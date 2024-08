Chi è Tomas Palacios, il difensore vicino all’Inter

L’Inter avanza per Tomas Palacios, difensore classe 2003 che ricorda Bastoni: nel vivo la trattativa con l'Independiente Rivadavia.

Un difensore per chiudere il mercato dell’Inter, almeno per quel che riguarda il reparto arretrato.

Come confermato anche da Simone Inzaghi alla vigilia dell’esordio in campionato, i nerazzurri stanno cercando un nuovo difensore che, come impone la filosofia Oaktree, dovrà essere giovane, talentuoso e di prospettiva.

Identikit che risponde alla perfezione al profilo di Tomas Palacios, centrale mancino classe 2003 di proprietà del Talleres ma oggi in prestito all’Independiente Rivadavia.

Ma chi è il calciatore che piace tanto all’Inter e a che punto è l’affare?