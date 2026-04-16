Chi è Serantoni: il tuffo sugli scogli, l’intervento al cervello, ora il ritorno al goal col caschetto alla Chivu

Chivu, che nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ha parlato di Serantoni manifestando tutta la sua gioia per il ritorno in campo del ragazzo.

"Sono stato uno dei primi a sapere dell'accaduto la scorsa estate e sono stato uno dei primi a chiamarlo. Ero appena arrivato all'Inter e ci ho tenuto a parlare con il ragazzo, con la famiglia, è stato invitato qui qualche mese fa per incontrarci. Mi ha fatto piacere vedere un ragazzo con ambizione e voglia di tornare in campo, così come era successo a me all’epoca. Mi prendeva come riferimento, gli ho dato qualche consiglio sul casco da usare, gli ho detto di avere coraggio e non pensare all'accaduto. La cosa più importante è avere ambizioni e sogni. Mi ha fatto piacere rivederlo in campo, ho visto che usava il mio stesso caschetto. Gli consiglierei di tagliare la parte delle orecchie per farle uscire fuori, ma ho visto un ragazzo sorridente per il goal e per il palo colpito. La vera gioia è soprattutto vedere un ragazzo tornare a fare quello che ama".