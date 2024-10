Il capocannoniere della Bundesliga è sorprendente, Kane deve inseguire: tutti alle spalle di Marmoush Bundesliga I Francoforte O. Marmoush

Inizio di stagione pazzesco per l’attaccante dell’Eintracht Francoforte: con 8 goal in 6 partite, Omar Marmoush è il re dei marcatori in Bundesliga.