Chi è Shobeir, il portiere dell'Egitto che ha parato il rigore a Messi: ha vinto tre Champions senza mai giocare in Europa

In pochi lo conoscevano prima di questi Mondiali, ma durante Argentina-Egitto Oufa Shobeir è diventato grande protagonista.
Il portiere degli africani si è preso la scena parando un rigore a Leo Messi.
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In pochi lo conoscevano prima di questi Mondiali, ma durante Argentina-Egitto Oufa Shobeir è diventato grande protagonista.
Il portiere degli africani si è preso la scena parando un rigore a Leo Messi.
Classe 2000, Shobeir ha passato sin qui l'intera carriera nella squadra più importante d'Egitto, l'Al Ahly, dove tra l'altro non è sempre titolare.
Si alterna infatti tra i pali con la leggenda egiziana e capitano della squadra Mohamed El Shenawy, che invece gli fa da secondo in nazionale.
Con la maglia dell'Al Ahly, Shobeir ha disputato 70 partite vincendo oltre 15 titoli.
I trionfi più importanti sono stati però quelli nella Champions League africana, vinta tre volte nel 2021, 2023 e 2024, seppur non giocando sempre titolare.
Nel 2023, per esempio, ha giocato soltanto la finale d'andata, mentre l'anno successivo era in campo in entrambe le partite che hanno visto trionfare l'Al Ahly nella finalissima contro l'Esperance.
Prima di questi Mondiali, Shobeir non era il portiere titolare dell'Egitto.
Nell'ultima Coppa d'Africa era stato il secondo di El Shenawy, ma nelle amichevoli pre Mondiale ha convinto il ct egiziano a puntare su di lui.
Si è preso la porta a partire dalla fase a gironi e non l'ha più lasciata, fino al rigore parato a Messi che lo ha reso celebre in tutto il mondo.
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