Chi è Rui Pinto, l'hacker di Football Leaks che ha scoperto il caso-Manchester City: il Portogallo gli ha revocato la protezione

Tra le informazioni più famose, fornite a Der Spiegel e ai partner dell'European Investigative Collaborations, ci sono quelle che portano alle inchieste su Cristiano Ronaldo, José Mourinho, il progetto Superlega e le questioni legate al fairplay finanziario di Manchester City e PSG.

E partono le indagini, i procedimenti: le autorità portoghesi indagano sulle modalità con cui ha ottenuto le informazioni e nel 2019 viene arrestato in Ungheria ed estradato in Portogallo. Perché? Le accuse dicono accesso illegale a sistemi informatici, tentata estorsione e diverse violazioni.

Nel 2017 tira fuori del materiale riguardante il Benfica: vengono pubblicate email da cui si deduce un sistema di corruzione e irregolarità: questa volta le accuse sono anche simboliche. Gli dicono di aver agito per appartenenza calcistica, visto che diverse email erano inviate al Porto. L'opinione pubblica si spacca: alcuni sono a favore di Rui Pinto, altri contro.

Nel 2023 il portoghese è coinvolto nel procedimento relativo a un tentativo di estorsione al fondo d'investimento Doyen Sports. O meglio, questo è quello che gli viene contestato dalla magistratura, insieme a diverse violazioni per l'accesso alle informazioni. Nel 2023 viene riconosciuto colpevole. Quattro anni di reclusione con pena sospesa. Nel 2025, a gennaio, si presenta davanti ai giudici portoghesi con 241 accuse. Nel 2026 viene assolto. E torniamo ai giorni nostri, al caso riguardante i Citizens.