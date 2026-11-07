Chi è Matteo Palma, il difensore dell'Udinese convocato per la prima volta in Nazionale da Mancini che giocava per la Germania

Matteo Palma, nato a Berlino, ha padre italiano e mamma tedesca. Una situazione che da regolamento lo rende eleggibile per entrambe le nazionali.

Dopo aver collezionato tre presenze con l'Italia Under 15, Palma è sceso in campo sette volte con la Germania Under 16 e altre sei volte con quella Under 17.

"Da piccolo sono cresciuto con mia mamma tedesca e mio papà italiano, vestivo entrambe le maglie. Sono in contatto con entrambe le Nazionali, non ho ancora preso la decisione. Ci sono stati contatti con l'Italia, ma anche con Germania e Austria" raccontava Palma a febbraio a 'gianlucadimarzio.com'.

Mentre recentemente ai canali ufficiali dell'Udinese diceva: "Quella della Nazionale è una scelta difficile, sono cresciuto con entrambe le culture: fino ai 13 anni ho vissuto in Germania e poi mi sono trasferito in Italia, mia mamma è tedesca e mio padre è italiano. Tecnicamente, per le loro origini, ci sarebbero di mezzo anche l’Austria e il Camerun… Mamma e papà vogliono che io scelga quello che è meglio per me. Loro sono orgogliosi di me".

Nel caso in cui dovesse scendere in campo con l'Italia in una gara ufficiale, ovviamente, Palma non potrebbe più rispondere all'eventuale convocazione di altre nazionali.