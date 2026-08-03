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Chalobah ChelseaGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Trevoh Chalobah, il colpo da 33 milioni del Como: carriera, ruolo, caratteristiche, sarà titolare o no con Fabregas

Calciomercato
Serie A
Como
T. Chalobah

I lariani hanno messo le mani sul difensore inglese del Chelsea, che piaceva anche all'Inter, e sono pronti a portarlo in Italia: fratello dell'ex napoletano Nathaniel, è stato convocato per i Mondiali.

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L'Inter aveva già abbandonato la pista da qualche tempo. E così il Como si è ritrovato campo libero, potendo trattare con il Chelsea e arrivare a un accordo per l'acquisto di Trevoh Chalobah.

Come rivela Sky Sport, è tutto fatto per l'arrivo in Italia del centrale difensivo del Chelsea. L'operazione è stata chiusa a titolo definitivo e il Como, come già fatto per Nico Paz, ha aperto i cordoni della borsa: accordo per 33 milioni di euro complessivi, di cui 30 di parte fissa e altri 3 di bonus.

Ma chi è Chalobah? Tutto sul difensore che sta per entrare a far parte della rosa di Cesc Fabregas, alla sua prima stagione in Europa e in Champions League.


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  • SCARTATO E POI RIPRESO

    Chalobah, che all'inizio di luglio ha compiuto 27 anni ed è nato in Sierra Leone venendo naturalizzato inglese, è da sempre un vero uomo Chelsea. Nel senso che cresce proprio nell'Academy dei Blues, vi fa parte da quando di anni ne ha 8, sogna di esordire in prima squadra il prima possibile.

    Ma le opportunità non arrivano subito. Il Chelsea lo manda in prestito un'estate dopo l'altra per fargli fare esperienza: all'Ipswich, all'Huddersfield, addirittura in Francia al Lorient. Il primo a dargli fiducia è Thomas Tuchel, che nel 2021 lo schiera per la prima volta - e da titolare - nella Supercoppa Europea vinta ai rigori contro il Villarreal.

    Ma sono anni in cui il Chelsea, che con BlueCo sta iniziando a intraprendere la celebre politica dei giovanissimi, inserisce in rosa un difensore dopo l'altro: Disasi, Badiashile, Fofana, Adarabioyo e chi più ne ha più ne metta. E così, nel 2024, il messaggio a Chalobah è chiaro: per te non c'è spazio. Ecco un nuovo prestito, stavolta al Crystal Palace. Ecco un nuovo passo indietro.

    Ma nel bel mezzo di quella stagione, Fofana è ai box per infortunio e Disasi non fa parte dei piani. La soluzione? Richiamare Chalobah. Che torna dal Palace, si mette a disposizione, gioca 13 volte in Premier League e 5 in Conference League, compresa la finale vinta contro il Betis.

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  • ChalobahGetty Images

    LA CONSACRAZIONE E IL MONDIALE

    Da quel momento, il Chelsea conosce un nuovo Chalobah. Un giocatore affidabile rilanciato in maniera completa da Enzo Maresca, tanto da giocare dall'inizio anche tutte le partite decisive del Mondiale per Club, pure quello conquistato dai Blues. Finale contro il PSG compresa.

    Il 2025/26 è un anno pessimo per il Chelsea, che tra un cambio di manager e l'altro chiude decimo in classifica e resta fuori da ogni coppa europea; non per Chalobah, uno dei migliori, in campo 34 volte in Premier League e capace di andare a segno in tre occasioni, proprio come aveva fatto nei pochi mesi al Crystal Palace.

    Il suo rendimento convince anche il suo ex mentore Tuchel, che alla fine lo inserisce nella rosa dell'Inghilterra per i Mondiali. Al posto dell'infortunato Livramento, vero. Ma a Chalobah poco importa. Nei minuti conclusivi della finalina contro la Francia arriva per lui anche la soddisfazione dell'esordio.

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  • RUOLO E CARATTERISTICHE

    Di Chalobah colpisce un aspetto in particolare: l'altezza. Il difensore in procinto di arrivare al Como può infatti vantare un metro e 92, il che naturalmente può favorirlo nei duelli aerei contro i centravanti di turno.

    Al Como e a Fabregas, che molto raramente sbagliano acquisti, Chalobah farà comodo soprattutto per un'altra caratteristica: la capacità di giocare il pallone da dietro, aspetto fondamentale nel calcio dello spagnolo. Trevoh ha un buon piede, sa anche spezzare le linee in verticale. Non a caso nel corso della propria carriera ha collezionato un'ottantina di presenze da mediano.

    Non sarà a centrocampo, a meno di emergenze, che verrà utilizzato al Sinigaglia, ma da difensore: il ruolo che sente più suo. In carriera, in questo senso, ha fatto sia il centrale di una retroguardia a due che il terzo sul centro-destra di una retroguardia a tre: sistema tattico che Fabregas ha già utilizzato al Como, anche se molto raramente.

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  • Chalobah NapoliGetty Images

    IL FRATELLO HA GIOCATO NEL NAPOLI

    Il nuovo acquisto del Como è il fratello di una vecchia conoscenza del nostro campionato. O meglio: di una vera e propria meteora. Ovvero Nathaniel Chalobah, che oggi ha 31 anni e che qualche stagione fa ha indossato la maglia del Napoli.

    Il più grande dei fratelli Chalobah, che oggi milita nello Sheffield Wednesday e diversamente da Trevoh fa il centrocampista, è rimasto in Italia appena per un anno, nel 2015/16. Senza lasciare traccia e andandosene al termine di quell'annata: 9 presenze complessive, di cui 5 in Serie A, andando a segno in un occasione (contro il Legia Varsavia in Europa League). Pure lui arrivava dal Chelsea, ma in prestito. Era il primo anno partenopeo di Maurizio Sarri.

    "Curiosamente, da piccolo non mi piaceva molto il calcio, finché non ho visto lui - ha ricordato Trevoh qualche mese fa - Nathaniel è stato notato in un campo da calcio che frequentava spesso e, quando l'ho saputo, ho pensato: "Tanto vale che ci provi anch'io. Non avendo il suo talento naturale, ho dovuto lavorare molto sulla tecnica e su tante altre cose, per cui è grazie a lui che ho iniziato a giocare a calcio".

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  • COME GIOCHERÀ NEL COMO

    Per quanto riguarda l'esperienza ormai alle porte con il Como, come potrà inserirsi Chalobah nell'undici di partenza di Fabregas? E soprattutto: riuscirà a farlo o dovrà accontentarsi di un ruolo di secondo piano?

    Fermo restando che per la prima volta nella propria storia i lariani giocheranno in Europa, e che avere un doppione per ogni ruolo diventa fondamentale, la risposta è piuttosto ovvia: l'inglese, forte dell'esperienza al Chelsea, ha tutte le carte in regola per diventare un punto fermo del Como che verrà.

    Chalobah potrebbe far coppia con Ramon, intoccabile nella difesa di Fabregas; l'indiziato principale per fargli spazio sembra essere dunque Kempf. Non c'è più invece Diego Carlos, tornato al Fenerbahçe dopo il prestito della scorsa stagione.

    In generale, il Como aveva necessità assoluta di portarsi a casa un centrale in più. E l'ha fatto prelevando un calciatore che ha sempre fatto della capacità di non mollare una virtù: non ha mollato quando il Chelsea aveva smesso di credere in lui, non ha mollato tra un prestito e l'altro. E ora si appresta a giocare una Champions League da protagonista.

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