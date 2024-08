Chi è Matias Moreno, difensore del Belgrano in arrivo alla Fiorentina

La Fiorentina ha ormai chiuso per Matias Moreno del Belgrano: un investimento per il presente e per il futuro della retroguardia viola.

Giovane, bravo e argentino: per rinforzare il proprio reparto arretrato la Fiorentina ha pescato in Sudamerica, precisamente in Argentina, nel Belgrano.

La società viola infatti è ormai vicinissima a definire l’acquisto di Matias Moreno, difensore classe 2003 che nelle prossime ore potrebbe sbarcare in Italia per mettersi subito a disposizione di Palladino. Un acquisto per il presente e per il futuro della difesa viola.

Ma chi è Matias Moreno? Conosciamo meglio il futuro difensore viola, le sue caratteristiche tecniche e il ruolo che ricoprirà in maglia viola.