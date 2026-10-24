Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Kambwala Manchester UnitedGetty Images
Marco Trombetta

Chi è Willy Kambwala, all'esordio da titolare col Como contro il Sassuolo: il Manchester United, gli infortuni, un gigante a caccia di riscatto

Serie A
Como
W. Kambwala

Il difensore classe 2004 parte dall'inizio nella gara delle 15 dopo aver esordito nei minuti finali contro la Fiorentina: la sua storia.

Pubblicità

Willy Kambwala è la sorpresa di Cesc Fabregas per Como-Sassuolo: c'è lui al centro della difesa lariana, al posto di Ramon e in coppia con Kempf.

Il tecnico spagnolo del Como ha deciso di cambiare qualcosa nell'undici di partenza in virtù dei tanti impegni ravvicinati: fuori dunque proprio Ramon tra gli altri, senza dimenticare che manca anche l'infortunato Chalobah. Per Kambwala, che lo scorso weekend aveva esordito nei minuti finali contro la Fiorentina, si tratta del debutto da titolare con la maglia dei lariani.

Difensore centrale, classe 2004, Kambwala si è formato nel Manchester United ma è stato frenato da un brutto infortunio. Oggi è al Como per l'operazione rilancio.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • IL BRUTTO INFORTUNIO E LA SCALATA ALLO UNITED

    Nel 2021, quando ha appena 17 anni, lo United decide di portarlo in Inghilterra prelevandolo dalle giovanili del Sochaux.

    Nonostante un brutto infortunio al ginocchio che lo tiene fermo praticamente un anno, la scalata di Kambwala è rapida: vince subito la FA Youth Cup e nel giro di due stagioni Ten Hag lo fa esordire in prima squadra, schierandolo sia come centrale che come terzino destro.

    L'annata 2023-2024 si conclude con 10 apparizioni complessive e la vittoria della FA Cup in finale contro il Manchester City. Kambwala era stato convocato da Ten Hag, ma è rimasto in panchina.

  • IL TRASFERIMENTO NELLA LIGA

    Nell'estate del 2024, il Villarreal decide si sborsare 10 milioni di euro per acquistarlo dallo United.

    La prima stagione nella Liga è discreta: Kambwala gioca 21 partite e cresce alla distanza, contribuendo nell'ultima parte di stagione alla qualificazione del Villarreal in Champions.

    Ma all'inizio dell'ultimo campionato, Kambwala si procura un infortunio alla coscia che gli fa praticamente saltare tutta la scorsa stagione, proprio quando ormai sembrava pronto ad essere un titolare inamovibile della difesa del Submarino Amarillo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • OPERAZIONE RISCATTO AL COMO

    Il Como ha deciso di puntare su di lui per completare il pacchetto dei centrali difensivi con Ramon, Kempf e Chalobah.

    Kambwala è un difensore dalla grande struttura fisica, fortissimo nel gioco aereo ma anche parecchio esplosivo atleticamente nonostante i 194 centimetri di altezza.

    Come prevedibile non è partito titolare al Como, ma potenzialmente potrebbe ritagliarsi parecchio spazio nelle rotazioni di Fabregas. Solo in campionato, però: non è stato infatti inserito nella Lista UEFA per la Fase Campionato di Champions League.

    Il Como lo ha preso in prestito con diritto di riscatto, una scommessa che alla lunga potrebbe pagare.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
TOR

TOR

Serie A

27 ott 2026

COM

COM