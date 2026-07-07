Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marco Trombetta

Chi è Shobeir, il portiere dell'Egitto che ha parato il rigore a Messi: ha vinto tre Champions senza mai giocare in Europa

Coppa del Mondo
Argentina vs Egitto
Argentina
Egitto

Oufa Shobeir si è preso la scena durante Argentina-Egitto, parando un rigore a Messi e non solo. E pensate che non ha mai giocato in Europa...

Pubblicità

In pochi lo conoscevano prima di questi Mondiali, ma durante Argentina-Egitto Oufa Shobeir è diventato grande protagonista.

Il portiere degli africani si è preso la scena parando un rigore a Leo Messi.

  • MAI GIOCATO IN EUROPA

    Classe 2000, Shobeir ha passato sin qui l'intera carriera nella squadra più importante d'Egitto, l'Al Ahly, dove tra l'altro non è sempre titolare.

    Si alterna infatti tra i pali con la leggenda egiziana e capitano della squadra Mohamed El Shenawy, che invece gli fa da secondo in nazionale.

    Con la maglia dell'Al Ahly, Shobeir ha disputato 70 partite vincendo oltre 15 titoli.


    • Pubblicità

  • 3 CHAMPIONS LEAGUE AFRICANE IN BACHECA

    I trionfi più importanti sono stati però quelli nella Champions League africana, vinta tre volte nel 2021, 2023 e 2024, seppur non giocando sempre titolare.

    Nel 2023, per esempio, ha giocato soltanto la finale d'andata, mentre l'anno successivo era in campo in entrambe le partite che hanno visto trionfare l'Al Ahly nella finalissima contro l'Esperance.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    TITOLARE CON L'EGITTO DA QUESTI MONDIALI

    Prima di questi Mondiali, Shobeir non era il portiere titolare dell'Egitto.

    Nell'ultima Coppa d'Africa era stato il secondo di El Shenawy, ma nelle amichevoli pre Mondiale ha convinto il ct egiziano a puntare su di lui.

    Si è preso la porta a partire dalla fase a gironi e non l'ha più lasciata, fino al rigore parato a Messi che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google