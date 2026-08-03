Chi è Trevoh Chalobah, il colpo da 33 milioni del Como: carriera, ruolo, caratteristiche, sarà titolare o no con Fabregas

L'Inter aveva già abbandonato la pista da qualche tempo. E così il Como si è ritrovato campo libero, potendo trattare con il Chelsea e arrivare a un accordo per l'acquisto di Trevoh Chalobah.
Come rivela Sky Sport, è tutto fatto per l'arrivo in Italia del centrale difensivo del Chelsea. L'operazione è stata chiusa a titolo definitivo e il Como, come già fatto per Nico Paz, ha aperto i cordoni della borsa: accordo per 33 milioni di euro complessivi, di cui 30 di parte fissa e altri 3 di bonus.
Ma chi è Chalobah? Tutto sul difensore che sta per entrare a far parte della rosa di Cesc Fabregas, alla sua prima stagione in Europa e in Champions League.
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