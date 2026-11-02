Chi è Simone Lontani, il 18enne attaccante del Parma: super goal all'Atalanta, è già il quinto stagionale

Simone Lontani ha vissuto l'ennesimo momento da sogno di una carriera appena agli inizi. Fantastica la perla che ha permesso al Parma di portarsi sul 3-0 sul campo dell'Atalanta.
Lontani ha ricevuto palla al limite dell'area da Fabbian, se l'è portata sul destro, ha effettuato un tunnel su Pasalic e poi l'ha piazzata alle spalle di Carnesecchi con un destro precisissimo all'angolino basso.
Ma l'exploit del giovane attaccante classe 2008 scuola Milan, al quinto centro stagionale di cui tre in campionato, non è una novità. Anzi: in estate era addirittura andato a segno per due volte alla prima partita assoluta tra i professionisti.
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