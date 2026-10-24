Chi è Willy Kambwala, all'esordio da titolare col Como contro il Sassuolo: il Manchester United, gli infortuni, un gigante a caccia di riscatto

Nel 2021, quando ha appena 17 anni, lo United decide di portarlo in Inghilterra prelevandolo dalle giovanili del Sochaux.

Nonostante un brutto infortunio al ginocchio che lo tiene fermo praticamente un anno, la scalata di Kambwala è rapida: vince subito la FA Youth Cup e nel giro di due stagioni Ten Hag lo fa esordire in prima squadra, schierandolo sia come centrale che come terzino destro.

L'annata 2023-2024 si conclude con 10 apparizioni complessive e la vittoria della FA Cup in finale contro il Manchester City. Kambwala era stato convocato da Ten Hag, ma è rimasto in panchina.