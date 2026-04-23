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Paolo ZampolliGetty Images
Andrea Ajello

Chi è Paolo Zampolli, l’uomo dietro l’idea di ripescare l'Italia ai Mondiali: il legame con Trump e che ruolo ha oggi

Coppa del Mondo
Italia

Dalla moda internazionale alla cerchia di Donald Trump, fino ai ruoli diplomatici e oggi al centro di una proposta che riguarda i Mondiali 2026: chi è Paolo Zampolli e perché il suo nome è finito nel dibattito sull’eventuale ingresso dell’Italia al posto dell’Iran.

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L’idea è destinata a far discutere: inserire l’Italia ai Mondiali 2026 al posto dell’Iran.


A rilanciarla sarebbe Paolo Zampolli, figura legata al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui il peso storico degli azzurri (quattro titoli mondiali) giustificherebbe una scelta eccezionale da parte della FIFA. L’iniziativa, riportata dal Financial Times, si inserirebbe anche in dinamiche politiche più ampie tra Stati Uniti e Italia.


Ma chi è Zampolli, l'uomo che sarebbe dietro questa proposta di sostituire l'Italia all'Iran nel Mondiale che si giocherà tra pochi mesi?

  • CHI È PAOLO ZAMPOLLI

    Nato a Milano nel 1970, Paolo Zampolli ha costruito una carriera atipica e internazionale. Dopo la morte del padre lascia l’azienda di famiglia e si trasferisce negli Stati Uniti, dove entra nel mondo della moda negli anni ’90.


    Qui fonda la sua agenzia e lavora con modelle di fama mondiale, costruendo una rete di contatti influente tra business e show business. Questo primo percorso è fondamentale per capire il suo ruolo successivo e le relazioni portate avanti negli anni.

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  • IL LEGAME CON TRUMP

    Il rapporto con Donald Trump nasce proprio in quegli anni ed è destinato a diventare centrale. Zampolli è colui che, come riporta il Sole24Ore, presenta Melania Knauss a Trump nel 1999, un episodio che rafforza un legame personale e professionale duraturo.


    Negli anni successivi si avvicina al settore immobiliare, lavorando anche con il gruppo Trump e consolidando la propria posizione nell’ambiente imprenditoriale americano. La fiducia costruita nel tempo lo porta a essere una figura di riferimento nei contatti informali.

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  • PONTE TRA STATI UNITI E ITALIA

    Nel corso degli anni Zampolli ha affiancato al business anche incarichi istituzionali, tra cui quello di ambasciatore della Repubblica Dominicana presso le Nazioni Unite.


    Oggi ricopre ruoli legati alle relazioni internazionali e funge da ponte tra Stati Uniti e Italia. È in questo contesto che prende forma la proposta sull’Italia ai Mondiali: un’iniziativa che va oltre il calcio e si muove tra diplomazia, equilibri politici e strategie di influenza, più simbolica che realmente praticabile secondo le regole FIFA.