Chi è Osmajic, il nuovo attaccante del Genoa subito a segno contro il Como: in Inghilterra è diventato famoso per le squalifiche

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Prima da titolare e primo goal in Serie A per Milutin Osmajic.
Il nuovo attaccante del Genoa, schierato da Daniele De Rossi nell'anticipo contro il Genoa, è subito andato a segno sbloccando il risultato nel primo tempo.
Osmajic si è così presentato nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi. Sperando che certi eccessi caratteriali siano definitivamente alle spalle.
Già perché Osmajic in Inghilterra era famoso soprattutto per le tante giornate di squalifica. Ben venti.