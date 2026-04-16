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chivu caschettoGetty Images
Nino Caracciolo

Chi è Serantoni: il tuffo sugli scogli, l’intervento al cervello, ora il ritorno al goal col caschetto alla Chivu

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Il mondo del calcio torna a sorridere per il ritorno in campo e al goal di Filippo Serantoni, baby attaccante dell’Inter rientrato dopo l’intervento al cervello della scorsa estate.

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Una carriera in ascesa con tutte le pagine ancora da scrivere. Poi l’incidente a mare, la grande paura, il buio. Ora la rinascita che parte da un campo da calcio e va oltre, molto oltre.

Il sorriso di Filippo Serantoni, baby talento del settore giovanile del’Inter, coinvolge l’intero mondo del calcio e non solo quello a tinte nerazzurro.

Dopo il grave incidente della scorsa estate, il ragazzo 16enne tra pochi giorni è tornato a giocare (con il caschetto, lo stesso indossato in passato dall’attuale allenatore nerazzurro) e a segnare e anche Chivu – nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Inter e Cagliari – ha parlato di lui.

  • CHI È FILIPPO SERANTONI

    Filippo Serantoni è un attaccante classe 2010 cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Un talento dal futuro assicuro secondo molti e come il campo conferma a più riprese: suo il goal nella finale scudetto categoria Under 15 dello scorso anno vinto dai nerazzurri.

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  • L’INCIDENTE A MARE

    Poco dopo dopo aver deciso la finale Scudetto, Serantoni vola in Sardegna per qualche giorno di vacanza: mare e relax. Ma non tutto va come deve andare, anzi. Durante un tuffo a mare il ragazzo scivola e sbatte la testa contro uno scoglio. La diagnosi è molto delicata: l’intervento al cervello fortunatamente riesce alla perfezione, ma secondo molti la sua carriera sarò compromessa per sempre.

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  • IL RITORNO IN CAMPO E AL GOAL

    Invece no. Perché 292 giorni dopo quel maledetto incidente e una lunghissima riabilitazione, Serantoni torna in campo. Un nuovo esordio contro il Sudtirol che difficilmente dimenticherà: pochi minuto dopo l’ingresso sul terreno di gioco colpisce il palo, poco dopo ecco il goal, la gioia più grande. Un cerchio che si chiude.

  • IL CASCHETTO COME CHIVU

    Nel suo nuovo esordio, Serantoni è sceso in campo con uno speciale caschetto protettivo, identico a quello indossato negli ultimi quattro anni della sua carriera da Chivu, in seguito allo scontro di gioco tra il rumeno e Pellissier durante una gara contro il Chievo.

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  • LE PAROLE DI CHIVU

    Chivu, che nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ha parlato di Serantoni manifestando tutta la sua gioia per il ritorno in campo del ragazzo.

    "Sono stato uno dei primi a sapere dell'accaduto la scorsa estate e sono stato uno dei primi a chiamarlo. Ero appena arrivato all'Inter e ci ho tenuto a parlare con il ragazzo, con la famiglia, è stato invitato qui qualche mese fa per incontrarci. Mi ha fatto piacere vedere un ragazzo con ambizione e voglia di tornare in campo, così come era successo a me all’epoca. Mi prendeva come riferimento, gli ho dato qualche consiglio sul casco da usare, gli ho detto di avere coraggio e non pensare all'accaduto. La cosa più importante è avere ambizioni e sogni. Mi ha fatto piacere rivederlo in campo, ho visto che usava il mio stesso caschetto. Gli consiglierei di tagliare la parte delle orecchie per farle uscire fuori, ma ho visto un ragazzo sorridente per il goal e per il palo colpito. La vera gioia è soprattutto vedere un ragazzo tornare a fare quello che ama".

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