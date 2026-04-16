Chi è Serantoni: il tuffo sugli scogli, l’intervento al cervello, ora il ritorno al goal col caschetto alla Chivu

Una carriera in ascesa con tutte le pagine ancora da scrivere. Poi l’incidente a mare, la grande paura, il buio. Ora la rinascita che parte da un campo da calcio e va oltre, molto oltre.
Il sorriso di Filippo Serantoni, baby talento del settore giovanile del’Inter, coinvolge l’intero mondo del calcio e non solo quello a tinte nerazzurro.
Dopo il grave incidente della scorsa estate, il ragazzo 16enne tra pochi giorni è tornato a giocare (con il caschetto, lo stesso indossato in passato dall’attuale allenatore nerazzurro) e a segnare e anche Chivu – nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Inter e Cagliari – ha parlato di lui.