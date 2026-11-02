Chi è Simone Lontani, il 18enne attaccante del Parma: super goal all'Atalanta, è già il quinto stagionale

In casa dell'Atalanta, come già accennato, Lontani ha segnato il suo quinto goal stagionale e il terzo in campionato: i due precedenti, al Tardini col Monza e poi in casa della Lazio, avevano portato complessivamente solo un punto visto che il Parma aveva rispettivamente pareggiato 1-1 e perso 2-1.

Stavolta, invece, l'esito è stato ben diverso. E così la notte della New Balance Arena è stata da ricordare non solo per i ducali, ma anche per un giovanissimo talento che fino a pochi mesi fa non conosceva quasi nessuno.