Chi è Paolo Zampolli, l’uomo dietro l’idea di ripescare l'Italia ai Mondiali: il legame con Trump e che ruolo ha oggi

Nato a Milano nel 1970, Paolo Zampolli ha costruito una carriera atipica e internazionale. Dopo la morte del padre lascia l’azienda di famiglia e si trasferisce negli Stati Uniti, dove entra nel mondo della moda negli anni ’90.





Qui fonda la sua agenzia e lavora con modelle di fama mondiale, costruendo una rete di contatti influente tra business e show business. Questo primo percorso è fondamentale per capire il suo ruolo successivo e le relazioni portate avanti negli anni.