difensore ha vestito per brevi periodi anche le maglie di SPAL, Bari e infine Sampdoria per soli sei mesi tra gennaio e maggio 2023.

    In totale per lui quarantotto le presenze in Serie A dove ha debuttato con la maglia del Cagliari, senza mai segnare.

    Trentasei invece le partite giocate in Serie B con quattro reti realizzate, tutte con il Bologna nell'anno della promozione.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA NAZIONALE

    Oikonomou ha vestito anche la maglia della Grecia.

    L'ex difensore ha collezionato sei presenze con la nazionale maggiore ellenica, l'ultima delle quali nel 2018.

    La sua carriera da calciatore come detto era terminata ufficialmente nel 2024 dopo l'ultima esperienza in patria nelle file del Panetolikos.

  • CALCIO IN LUTTO

    I club in cui ha giocato Oikonomou, ma non solo, hanno espresso il loro cordoglio per la tragica e prematura scomparsa dell'ex difensore.





  • Pubblicità
    Pubblicità