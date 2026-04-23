Chi è Paolo Zampolli, l’uomo dietro l’idea di ripescare l'Italia ai Mondiali: il legame con Trump e che ruolo ha oggi

L’idea è destinata a far discutere: inserire l’Italia ai Mondiali 2026 al posto dell’Iran.
A rilanciarla sarebbe Paolo Zampolli, figura legata al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui il peso storico degli azzurri (quattro titoli mondiali) giustificherebbe una scelta eccezionale da parte della FIFA. L’iniziativa, riportata dal Financial Times, si inserirebbe anche in dinamiche politiche più ampie tra Stati Uniti e Italia.
Ma chi è Zampolli, l'uomo che sarebbe dietro questa proposta di sostituire l'Italia all'Iran nel Mondiale che si giocherà tra pochi mesi?