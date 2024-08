Chi è Wesley, il nuovo esterno dell'Atalanta: ruolo, caratteristiche, titolare o no

Arriva dal Flamengo e il nuovo rinforzo per Gasperini: conosciamo meglio Wesley, l’esterno classe 2003 pronto a vestire il nerazzurro.

Un nuovo rinforzo per la fascia destra di Gian Piero Gasperini. L’Atalanta è ormai a un passo dal colmare la lacuna in rosa lasciata dalla partenza di Hateboer, passato al Rennes nelle scorse settimane.

Dal Flamengo infatti è in arrivo Wesley, terzino brasiliano classe 2003 ormai davvero vicinissimo a salutare il Flamengo per misurarsi nella sua prima avventura in Europa.

Naufragata l’operazione che avrebbe dovuto vestire di nerazzurro Marc Pubill, l’Atalanta ha virato con decisione proprio su Wesley.

Ma chi è il giovane rinforzo in arrivo dal Flamengo, che posizione di campo occupa e quali sono le sue caratteristiche principali? Conosciamolo meglio.