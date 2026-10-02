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Antonio Torrisi

Chi è Rui Pinto, l'hacker di Football Leaks che ha scoperto il caso-Manchester City: il Portogallo gli ha revocato la protezione

Premier League
Manchester City

L'uomo che ha messo nei guai il Manchester City: le autorità portoghesi gli hanno notificato la fine del programma speciale di sicurezza.

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Sono giorni importanti, questi. Settimane in cui il mondo del calcio ha affrontato uno dei casi più "complessi" da decifrare della sua storia: qualcuno, però, sembra esserci riuscito. Rui Pinto, 37 anni, portoghese. L'hacker che ha messo nei guai i Citizens.

Colui che, tramite Football Leaks, ha scosso tutti e che ha portato alla luce le informazioni poi pubblicate da Der Spiegel che hanno portato al procedimento della UEFA.

Ma chi è Rui Pinto? E come è arrivato a far partire il caso-Manchester City?

  • CHI È RUI PINTO E GLI INIZI DI FOOTBALL LEAKS

    Nato a Vila Nova de Gaia, Rui Pinto cresce seguendo il calcio e tifando Porto. Viene definito un autodidatta: uno che impara da solo, sciolto da strutture esterne, ed è per questo, forse, che è capace di apprendere meglio di altri anche questioni complesse.

    Studia storia, ma non si laurea: ed è un informatico grazie a quello che ha appreso a livello personale. Ed è da cui che nasce Football Leaks: da un suo trasferimento a Budapest, da quando, insomma, usa lo pseudonimo di "John".

    Iniziano le fughe di notizie, vengono definite delle informazioni uscite perché fornite da persone non proprio contentissime di quello che sta diventando il calcio. Si raccontano accordi, trasferimenti, rapporti finanziari e questioni fiscali. Alla fine del 2018 sono oltre 70 milioni i documenti. È partito tutto da qui.

  • CHI È RUI PINTO: LE PRINCIPALI INCHIESTE DI FOOTBALL LEAKS

    Tra le informazioni più famose, fornite a Der Spiegel e ai partner dell'European Investigative Collaborations, ci sono quelle che portano alle inchieste su Cristiano Ronaldo, José Mourinho, il progetto Superlega e le questioni legate al fairplay finanziario di Manchester City e PSG.

    E partono le indagini, i procedimenti: le autorità portoghesi indagano sulle modalità con cui ha ottenuto le informazioni e nel 2019 viene arrestato in Ungheria ed estradato in Portogallo. Perché? Le accuse dicono accesso illegale a sistemi informatici, tentata estorsione e diverse violazioni.

    Nel 2017 tira fuori del materiale riguardante il Benfica: vengono pubblicate email da cui si deduce un sistema di corruzione e irregolarità: questa volta le accuse sono anche simboliche. Gli dicono di aver agito per appartenenza calcistica, visto che diverse email erano inviate al Porto. L'opinione pubblica si spacca: alcuni sono a favore di Rui Pinto, altri contro.

    Nel 2023 il portoghese è coinvolto nel procedimento relativo a un tentativo di estorsione al fondo d'investimento Doyen Sports. O meglio, questo è quello che gli viene contestato dalla magistratura, insieme a diverse violazioni per l'accesso alle informazioni. Nel 2023 viene riconosciuto colpevole. Quattro anni di reclusione con pena sospesa. Nel 2025, a gennaio, si presenta davanti ai giudici portoghesi con 241 accuse. Nel 2026 viene assolto. E torniamo ai giorni nostri, al caso riguardante i Citizens.

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  • DAL 2023 AL PROCEDIMENTO CONTRO IL MANCHESTER CITY

    Nel 2023 Rui Pinto risultava netto, dopo la condanna: "È la fine di un capitolo, la lotta continuerà".

    Le informazioni venute a galla nel corso degli anni, comunque, continuano a circolare: il fatto che la commissione indipendente della Premier League sia riuscita a giudicare colpevole il Manchester City di "gravi violazioni delle norme finanziarie" è l'esempio del fatto che si è andati oltre Football Leaks.

    Tramite un post su X, Rui Pinto ha diffuso una nota dei suoi avvocati: perché? Perché le autorità portoghesi, nelle ultime ore, gli ha revocato il programma di protezione.

    "Rui Pinto ha cooperato con la giustizia portoghese, e proprio questa cooperazione ha giustificato la sua integrazione in un programma di protezione. Le sue rivelazioni, utilizzate da numerose autorità giudiziarie, fiscali e sportive in tutta Europa, a partire dalla Francia, hanno contribuito a rafforzare la trasparenza e l'integrità nel calcio. Gli Stati che hanno beneficiato della sua azione non possono semplicemente voltare le spalle alla persona che ha assunto i rischi necessari per portare questi fatti alla luce del giorno".


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  • CHI È RUI PINTO: REVOCATA LA PROTEZIONE

    Tramite un altro post su X, Rui Pinto ha parlato della sua difficile situazione dopo la revoca della protezione.

    "Date queste circostanze, non ho altra scelta se non trasferirmi, nei prossimi giorni, in una località non divulgata per un periodo di tempo indefinito, a causa delle numerose minacce di morte che ho ricevuto e del serio rischio di un tentativo di assassinio nei miei confronti. Per questo motivo, ho appena avviato una campagna GoFundMe e sto chiedendo il sostegno di tutti per aiutarmi a sopravvivere a questa grave situazione creata dallo Stato portoghese, che, come ho già dichiarato, ha consapevolmente deciso di mettere a rischio la mia vita. Vorrei cogliere questa occasione per porgere un ringraziamento speciale a tutti coloro che continuano a sostenere Football Leaks, e posso dare a tutti una garanzia: la lotta continuerà senz'altro!".

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