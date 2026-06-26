Chi è Massimo Calvelli, nuovo CEO del Milan di Cardinale: "Il mandato è riportare una cultura della vittoria e dei risultati, all'altezza della storia del club"

Adesso è ufficiale: Massimo Calvelli è il nuovo CEO del Milan. Il manager toscano, già CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner presso RedBird Capital Partners, è, a tutti gli effetti, il nuovo Chief Executive Officer del club rossonero.
Con la nota stampa diramata sui canali ufficiali, il Milan certifica l'ultimo step della profonda riorganizzazione interna avviata il 25 maggio 2026, data che ha segnato la conclusione del “percorso in AC Milan dell’amministratore delegato Giorgio Furlani” e l’inizio della nuova fase dirigenziale e tecnica del Diavolo.