Chi è Vozinha, il 40enne portiere di Capo Verde che ha fermato la Spagna: perché si chiama così, i motivi del soprannome

Ci ha pensato lui a spiegare l'origine del suo nome d'arte, che in portoghese significa "vecchietta", o "nonnina":

"Il mio soprannome deriva dai miei nonni. Non ho mai vissuto molto con i miei genitori. Quando sono nato, mio ​​padre era nell'esercito e mia madre ha sempre dovuto lavorare per mantenersi. Quindi sono cresciuto con i miei nonni. Nel mio quartiere, i ragazzi erano molto più grandi e io giocavo sempre per strada, prendendo un sacco di botte. Ero molto bravo con i piedi, ero competitivo e ribelle, non mi piaceva perdere. Prendevo un sacco di botte e, quando non riuscivo a vendicarmi, tornavo a casa arrabbiato, con la faccia imbronciata, e loro mi prendevano in giro, dicendo che sarei andato a lamentarmi con mia nonna…"

Quando, in Angola, Vozinha si è imbattuto in un portiere chiamato anche lui Josimar, ha scelto di buon grado il suo soprannome per evitare scambi di persona.