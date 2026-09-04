Chi è Osmajic, il nuovo attaccante del Genoa subito a segno contro il Como: in Inghilterra è diventato famoso per le squalifiche

Daniele De Rossi sa di avere tra le mani un attaccante di razza e per questo ha deciso di schierarlo titolare contro il Como in coppia con Colombo.

"È un attaccante solido, un giocatore anni novanta, va in profondità e tiene palla, è bravo a liberarsi in area. Loro hanno una delle migliori difese della Serie A e dovremo essere bravi a colpire, lui lo sa fare" ha dichiarato il tecnico del Genoa a DAZN prima della gara.

Detto, fatto. Osmajic ha infatti sbloccato il risultato dopo pochi minuti in spaccata con una giocata da vero 9. Proprio quello che serve al Genoa per salvarsi.