Chi è Willy Kambwala, all'esordio da titolare col Como contro il Sassuolo: il Manchester United, gli infortuni, un gigante a caccia di riscatto

Willy Kambwala è la sorpresa di Cesc Fabregas per Como-Sassuolo: c'è lui al centro della difesa lariana, al posto di Ramon e in coppia con Kempf.
Il tecnico spagnolo del Como ha deciso di cambiare qualcosa nell'undici di partenza in virtù dei tanti impegni ravvicinati: fuori dunque proprio Ramon tra gli altri, senza dimenticare che manca anche l'infortunato Chalobah. Per Kambwala, che lo scorso weekend aveva esordito nei minuti finali contro la Fiorentina, si tratta del debutto da titolare con la maglia dei lariani.
Difensore centrale, classe 2004, Kambwala si è formato nel Manchester United ma è stato frenato da un brutto infortunio. Oggi è al Como per l'operazione rilancio.
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