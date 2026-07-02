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Tresoldi U21Getty Images
Marco Trombetta

Chi è Nicolò Tresoldi, l'attaccante scelto dalla Roma che giocava a tennis con Cobolli: nato a Cagliari ma gioca per la Germania

Calciomercato
Roma
N. Tresoldi

La Roma ha trovato l'accordo con Nicolò Tresoldi, bomber del Club Brugge che ha sorpreso anche in Champions. Nato a Cagliari, ma l'Italia sin qui non lo ha mai considerato.

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Nicolò Tresoldi è pronto a tornare in Italia, stavolta per giocarci. La Roma ha deciso di puntare su di lui per l'attacco, trovando l'accordo con il giocatore.

Classe 2004, nato a Cagliari ma di nazionalità tedesca, Tresoldi si è segnalato con il Club Brugge come uno dei migliori talenti a livello europeo.

  • SUO PADRE GIOCAVA NELL'ATALANTA

    Tresoldi ha un padre ex professionista, ovvero Emanuele, che ha giocato in Serie A negli anni '90 con la maglia dell'Atalanta, militando anche nella Nazionale Under 21 con giocatori del calibro di Toldo, Cannavaro, Vieri e Pippo Inzaghi, quest'ultimo di fatto il punto di riferimento del figlio. 


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  • SCARTATO DA MILAN E JUVENTUS

    Nato a Cagliari, Tresoldi si è trasferito con la famiglia a Gubbio, dove ha iniziato la sua carriera calcistica, trovando però più porte chiuse che aperte.

    "Ho fatto tantissimi provini: Milan, Juventus, Bologna, Atalanta, Fiorentina, ma mi hanno sempre scartato alla fine" ha raccontato Tresoldi a 'Cronache di Spogliatoio'. 

    Un'enorme occasione sprecata per i club italiani, considerando che alla fine Tresoldi è diventato una furia nelle giovanili dell'Hannover, con 20 reti a stagione.

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  • VALORIZZATO IN GERMANIA

    Cresciuto nell'Hannover, club che lo ha portato nelle sue giovanili nel 2017, Nicolò Tresoldi è riuscito ad arrivare in prima squadra nel 2022, con il boom arrivato nel 2023/2024: in tale stagione e in quella successiva, infatti, il classe 2004 ha segnato sette reti nella seconda serie tedesca.

    Le sue prestazioni hanno attirato il Bruges, che durante l'estate 2025 ha deciso di portarlo in Belgio. Un salto netto, dalla B tedesca alla Champions League, che però Tresoldi non ha minimamente accusato.

  • SOCCER CL D4 CLUB BRUGGE VS BARCELONAAFP

    L'ESPLOSIONE AL CLUB BRUGGE

    Nicolò Tresoldi ci ha messo 32 minuti per segnare all'esordio in Champions League con la maglia del Club Brugge. Suo è stato il goal che ha sbloccato la gara tra la squadra nerazzurra e il Monaco.

    Da lì in poi la sua crescita è stata costante: 23 goal in 58 presenze con il club belga, con cui ha vinto il campionato e la classifica marcatori nell'ultima stagione, segnando 19 reti complessive.

    Tre alla fine i goal in Champions League, con vittime eccellenti come Barcellona e Atletico Madrid. Sintomo di un upgrade evidente anche in campo internazionale.

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  • LA NAZIONALE (PER ADESSO) E' TEDESCA

    Tresoldi non ha nessun parente nato in Germania, ma si è trasferito ad Hannover insieme alla sua famiglia quando aveva 13 anni, riuscendo a stupire e conquistare una chiamata fin qui mai arrivata dalla controparte italiana.

    “L’Italia è l’Italia, anni fa però ho preso la decisione di giocare per la Germania. Mi hanno mostrato un percorso, mi sono subito sentito amato, anche dalla federazione. Per un giocatore è importante. Da Coverciano non ho mai ricevuto chiamate, dunque per adesso vado avanti con la Germania”

    Con la Nazionale Under 21 tedesca ha disputato gli ultimi Europei eliminando proprio l'Italia prima di perdere la finale contro l'Inghilterra.

    Ha anche il passaporto argentino, ma l'impressione è che lui aspetti una chiamata a tinte azzurre: "Una chiamata anche solo per conoscerci mi avrebbe fatto piacere. Vorrà dire che devo fare ancora di più”.

  • GIOCAVA A TENNIS CON COBOLLI

    A differenza del calcio, però, Tresoldi ha fatto parte della Nazionale italiana di tennis, visto che diversi anni fa ha giocato per la rappresentativa Under 12 allenandosi con Luca Nardi.

    Poteva essere uno uno dei migliori con la racchetta, ma ha dovuto scegliere: "Lì per lì è stato come togliergli un braccio" ha raccontato il padre. "Ha comunque molti amici nel tennis, tra cui Cobolli e Rune’’.

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