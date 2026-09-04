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Genoa CFC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Chi è Osmajic, il nuovo attaccante del Genoa subito a segno contro il Como: in Inghilterra è diventato famoso per le squalifiche

Serie A
Genoa
Genoa vs Como
Como

Montenegrino, classe 1999, in Inghilterra è diventato famoso soprattutto per un carattere fumantino e le tante giornate di squalifica. Alla prima da titolare Osmajic ha subito segnato in Serie A.

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Prima da titolare e primo goal in Serie A per Milutin Osmajic.

Il nuovo attaccante del Genoa, schierato da Daniele De Rossi nell'anticipo contro il Genoa, è subito andato a segno sbloccando il risultato nel primo tempo.

Osmajic si è così presentato nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi. Sperando che certi eccessi caratteriali siano definitivamente alle spalle.

Già perché Osmajic in Inghilterra era famoso soprattutto per le tante giornate di squalifica. Ben venti.

  • MORSI E INSULTI RAZZISTI

    Uno degli episodi più gravi che ha visto come protagonista negativo Osmajic risale al 2024.

    In quell'occasione l'attaccante venne squalificato per ben otto giornate a causa di un morso durante una partita di Championship, ovvero la Serie B inglese.

    Poi c'è stata l'accusa di aver rivolto insulti razzisti Hannibal Mejbri del Burnley. Osmajic ha sempre negato, ma per questo episodio gli sono state comminate altre nove giornate di squalifica.

    Gli ultimi tre turni di stop sono invece arrivati dopo una testata. Il totale fa venti giornate.

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  • MA I GOAL LI SA FARE

    Osmajic però non è solo morsi, testate e insulti. A livello calcistico parliamo di un giocatore che i suoi goal li ha sempre fatti.

    Trentuno le reti segnate in 111 presenze col Preston, club da cui il Genoa lo ha acquistato questa estate.

    Prima l'attaccante montenegrino aveva realizzato diciannove reti in novantuno partite col Sutjeska Niksic.

    Altri otto in trentacinque presenze col Vizela. Sette in quattordici col Bandirmaspor.

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  • COSA HA DETTO DE ROSSI

    Daniele De Rossi sa di avere tra le mani un attaccante di razza e per questo ha deciso di schierarlo titolare contro il Como in coppia con Colombo.

    "È un attaccante solido, un giocatore anni novanta, va in profondità e tiene palla, è bravo a liberarsi in area. Loro hanno una delle migliori difese della Serie A e dovremo essere bravi a colpire, lui lo sa fare" ha dichiarato il tecnico del Genoa a DAZN prima della gara.

    Detto, fatto. Osmajic ha infatti sbloccato il risultato dopo pochi minuti in spaccata con una giocata da vero 9. Proprio quello che serve al Genoa per salvarsi.

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