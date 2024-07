Chi è Suzuki, nuovo portiere del Parma: titolare o no? Carriera e storia dell'estremo difensore giapponese

Carriera, storia e caratteristiche: conosciamo meglio Suzuki, portiere vicino al Parma che potrebbe diventare il 14° giapponese a giocare in Serie A.

Un nuovo giapponese in Serie A. Il Parma, anche un po’ a sorpresa, è vicino ad acquistare Zion Suzuki, portiere classe 2002 che tanto bene ha fatto nella sua prima stagione in Europa, difendendo i pali del club belga del Sint-Truiden.

Come riportato da Sky Sport, il Parma è sempre più vicino a chiudere per il giovane portiere giapponese per cui è pronto un investimento importante: fumata bianca che dovrebbe presto arrivare per circa 6/7 milioni di euro più bonus.

Il Parma ha fretta di portare a termine l’operazione per anticipare la concorrenza, visto che il calciatore è anche un obiettivo del Genoa, alla ricerca del sostituto di Josep Martinez destinato all’Inter.

Ma chi è Zion Suzuki? Conosciamo meglio la storia e la carriera del portiere giapponese che potrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Parma.