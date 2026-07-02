Chi è Nicolò Tresoldi, l'attaccante scelto dalla Roma che giocava a tennis con Cobolli: nato a Cagliari ma gioca per la Germania

Tresoldi non ha nessun parente nato in Germania, ma si è trasferito ad Hannover insieme alla sua famiglia quando aveva 13 anni, riuscendo a stupire e conquistare una chiamata fin qui mai arrivata dalla controparte italiana.

“L’Italia è l’Italia, anni fa però ho preso la decisione di giocare per la Germania. Mi hanno mostrato un percorso, mi sono subito sentito amato, anche dalla federazione. Per un giocatore è importante. Da Coverciano non ho mai ricevuto chiamate, dunque per adesso vado avanti con la Germania”

Con la Nazionale Under 21 tedesca ha disputato gli ultimi Europei eliminando proprio l'Italia prima di perdere la finale contro l'Inghilterra.

Ha anche il passaporto argentino, ma l'impressione è che lui aspetti una chiamata a tinte azzurre: "Una chiamata anche solo per conoscerci mi avrebbe fatto piacere. Vorrà dire che devo fare ancora di più”.