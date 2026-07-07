Chi è Shobeir, il portiere dell'Egitto che ha parato il rigore a Messi: ha vinto tre Champions senza mai giocare in Europa Coppa del Mondo Argentina vs Egitto Argentina Egitto

Oufa Shobeir si è preso la scena durante Argentina-Egitto, parando un rigore a Messi e non solo. E pensate che non ha mai giocato in Europa...

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