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italia under 19 mosconi slovacchia esultanza 2025 26Getty/FIGC
Francesco Schirru

Chi è Mattia Mosconi, l'attaccante convocato per Inter-Cagliari: ha segnato centinaia di reti con le giovanili

Serie A
M. Mosconi
Inter vs Cagliari
Inter
Cagliari

Tra i convocati per Inter-Cagliari c'è anche il 19enne Mosconi, attualmente impegnato tra la Primavera nerazzurra e la seconda squadra di scena in Serie C. Da punta devastante è diventato ala in grado di mettersi in mostra accentrandosi per calciare con il mancino.

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Dopo essere stato portato in panchina contro Fiorentina e Como, Mattia Mosconi ottiene la terza convocazione in prima squadra. Chivu ha scelto il bomber classe 2007 per la sfida di venerdì 17 aprile contro il Cagliari, che potrebbe dare una spinta importante verso il 21esimo Scudetto nerazzurro. Per molti Mosconi è il 'Camarda nerazzurro, considerando la quantità impressionante di reti segnate nelle giovanili dell'Inter.

Non è ben chiaro quante siano state quelle messe a segno nei suoi anni precedenti all'Under 17 interista, ma secondo la Gazzetta si parla di qualcosa come 800. "Se Mattia segna, lo scrivo sullo smartphone. Poi, quando torno a casa, prendo la penna e annoto" aveva dichiarato il padre del giocatore allo stesso quotidiano.

Di certo ci sono le 43 reti segnate tra Under 17, Under 18, Under 20 e Under 23, dal 2021/2022 ad oggi: i dati di Trasfermarkt parlano di 124 partite totali in tale periodo, in attesa dell'esordio in prima squadra che potrebbe arrivare in questo ultimo mese di campionato.

  • LE CARATTERISTICHE DI MOSCONI

    Mattia Mosconi nasce soprattutto come punta centrale, ma come attaccante moderno sa come mettersi in mostra anche da esterno o da supporto per il centravanti.

    Mancino, sta migliorando di anno in anno in termini di partecipazione alla manovra offensiva, crescendo da rapida ala sul fronte destro.

    Nonostante la sua caratteristica principale sia stata a lungo quella di segnare come centravanti puro, ha imparato come contribuire all'azione sulla fascia, così da essere imprevedibile per gli avversari.

    Nell'attuale annata ha del resto giocato specialmente da ala destra, così da accentrarsi e concludere a rete o servire i compagni (cinque goal e cinque assist nel 25/26).


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  • LE UNDER ITALIANE

    Inutile dire che le ottime annate con le giovanili dell'Inter hanno portato Mosconi nelle varie Under italiane, dall'U15 all'attuale U20.

    Mosconi ha mostrato tutto il suo potenziale come centravanti nell'Under 16 e nell'Under 17 con 15 goal in 34 partite, mentre nell'Under 20 aspetta ancora la sua prima realizzazione dopo cinque presenze.

    Lo scorso autunno ha preso parte al Mondiale Under 20, che ha visto la Nazionale azzurra venire eliminata agli ottavi.

    Il prossimo passo sarà la chiamata nell'Under 21, magari già per l'Europeo previsto nel 2027 in Albania e Serbia.

    Mosconi ha comunque già avuto modo di vincere con la maglia dell'Italia, vist l'Europeo Under 17 conquistato nel 2024: nel 3-0 in finale contro il Portogallo arrivò anche la sua firma, tra l'altro con la fascia da capitano al braccio.

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  • L'IDOLO INTERISTA

    L'idolo di Mattia Mosconi è un interista, ovvero Lautaro: "Per me è un vero esempio da seguire" ha fatto sapere ai canali ufficiali del club.

    Mosconi ha seguito per anni Lautaro, da quando sognava il grande calcio in quel di Grosio, piccolo comune della provincia di Sondrio (Lombardia):

    "Il posto del cuore della mia infanzia era il campo del Grosio, squadra del mio paese, ma anche quello dell'oratorio dove giocavo tornei con i miei amici. Mio papà credeva molto nelle mie capacità e mi ha allenato tanto fin da quando ero bambino: quando è arrivata la chiamata dell'Inter è stato un momento davvero speciale". 

  • IL FUTURO DI MOSCONI

    Mosconi ha firmato con l'Inter fino al 2028, ma non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro. La squadra meneghina difficilmente se lo lascerà sfuggire, consapevole di come sia arrivata l'ora di ringiovanire il team principale: il 2026/2027 potrebbe vederlo alternarsi tra Serie C e prima squadra, mentre sembra più difficile un prestito lontano da Milano.

    Con la creazione dell'Inter Under 23 l'idea della società nerazzurra è quella di far giocare i propri giovani sempre con gli stessi colori, per poi provarli in prima squadra e permettegli di avere sempre maggiore spazio.

    Il classe 2007 potrebbe giocare a supporto di Esposito o con il connazionale al suo fianco, ma anche come assistman sulla fascia. Qualora l'Inter riesca a vincere lo Scudetto in anticipo non è da escludere che Chivu possa provare i due insieme già nelle ultimissime giornate di Serie A, così da capire meglio come comportarsi in vista del 26/27.

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