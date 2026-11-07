Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Germany U17 v Andorra U17 - UEFA Under17 EURO QualifierGetty Images Sport
Lelio Donato

Chi è Matteo Palma, il difensore dell'Udinese convocato per la prima volta in Nazionale da Mancini che giocava per la Germania

UEFA Nations League A
Italia
Italia vs Francia
Francia

Roberto Mancini ha convocato Matteo Palma per le prossime gare di Nations League, si tratta della sua prima volta. Il difensore dell'Udinese ha solo 18 anni e doveva scegliere tra Germania e Italia.

Pubblicità
Prossime partite
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 nov 2026

FRA

FRA

50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Sabato 7 novembre è arrivata una grossa novità nell'elenco dei convocati di Roberto Mancini.

Il CT dell'Italia ha infatti chiamato un altro debuttante assoluto in azzurro ovvero Matteo Palma, giovanissimo difensore che si sta mettendo in mostra con l'Udinese.

La convocazione di Palma non è legata all'indisponibilità di Gianluca Mancini, ma era prevista e si attendeva solo il via libera definitivo dalla FIFA.

Già, perché il difensore in realtà era entrato nel giro delle selezioni giovanili tedesche vestendo la maglia della Germania Under 16 e Under 17 dopo aver giocato per l'Italia Under 15.

  • PALMA CONVOCATO IN NAZIONALE DA MANCINI

    "Dopo il via libera della FIFA per il cambio di nazionalità sportiva di Matteo Palma, il Ct Roberto Mancini ha deciso di chiamarlo per i match con Francia e Belgio, ultimi due impegni per l’Italia nel girone di UEFA Nations League in programma rispettivamente giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Per il difensore classe 2008 dell’Udinese si tratta della prima volta in Nazionale" si legge sul sito ufficiale della FIGC che ufficializza la scelta di convocare Palma e il forfait di Gianluca Mancini.

    Il difensore della Roma ha accusato un risentimento muscolare e non sarà a disposizione di Mancini.

  • LA SCELTA TRA GERMANIA E ITALIA

    Matteo Palma, nato a Berlino, ha padre italiano e mamma tedesca. Una situazione che da regolamento lo rende eleggibile per entrambe le nazionali.

    Dopo aver collezionato tre presenze con l'Italia Under 15, Palma è sceso in campo sette volte con la Germania Under 16 e altre sei volte con quella Under 17.

    "Da piccolo sono cresciuto con mia mamma tedesca e mio papà italiano, vestivo entrambe le maglie. Sono in contatto con entrambe le Nazionali, non ho ancora preso la decisione. Ci sono stati contatti con l'Italia, ma anche con Germania e Austria" raccontava Palma a febbraio a 'gianlucadimarzio.com'.

    Mentre recentemente ai canali ufficiali dell'Udinese diceva: "Quella della Nazionale è una scelta difficile, sono cresciuto con entrambe le culture: fino ai 13 anni ho vissuto in Germania e poi mi sono trasferito in Italia, mia mamma è tedesca e mio padre è italiano. Tecnicamente, per le loro origini, ci sarebbero di mezzo anche l’Austria e il Camerun… Mamma e papà vogliono che io scelga quello che è meglio per me. Loro sono orgogliosi di me". 

    Nel caso in cui dovesse scendere in campo con l'Italia in una gara ufficiale, ovviamente, Palma non potrebbe più rispondere all'eventuale convocazione di altre nazionali.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI È MATTEO PALMA

    Matteo Palma come detto sopra è nato a Berlino e deve ancora compiere 19 anni.

    Difensore di ruolo, calcisticamente è cresciuto in Italia nel settore giovanile dell'Udinese dove si è messo in mostra nella formazione Primavera.

    Mentre nella scorsa stagione era stato girato in prestito alla Sampdoria con cui ha messo insieme undici presenze in Serie B.

    Quest'anno sono già sei le presenze con l'Udinese in Serie A. Palma ha anche segnato un goal contro la Roma ed era rimasto fuori da fine agosto a metà ottobre causa infortunio.

    Cosa che probabilmente ha rimandato la sua convocazione in Nazionale. Palma può essere schierato come braccetto destro di una difesa a tre o come centrale a quattro.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 nov 2026

FRA

FRA