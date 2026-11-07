Chi è Matteo Palma, il difensore dell'Udinese convocato per la prima volta in Nazionale da Mancini che giocava per la Germania

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Sabato 7 novembre è arrivata una grossa novità nell'elenco dei convocati di Roberto Mancini.
Il CT dell'Italia ha infatti chiamato un altro debuttante assoluto in azzurro ovvero Matteo Palma, giovanissimo difensore che si sta mettendo in mostra con l'Udinese.
La convocazione di Palma non è legata all'indisponibilità di Gianluca Mancini, ma era prevista e si attendeva solo il via libera definitivo dalla FIFA.
Già, perché il difensore in realtà era entrato nel giro delle selezioni giovanili tedesche vestendo la maglia della Germania Under 16 e Under 17 dopo aver giocato per l'Italia Under 15.