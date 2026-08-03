Chi è Trevoh Chalobah, il colpo da 33 milioni del Como: carriera, ruolo, caratteristiche, sarà titolare o no con Fabregas

Chalobah, che all'inizio di luglio ha compiuto 27 anni ed è nato in Sierra Leone venendo naturalizzato inglese, è da sempre un vero uomo Chelsea. Nel senso che cresce proprio nell'Academy dei Blues, vi fa parte da quando di anni ne ha 8, sogna di esordire in prima squadra il prima possibile.

Ma le opportunità non arrivano subito. Il Chelsea lo manda in prestito un'estate dopo l'altra per fargli fare esperienza: all'Ipswich, all'Huddersfield, addirittura in Francia al Lorient. Il primo a dargli fiducia è Thomas Tuchel, che nel 2021 lo schiera per la prima volta - e da titolare - nella Supercoppa Europea vinta ai rigori contro il Villarreal.

Ma sono anni in cui il Chelsea, che con BlueCo sta iniziando a intraprendere la celebre politica dei giovanissimi, inserisce in rosa un difensore dopo l'altro: Disasi, Badiashile, Fofana, Adarabioyo e chi più ne ha più ne metta. E così, nel 2024, il messaggio a Chalobah è chiaro: per te non c'è spazio. Ecco un nuovo prestito, stavolta al Crystal Palace. Ecco un nuovo passo indietro.

Ma nel bel mezzo di quella stagione, Fofana è ai box per infortunio e Disasi non fa parte dei piani. La soluzione? Richiamare Chalobah. Che torna dal Palace, si mette a disposizione, gioca 13 volte in Premier League e 5 in Conference League, compresa la finale vinta contro il Betis.