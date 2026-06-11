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Julian Quinones Mexico South AfricaGetty Images
Marco Trombetta

Chi è Quinones, l'autore del primo goal dei Mondiali che ha segnato più di Cristiano Ronaldo

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Il primo goal dei Mondiali 2026 lo segna Julian Quinones nella partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Quest'anno ha dominato la Saudi Pro League davanti a CR7.

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  • QUINONES SEGNA IL PRIMO GOAL DEI MONDIALI

    Julian Quinones entra nella storia: è lui il primo giocatore a segnare un goal ai Mondiali 2026.

    Lo ha fatto in Messico-Sudafrica, la gara inaugurale della competizione. Nato in Colombia, ma naturalizzato messicano dopo aver giocato con l'Under 21 colombiana, è reduce da una stagione clamorosa.

    E non poteva che essere lui il giocatore a sbloccare la partita per il Messico.

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  • HA SEGNATO PIU DI CR7

    Dopo aver giocato per l'intera carriera in Messico, nel 2024 si è trasferito in Arabia Saudita all'Al-Qadsiah e non ha smesso più di segnare.

    20 goal il primo anno e addirittura 33 in 31 partite nell'ultima stagione, cinque in più di Cristiano Ronaldo e uno in più di Ivan Toney, entrambi tra l'altro presenti in questo Mondiale.

    In Nazionale non segnava addirittura dal 2024 in un'amichevole contro il Brasile, ma l'attesa ne è valsa la pena. Questo goal è storico e fa proseguire il suo momento d'oro.

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