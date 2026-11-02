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Atalanta BC v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Chi è Simone Lontani, il 18enne attaccante del Parma: super goal all'Atalanta, è già il quinto stagionale

Serie A
Parma Calcio 1913
S. Lontani

Altra partita da ricordare per Simone Lontani, attaccante classe 2008 che fino alla scorsa stagione giocava con il Milan Futuro. Ad agosto aveva firmato una doppietta nella sua prima partita da professionista.

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Simone Lontani ha vissuto l'ennesimo momento da sogno di una carriera appena agli inizi. Fantastica la perla che ha permesso al Parma di portarsi sul 3-0 sul campo dell'Atalanta.

Lontani ha ricevuto palla al limite dell'area da Fabbian, se l'è portata sul destro, ha effettuato un tunnel su Pasalic e poi l'ha piazzata alle spalle di Carnesecchi con un destro precisissimo all'angolino basso.

Ma l'exploit del giovane attaccante classe 2008 scuola Milan, al quinto centro stagionale di cui tre in campionato, non è una novità. Anzi: in estate era addirittura andato a segno per due volte alla prima partita assoluta tra i professionisti.

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  • CRESCIUTO NEL MILAN A SUON DI GOAL

    Lontani ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Milan, dimostrando subito il suo feeling con il goal.

    28 goal in due stagioni con l'Under 17, poi il passaggio in Primavera con 10 reti segnate nel 2025-26 e anche tre presenze con il Milan Futuro in Serie D.

  • L'INTUIZIONE DEL PARMA

    In estate, nei primi giorni di calciomercato, il Parma ha fiutato l'occasione e l'ha ingaggiato a titolo gratuito al termine del contratto con i rossoneri.

    Inizialmente sembrava potesse essere un semplice rinforzo per la Primavera del Parma, ma Cuesta ha deciso subito di aggregarlo alla prima squadra testandolo in diverse posizioni nelle amichevoli pre-campionato.

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  • ATTACCANTE TECNICO MA CONCRETO

    Non stiamo parlando del classico bomber di area di rigore, ma come detto Lontani è uno che fa goal nonostante non abbia il fisico da prima punta.

    181 centimetri, tanto dinamismo e capacità di farsi trovare al posto giusto con i suoi inserimenti. Inoltre possiede delle ottime qualità tecniche, tanto che sia Cuesta che Gilardino lo hanno utilizzato soprattutto come trequartista se non in mezzo al campo.

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  • L'ESORDIO DA SOGNO

    Nella gara dei trentaduesimi di finale contro il Catania, ad agosto, Cuesta ha scelto di lanciarlo dal primo minuto e la risposta è stata clamorosa.

    Lontani ha sbloccato il match dopo 19 minuti e poi ha raddoppiato al 35' con un preciso piazzato al volo su assist di Touré.

    Fino a quel momento non aveva mai disputato mai un minuto tra i professionisti in carriera e al primo tentativo ha subito fatto centro. Non una, ma ben due volte.

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  • QUINTO GOAL STAGIONALE

    In casa dell'Atalanta, come già accennato, Lontani ha segnato il suo quinto goal stagionale e il terzo in campionato: i due precedenti, al Tardini col Monza e poi in casa della Lazio, avevano portato complessivamente solo un punto visto che il Parma aveva rispettivamente pareggiato 1-1 e perso 2-1.

    Stavolta, invece, l'esito è stato ben diverso. E così la notte della New Balance Arena è stata da ricordare non solo per i ducali, ma anche per un giovanissimo talento che fino a pochi mesi fa non conosceva quasi nessuno.

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