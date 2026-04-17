Chi è Mattia Mosconi, l'attaccante convocato per Inter-Cagliari: ha segnato centinaia di reti con le giovanili

L'idolo di Mattia Mosconi è un interista, ovvero Lautaro: "Per me è un vero esempio da seguire" ha fatto sapere ai canali ufficiali del club.

Mosconi ha seguito per anni Lautaro, da quando sognava il grande calcio in quel di Grosio, piccolo comune della provincia di Sondrio (Lombardia):

"Il posto del cuore della mia infanzia era il campo del Grosio, squadra del mio paese, ma anche quello dell'oratorio dove giocavo tornei con i miei amici. Mio papà credeva molto nelle mie capacità e mi ha allenato tanto fin da quando ero bambino: quando è arrivata la chiamata dell'Inter è stato un momento davvero speciale".