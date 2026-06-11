Chi è Quinones, l'autore del primo goal dei Mondiali che ha segnato più di Cristiano Ronaldo

Dopo aver giocato per l'intera carriera in Messico, nel 2024 si è trasferito in Arabia Saudita all'Al-Qadsiah e non ha smesso più di segnare.

20 goal il primo anno e addirittura 33 in 31 partite nell'ultima stagione, cinque in più di Cristiano Ronaldo e uno in più di Ivan Toney, entrambi tra l'altro presenti in questo Mondiale.

In Nazionale non segnava addirittura dal 2024 in un'amichevole contro il Brasile, ma l'attesa ne è valsa la pena. Questo goal è storico e fa proseguire il suo momento d'oro.