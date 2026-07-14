Chi è Valdepenas, il colpo 'alla Nico Paz' della Fiorentina dal Real Madrid: "Sarai uno dei migliori terzini d'Europa"

Classe 2006, cresciuto nella cantera del Real Madrid, è partito dall'Under 17 fino all'esordio in prima squadra lo scorso dicembre con Xabi Alonso in panchina.

"Sarai uno dei migliori terzini d'Europa", gli disse un suo allenatore nelle giovanili. Ma chiamarlo soltanto terzino è riduttivo, perché Valdepenas è un jolly tattico dal potenziale enorme.

Forte fisicamente, può giocare appunto a tutta fascia, ma anche come centrale puro in una difesa a 4, come fatto nell'ultima stagione con la seconda squadra del Real. Inoltre ha le capacità tecniche per essere impiegato anche come mezz'ala in un centrocampo a tre.