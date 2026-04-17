Chi è Mattia Mosconi, l'attaccante convocato per Inter-Cagliari: ha segnato centinaia di reti con le giovanili

Dopo essere stato portato in panchina contro Fiorentina e Como, Mattia Mosconi ottiene la terza convocazione in prima squadra. Chivu ha scelto il bomber classe 2007 per la sfida di venerdì 17 aprile contro il Cagliari, che potrebbe dare una spinta importante verso il 21esimo Scudetto nerazzurro. Per molti Mosconi è il 'Camarda nerazzurro, considerando la quantità impressionante di reti segnate nelle giovanili dell'Inter.
Non è ben chiaro quante siano state quelle messe a segno nei suoi anni precedenti all'Under 17 interista, ma secondo la Gazzetta si parla di qualcosa come 800. "Se Mattia segna, lo scrivo sullo smartphone. Poi, quando torno a casa, prendo la penna e annoto" aveva dichiarato il padre del giocatore allo stesso quotidiano.
Di certo ci sono le 43 reti segnate tra Under 17, Under 18, Under 20 e Under 23, dal 2021/2022 ad oggi: i dati di Trasfermarkt parlano di 124 partite totali in tale periodo, in attesa dell'esordio in prima squadra che potrebbe arrivare in questo ultimo mese di campionato.