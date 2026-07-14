Chi è Valdepenas, il colpo 'alla Nico Paz' della Fiorentina dal Real Madrid: "Sarai uno dei migliori terzini d'Europa"

La Fiorentina è una delle grandi protagoniste in Italia del calciomercato estivo.
Tra i tanti colpi ce n'è uno però che potenzialmente potrebbe essere il migliore: si tratta di Victor Valdepenas, un affare 'alla Nico Paz'.
La Fiorentina è una delle grandi protagoniste in Italia del calciomercato estivo.
Tra i tanti colpi ce n'è uno però che potenzialmente potrebbe essere il migliore: si tratta di Victor Valdepenas, un affare 'alla Nico Paz'.
Classe 2006, cresciuto nella cantera del Real Madrid, è partito dall'Under 17 fino all'esordio in prima squadra lo scorso dicembre con Xabi Alonso in panchina.
"Sarai uno dei migliori terzini d'Europa", gli disse un suo allenatore nelle giovanili. Ma chiamarlo soltanto terzino è riduttivo, perché Valdepenas è un jolly tattico dal potenziale enorme.
Forte fisicamente, può giocare appunto a tutta fascia, ma anche come centrale puro in una difesa a 4, come fatto nell'ultima stagione con la seconda squadra del Real. Inoltre ha le capacità tecniche per essere impiegato anche come mezz'ala in un centrocampo a tre.
Per capire la tipologia di calciatore, vi basti pensare che i suoi dati registrati dai match analyst sono simili a quelli di Vinicius in termini di potenza, velocità e resistenza agli sprint.
Valdepenas supera i 34 km/h sullo scatto, un fattore che può renderlo un terzino devastante ma anche un centrale moderno, capace di reggere l'intensità del calcio di oggi.
La formula è simile a quella che ha portato Nico Paz e Jacobo Ramon al Como: 8 milioni alle merengues, contratto di 5 anni con una maxi clausola, che come riporta Radio Bruno sarà di 60 milioni di euro. Il club di Florentino Perez si tiene anche un diritto di recompra per le prossime tre stagioni.
Il Real Madrid manterrà il 50% sulla futura rivendita di Valdepenas.
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